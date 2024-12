Elon Musk pitää Teslan tiukasti kiihdytysvaihteella

Elon Musk on luonut Teslalle useita kasvuajureita. Niiden ansiosta markkinat hinnoittelevat Teslan osakkeelle kovia kasvuodotuksia.

Elon Musk, maailman rikkain ihminen, tuntuu löytäneen oikean vaihteen Teslan kasvattamiseen.

Tesla on ollut yksi vuoden 2024 pörssitähtiä. Yhtiön osake on kivunnut kuluvan vuoden aikana lähes 74 prosenttia.

Sijoittajillakin riittää uskoa sähköautojätin tulevaisuuden näkymiin. Siitä kertoo osakkeen korkea arvostustaso, sillä osake hinnoitellaan ensi vuoden konsensusennusteilla P/E-kertoimella 137x.

Arvostustaso on korkea jopa kasvavalle teknojätille, joten Muskin johtama yhtiö on onnistunut vakuuttamaan markkinat kasvutarinallaan.

Toki yhtiöllä on myös näyttöä vakuuttavasta kasvusta.

Viimeisen viiden vuoden aikana teknojätin kasvu on ollut vakuuttavaa. Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli noin 21 miljardia dollaria, mutta vuoteen 2023 mennessä liikevaihto nousi yli 81 miljardiin dollariin – kasvua on siis yli 285 prosenttia.

Teslan tämänhetkinen markkina-arvo on lähes 1,4 biljoonaa dollaria. Se tekee Teslasta maailman 8. arvokkaimman yrityksen markkina-arvolla mitattuna. Yhtiön markkina-arvo vastaa 51 muun autonvalmistajan yhteenlaskettua markkina-arvoa. Vertailun vuoksi: Toyotan markkina-arvo on noin 238 miljardia dollaria.

Viimeisimmässä tulosraportissaan Tesla ilmoitti yli 25 miljardin dollarin liikevaihdosta ja vajaan 2,2 miljardin dollarin nettotuloksesta. Musk sanoi tulospuhelussa, että hänen ”paras arvauksensa” on, että ajoneuvojen kasvu saavuttaisi 20–30 prosenttia ensi vuonna, mikä johtuu edullisemmista ajoneuvoista ja itseajavien autojen kehittymisestä.

Tesla kertoi useita positiivisia julkistuksia kolmannen vuosineljänneksen raportissaan. Yhtiö tulos oli parempi ja marginaalit paranivat, kasvunäkymät paranivat, sähköautot päivittyivät halvemmilla malleilla ja robottitaxit otettiin käyttöön.

Musk on yrittänyt jo pitkään vakuuttaa sijoittajat siitä, että hänen yrityksensä on jatkossa yhä enemmän tekoälyä ja robotiikkaa. Hän haluaa ohjata Teslan pois sen ydinliiketoiminnasta eli sähköautojen valmistuksesta ja myynnistä kohti robottia ja tekoälyä tuottavaa liiketoimintaa.

Kasvun taustalla useita tekijöitä

Yhtiön kasvun taustalla on useita keskeisiä tekijöitä.

Ilmeisin syy on tietenkin Teslan sähköautojen kasvava suosio. Yhtiön sähköautomallit, kuten Model 3 ja Model Y, ovat saavuttaneet huikean suosion eri markkinoilla, erityisesti Euroopassa ja Kiinassa, missä hallitusten tukemat sähköautojen edistämisohjelmat ovat vauhdittaneet myyntiä.

Toinen kasvun moottori on ollut Teslan Giga-tehtaiden rakentaminen. Yhtiön strategiset investoinnit tuotantokapasiteetin laajentamiseen, kuten Giga Shanghai ja Giga Berliini, ovat mahdollistaneet nopeamman toimituksen asiakkaille ja pienentäneet logistiikkakustannuksia. Tämä on myös auttanut Teslaa vastaamaan kasvavaan kysyntään.

Tesla panostaa myös jatkuvasti voimalla teknologisiin innovaatioihin. Yhtiön panostukset akkuteknologiaan ja itseohjautuviin ajoneuvoihin ovat asettaneet sen sähköautomarkkinoiden kärkeen. Esimerkiksi Teslan kehittämät pitkän kantaman akut ja kehittyneet autopilottijärjestelmät erottavat sen kilpailijoistaan.

Sitten ovat vielä uusiutuvan energian ratkaisut. Tesla on laajentanut toimintaansa energia-alalle, ja sen tuotteet kuten Powerwall ja Megapack ovat nousseet suosioon.

Powerwall on kotitalouksille ja pienille yrityksille tarkoitettu litiumioniakkujärjestelmä, joka tallentaa aurinkoenergiaa tai sähköverkosta ostettua energiaa myöhempää käyttöä varten. Se toimii varavoimana sähkökatkojen aikana ja auttaa optimoimaan energiankulutusta.

Megapack on puolestaan teolliseen käyttöön suunnattu suuri akkujärjestelmä, joka auttaa energiayhtiöitä ja muita toimijoita hallitsemaan energian kysyntää ja tarjontaa. Se on suunniteltu tukemaan uusiutuvan energian käyttöä ja vakauttamaan sähköverkkoja.

Useita keinoja tulevaan kasvuun

Elon Musk on asettanut yhtiölle kunnianhimoisia tavoitteita, joiden avulla Tesla voi jatkaa kasvuaan ja pysyä teknologisen innovaation etulinjassa.

Vuoden 2025 suunnitelmat keskittyvät tuotannon laajentamiseen, uusien teknologioiden kehittämiseen sekä innovatiivisiin tuotteisiin, joiden avulla Tesla pyrkii vahvistamaan kilpailukykyään entisestään.

Yhtiö suunnittelee vuonna 2025 avaavansa useita uusia Giga-tehtaita strategisesti valituilla markkinoilla. Nämä tehtaat lisäävät yhtiön globaalia tuotantokapasiteettia, mahdollistaen jopa 20 miljoonan ajoneuvon valmistamisen vuodessa vuoteen 2030 mennessä.

Meksikon tehdas, joka hyödyntää Teslan uutta ”Unboxed Process” -tuotantotekniikkaa, toimii mallina tuleville hankkeille. Lisäksi Tesla harkitsee tehtaiden avaamista Intiassa ja Kaakkois-Aasiassa, joissa sähköautojen kysyntä kasvaa nopeasti.

Itseohjautuvat autot ovat tulevaisuuden lupaus

Itseohjautuvat ajoneuvot ovat yksi Teslan tärkeimmistä kasvualueista vuonna 2025. Muskin pitkän aikavälin tavoite on kehittää täysin autonominen ajaminen Teslan Full Self-Driving (FSD) -ohjelmiston avulla.

Vaikka teknologian kehitys on ollut haasteellista, Tesla jatkaa suuria investointeja tekoälyyn ja anturijärjestelmiin. Samalla yhtiö työstää robotaksipalvelua, joka voisi mullistaa kaupunkiliikenteen tarjoamalla asiakkaille edullisen ja kätevän tavan liikkua autonomisilla ajoneuvoilla.

Yhtiö jatkaa myös laajentumistaan uusiutuvan energian sektorilla vuonna 2025. Tesla panostaa Powerwall- ja Megapack-tuotteidensa kehittämiseen ja tuotannon skaalaamiseen.

Teslan tavoitteena on myös laajentaa energianhallintajärjestelmiään, jotka voivat tarjota kokonaisvaltaisia ratkaisuja kotitalouksille, yrityksille ja energialaitoksille.

Tulevana vuonna autojätti aikoo julkaista uuden sukupolven ajoneuvomalleja, jotka on suunniteltu vastaamaan erilaisten kuluttajaryhmien tarpeisiin. Erityisesti edullisempi, noin 25 000 dollarin hintainen malli on herättänyt suurta kiinnostusta. Teslan puutteena on aiemmin pidetty halvempien automallien puuttuminen ja tähän haasteeseen yhtiö pyrkii nyt vastaamaan.

Tämä ”kansanauto” voi avata Teslalle uusia markkinoita, erityisesti kehittyvissä maissa, joissa kuluttajien ostovoima on alhaisempi.

Entistä tehokkaampaa tuotantoa

Musk on korostanut, että kustannustehokkuuden parantaminen on keskeistä Teslan pitkän aikavälin strategiassa.

Uudet teknologiat, kuten ”Gigacasting”, mahdollistavat suurten auto-osien valmistamisen yhdessä osassa, mikä nopeuttaa tuotantoprosessia ja alentaa kustannuksia. Gigacasting on Teslan kehittämä innovatiivinen valmistusmenetelmä, joka mullistaa autojen tuotantoprosessia. Siina käytetään valtavia valukoneita, joita kutsutaan gigapresseiksi, luomaan suuria yhtenäisiä osia auton rungosta.

Lisäksi yhtiö on tehnyt sopimuksia litiumin ja nikkelin toimittajien kanssa varmistaakseen kriittisten raaka-aineiden saannin kilpailukykyiseen hintaan.

Tekoäly ja robotiikka ovat keskeisiä osia Muskin suunnitelmissa. Optimus-humanoidirobotti, jonka kehitystyö jatkuu aktiivisesti, voi tulevaisuudessa hoitaa yksinkertaisia tehtäviä teollisuudessa ja kotitalouksissa.

Musk uskoo, että Optimuksen kaltaiset robotit voivat mullistaa useita toimialoja, tarjoten uudenlaisia ratkaisuja työvoimapulaan ja operatiiviseen tehokkuuteen.

Tesla pysyy sitoutuneena missioonsa kiihdyttää maailman siirtymää kestäviin energiaratkaisuihin. Vuonna 2025 yhtiö aikoo entisestään parantaa toimintansa hiilineutraaliutta sekä kehittää kierrätysteknologioita akkutuotannon ympäristövaikutusten minimoimiseksi.