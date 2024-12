Fed painaa jarrua – miten sijoittajan kannattaa huomioida se sijoitusvalinnoissa?

deVere Groupin toimitusjohjaja Nigel Green.

Vaikka USA:n keskuspankki Fed laski odotetusti keskiviikkona ohjauskorkoa 25 korkopistettä, oli Fedin viesti selkeän haukkamainen.

Keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell kertoi, että Fed haluaa nähdä lisää edistystä inflaatiossa ja työmarkkinoiden vahvuudessa. Powellin lausunto viittaa siihen, että keskuspankki ei välttämättä jatka nykyistä käytäntöään laskea korkoja jokaisessa kokouksessa.

Powell viestii keskuspankin olevan lähellä pistettä, jossa se voi ”hidastaa lisäsopeutusten tahtia.”

Hän kuitenkin myönsi myös epävarmuuden uusien Donald Trumpin hallinnon politiikkojen vaikutuksista keskuspankin korkopolitiikkaan. Pääjohtajan mukaan keskuspankki haluaa katsoa, millaista talouspolitiikkaa seuraava Trumpin hallinto tulee harjoittamaan.

”Odotamme merkittäviä politiikkamuutoksia. Meidän on nähtävä, mitä ne ovat ja millaisia vaikutuksia niillä on. Meillä on paljon selkeämpi kuva, kun tämä selviää”, hän kertoi.

Finanssitalo deVere Groupin toimitusjohtaja Nigel Greenin mukaan kasvavat todisteet viittaavat siihen, että Yhdysvaltain keskuspankki ei aio laskea korkoja vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla – vaikka se tekisikin niin keskiviikkona.

Green kertoo deVeren sijoittajakirjeessä, että jatkuva inflaatiopaine, vahvat Yhdysvaltain työmarkkinat sekä Trumpin tulevalta hallinnolta odotetut finanssipoliittiset toimet asettavat merkittäviä epäilyksiä lähiajan rahapolitiikan keventämiselle.

Vaikka markkinoilla on toiveita koronlaskusta jo joulukuussa, tuoreet tiedot osoittavat, että inflaatio on edelleen merkittävä huolenaihe.

Yhdysvaltain kuluttajahintaindeksi nousi marraskuussa 2,7 prosenttia vuositasolla, mikä on nousua lokakuuhun verrattuna, kun taas pohjainflaatio pysyy sitkeästi 3,3 prosentissa. Tällaiset luvut korostavat, että hintapaineet eivät ole laantuneet.

Fedillä onkin vaikeuksia perustella rahapolitiikan keventämistä inflaation kiihtyessä uudelleen.

”Olemme siirtymässä vaiheeseen, jossa inflaatio on edelleen pysyvä uhka, eikä korkoja todennäköisesti lasketa niin nopeasti kuin markkinat ovat toivoneet”, Green toteaa.

Sijoittajille ”puolustavampi” sijoitusstrategia

Inflaation lisäksi vahvat Yhdysvaltain työmarkkinat vaikeuttavat tilannetta. Työttömyys on edelleen lähellä historiallisia pohjalukemia, ja työmarkkinoiden vahvuus estää yleensä päätöksentekijöitä laskemasta korkoja. Kulutuskysyntää ruokkiva palkkojen nousu voi pitää inflaation korkeana pitkälle vuoteen 2025.

Green kehottaa sijoittajia toimimaan varovaisesti ja arvioimaan salkkujensa allokaatiota uudelleen.

”Tämä edellyttää salkkujen huolellista tasapainottamista. Sijoittajien on priorisoitava laadukkaat omaisuuserät, rakennettava inflaatiota kestäviä positioita ja omaksuttava puolustavampi strategia. Tämä tapahtuu tilanteessa, jossa markkinapaine keskuspankkia kohtaan rahapolitiikan keventämiseksi talouskasvun ylläpitämiseksi kasvaa.”

Poliittiset päättäjät eivät kuitenkaan voi ottaa riskiä inflaation kiihtymisestä, erityisesti kun tulevan presidentti Donald Trumpin ehdottama agenda, joka sisältää veronkevennyksiä, sääntelyn purkua ja laajamittaista infrastruktuuri-investointia, odotetaan ruokkivan inflaatiota tulevina kuukausina.

Mitä keskuspankin tiukempi linja ja inflaation pysyminen korkealla tarkoittaa sijoittajalle?

Greenen mukaan ”strategiset sijoittajat” tarttuvat tähän hetkeen uudelleen asemoidakseen itsensä uuteen todellisuuteen – todellisuuteen, jossa varovaisuus, valppaus ja sopeutumiskyky ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Greenen mielestä sijoittajien tulisi huomioida neljä keskeistä seikkaa.

Joukkolainamarkkinoiden mahdollisuudet

”Vaikka korkeat korot ovat painaneet joukkolainojen hintoja viimeisen kahden vuoden aikana, korkosijoitukset tarjoavat nyt merkittävää arvoa. Erityisesti pitkän aikavälin valtion- ja yrityslainat voivat tarjota vakaita tuottoja, kun inflaatio-odotukset maltillistuvat ja sijoittajat etsivät turvallisempia kohteita,” Green toteaa.

Laatuyhtiöt

Greenen mielestä sijoittajien kannattaa nyt keskittyä yrityksiin, joilla on vahvat taseet, vakaat kassavirrat ja todistettu hinnoitteluvoima.

”Tällaiset yritykset ovat paremmassa asemassa selviytyäkseen korkeampien lainakustannusten ja inflaation ympäristössä”, hän toteaa.

Hajauttaminen inflaatiosuojauksiin

Greenen mukaan omaisuuserät, kuten kulta, Bitcoin ja hyödykkeet, ovat edelleen keskeisiä välineitä salkun suojaamiseksi. Lisäksi osingonmaksuun keskittyvät osakkeet voivat tarjota tasaista tulovirtaa, joka kompensoi inflaation aiheuttamaa ostovoiman heikkenemistä.

Riskialttiiden sektorien ylialtistumisen vähentäminen

Edullisista lainoista riippuvaisten sektorien, kuten teknologia ja kasvuyritykset, voi olla vaikeampi pärjätä korkeiden korkojen ympäristössä.

”Sijoittajien tulisi arvioida altistuksensa uudelleen ja priorisoida sektoreita, jotka hyötyvät inflaatiosta ja vakaasta talouskysynnästä, kuten energia, julkiset palvelut ja terveydenhuolto”, Green neuvoo.