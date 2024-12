Fortum karsii rönsyjään

Rankasti epäonnistuneen Uniber-liiketoiminnan myynnin jälkeen Fortum on luonut nahkaansa uudestaan. Yhtiö keskittyy ydinliiketoimintaansa yhä vahvemmin.

Fortum on saattanut päätökseen kierrätys- ja jäteliiketoimintansa myynnin Summa Equitylle. Yhtiö tiedotti kaupasta viime heinäkuussa.

Velaton kauppahinta on noin 800 miljoonaa euroa. Fortum kirjaa kaupasta noin 180 miljoonan euron verottoman myyntivoiton. Liiketoimesta saatava nettokassavirta on noin 720 miljoonaa euroa.

Kierrätys- ja jäteliiketoiminnan myynti on osa Fortumin Circular Solutions -liiketoimintojen strategista arviointia. Circular Solutions -liiketoiminnot eivät ole Fortumin strategian ytimessä.

Aiemmin marraskuun alussa Fortum kertoi allekirjoittaneensa sopimuksen turbiini- ja generaattoripalveluidensa myynnistä teollisuuden kunnossapitopalveluja tarjoavalle Elcoline Group Oy:lle. Kauppa ei vaikuta olennaisesti Fortum-konsernin tulokseen. Kaupan kohteena olevat turbiini- ja generaattoripalvelut sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa ja ne työllistävät noin 170 työntekijää.

Syyskuussa energiayhtiö puolestaan ilmoitti tehneensä sopimuksen omistusosuutensa myynnistä Chempolis Oy:ssä, sisältäen kaikki Fortumin biopohjaisten ratkaisujen liiketoiminnot. Lisäksi Fortum myi omistusosuutensa intialaisesta holdingyhtiöstä Assam Bio Ethanol Pvt Ltd:stä AM Green Technology & Solutions B.V:lle. Tälläkään kaupalla ei ole merkittävää taloudellista vaikutusta Fortum-konsernin tulokseen.

Aikaisemmin julkaistujen kierrätys- ja jäteliiketoimintojen, biopohjaisten ratkaisujen sekä turbiini- ja generaattoripalveluiden myyntien jälkeen Fortum jatkaa strategista arviointia jäljellä olevien akkujen kierrätystoiminnan sekä Isossa-Britanniassa sijaitsevien jätteestä energiaa tuottavien liiketoimintojen osalta.

Näihin jäljellä oleviin liiketoimintoihin sidotun pääoman arvo on noin 70 miljoonaa euroa, ja ne työllistävät noin 200 työntekijää. Kahdentoista kuukauden aikana jäljellä olevien liiketoimintojen vertailukelpoinen käyttökate oli noin -20 miljoonaa euroa.

Fortum keskittyy jatkossa kolmeen tavoitteeseen: puhtaan energian toimittamiseen, teollisuuden dekarbonisaatioon ja toimintojen tehostamiseen. Dekarbonisaatio tarkoittaa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä tai poistamista, erityisesti fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisen kautta.

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo kertoi kolmannen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä, että yhtiö keskittyy sähköntuotannon ydintoimintojensa optimointiin ja vahvistamiseen.

Yhtiön tavoitteena on tuottaa ja toimittaa luotettavasti puhdasta energiaa tarvittavalla mittakaavalla koko pohjoismaiselle energiajärjestelmälle. Fortumin liiketoimintaportfolion selkäranka on ydin- ja vesivoiman tuotanto. Yhtiön tavoitteena on vahvistaa ja kasvaa valikoidusti ydinliiketoiminta-alueilla samalla kun yhtiö pyrkii hyödyntämään pohjoismaisten sähkömarkkinoiden hyviä olosuhteita.

Lähitulevaisuudessa Fortum noudattaa edelleen kurinalaisuutta pääomainvestoinneissa, mikä tarkoittaa aiempaa alhaisempia kasvuinvestointeja.

Dekarbonisaatiossa perustan tarjoaa Fortumin ydin- ja vesivoiman perusliiketoiminta. Yhtiö kehittää myös rakennusvalmiita maatuulivoima- ja aurinkovoimahankkeita, jotta kysynnän jälleen elpyessä Fortum voi vastata asiakkaiden energian tarpeeseen.

Strategisena tavoitteena on lisätä pitkäaikaisten sähkönhankintasopimusten osuutta, koska Fortum pystyy tuottamaan ja toimittamaan puhdasta sähköä suuressa mittakaavassa. Tämä myös tasapainottaa riskejä, sillä pitkäaikaiset sopimukset tuovat ennustettavuutta tulevaisuuden tulovirroista yhä epävakaammassa liiketoimintaympäristössä.

Dekarbonisaatiossa Fortum on jatkanut useiden eri puolella Suomea sijaitsevien kohteiden kehittämistä, jotta niitä voidaan tarjota asiakkaille datakeskus- tai teolliseen käyttöön. Yksi näistä kohteista on Raumalla, jossa energiayhtiö kehittää yhdessä Norsk e-Fuelin ja Rauman Satama Oy:n kanssa uusiutuvan synteettisen lentopolttoaineen tuotantolaitoksen sijoituspaikkaa.

Fortum on jatkanut myös tehostamisohjelmaansa, jonka tavoitteena on vähentää vuotuisia kiinteitä kustannuksia asteittain 100 miljoonalla eurolla vuoden 2025 loppuun mennessä niin, että kustannusvaikutukset toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2026 alusta lähtien. Fortum arvioi vähentävänsä kiinteää kulupohjaansa yli 50 miljoonalla eurolla vuoden 2024 loppuun mennessä.

Fortumin strategia on kelvannut sijoittajille, sillä osake on noussut vuodessa 9,3 prosenttia.