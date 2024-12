Halpaa kuin saippua – markkinat eivät anna arvoa metsäjätin miljardibisnekselle

Kuva: Stora Enso Oyj.

Kotimaisten metsäyhtiöiden osakkeet eivät ole kurssikehityksillään sijoittajia viime kuukausina palkinneet. Stora Enson osake on tullut alas kuudessa kuukaudessa yli neljänneksen, 26 prosenttia. UPM:n osake on tippunut 25 prosenttia ja Metsä Boardin peräti 43 prosenttia.

Metsäteollisuus on suhdanneherkkänä alana ottanut osumia suhdannetilanteessa, jossa kohonneet korot ja geopoliittinen tilanne luovat epävarmuutta näkymiin. Myös lakot ja raaka-ainekustannusten nousut ovat olleet yhtiön riesana.

Eikä hulppeita näkymiä ole tiedossa jatkossakaan.

Esimerkiksi Stora Enso ennakoi markkinoiden asteittaisen elpymisen jatkuvan mutta hidastuvan loppuvuonna, minkä odotetaan vaikuttavan negatiivisesti yhtiön viimeisen neljänneksen tulokseen. Hidastuminen edelliseen neljännekseen verrattuna johtuu yhtiön mukaan muun muassa kuluttajapakkauskartongin heikosta kysynnästä, aaltopahvin ylikapasiteetista ja rakennusalan heikon tilanteen jatkumisesta.

Lisäksi korkeat puukustannukset pienentävät todennäköisesti edelleen katteita.

Stora Enso ennakoi markkinoiden epävakauden jatkuvan vuoden loppuun saakka, kun inflaatio on korkealla, lakot ovat mahdollisia, vähittäiskaupan kasvu hidasta ja kysyntä ja hinnat vaihtelevat.

Stora Enson hinta reilusti alle tasesubstanssin

Kotimaisten metsäyhtiöiden ongelmat eivät ole uusia.

”Tarinat ovat vanhat tutut: puukustannus, heikko kysyntä, uuden kapasiteetin tulo markkinoille ja laskevat lopputuotehinnat”, toteaa United Bankersin salkunhoitaja Teemu Perälä artikkelissaan.

Perälä kiinnittää huomioita kotimaisten metsäyhtiöiden heikkoon kurssikehitykseen verrattuna amerikkalaisiin kilpailijoihin.

”Samaan aikaan kuitenkin Yhdysvalloissa noteeratut toimijat (mm. International Paper, Louisiana-Pacific ja Packaging Corp. of America) ovat nousseet 50–70 prosenttia”, hän toteaa.

Stora Enson hinta näyttääkin nyt halvalta, kun katsotaan hintaa suhteessa yhtiön taseeseen.

Stora Enson, UPM:n ja Metsä Boardin osakekurssien kehitys kolmen vuoden aikana. Kuva: Koyfin.

Perälän mukaan esimerkiksi Stora Enson nykykurssi on vain 85 prosenttia metsien arvosta – tämä siitä huolimatta, että pian on tulossa tulossa Ruotsissa iso metsäkauppa todennäköisesti hyviin hintoihin.

Ruotsin metsäkaupalla salkunhoitaja viittaa siihen, että Stora Enso valmistautuu myymään noin 12 prosenttia metsäomaisuudestaan Ruotsissa, joka on yhteensä noin 1,4 miljoonaa hehtaaria ja arvoltaan 6,3 miljardia euroa. Myynnillä yhtiö vahvistaa tasettaan.

Metsät eivät tietenkään ole itsessään Stora Enson liiketoimintaa.

Kun yhtiö hinnoitellaan alle omistamiensa metsien arvon, saa nykyisellä Stora Enson alle 5,6 euron osakekohtaisella hinnalla sijoittaja ikään kuin ”kaupan päälle” kymmenen miljardin liikevaihtoa tekevän liiketoiminnan, Perälä huomauttaa.

Yhtiön tasepohjainen P/B-kerroin on tällä hetkellä vain 0,67x, kun se esimerkiksi vuonna 2021 oli lähes 1,2x.

Tekeekö Stora Enso suhdannekäännettä?

P/E-kertoimella mitattuna osake vaikuttaa kalliilta, kun kuluvan vuoden konsensusennusteilla laskettu P/E-kerroin on lähes 28x. Stora Enso on kuitenkin syklinen yhtiö, joilla suhdannesyklin heikommassa vaiheessa P/E-kerroin on usein korkea alhaisen tuloksen vuoksi.”

Muistaakseni vanha salkunhoitajien sijoitusohje on, että osta syklisiä silloin kun P/E-luku on tapissa – mielestäni olemme nyt siinä pisteessä”, salkunhoitaja toteaa.

Lisäksi heikentyvä euro auttaa metsäyhtiöiden vientiä.

Eikä Stora Enson viimeisin vuosineljännes huonosti mennyt. Liikevaihto kasvoi kuusi prosenttia vertailukaudesta ja oikaistu liikevoitto nousi viime vuoden 21 miljoonasta eurosta 175 miljoonaan euroon. Oikaistu liiketulos kasvoi neljäntenä peräkkäisenä neljänneksenä hinnankorotusten ja kustannussäästöjen seurauksena.

”Konsernimme taloudellinen tulos kasvoi vahvasti tällä neljänneksellä viime vuoteen verrattuna, mikä johtuu hintojen noususta ja volyymien kasvusta erityisesti Packaging Materials -divisioonassa. Biomaterials-divisioona osoitti vahvaa tuloskuntoa, vaikka kysyntä heikkeni neljänneksen aikana sellun hintojen laskiessa nopeasti. Forest-divisioonamme teki ennätyksellisen kolmannen neljänneksen tuloksen puun hintojen nousun myötä”, Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlström kertoi tulosraportin yhteydessä.

Stora Enson ja muiden metsäyhtiöiden kohdalla sijoittaja joutuu punnitsemaan, ovatko yhtiöt nyt vain väliaikaisesti alelaarissa suhdannesyklin vuoksi, vai onko kyse näiden yhtiöiden kroonisesti heikoista tulevaisuuden näkymistä.