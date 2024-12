Pörssikonkari: Helsingin pörssin sijoitusnäkymät nousussa

Vuosi 2024 alkaa kääntyä ehtoopuolelle. Helsingin pörssin kehitys on ollut tänä vuonna vaisua, sillä osingotkin sisältävä OMX Helsinki GI -tuottoindeksi on laskenut tänä vuonna 1,3 prosenttia. Samaan aikaan esimerkiksi Yhdysvaltojen S&P 500 -indeksi on noussut ilman osinkojakin lähes 28 prosenttia.

Helsingin pörssi on ollut siis pettymys – varsinkin kun kurssikehitystä peilataan analyytikoiden odotuksiin vuoden alussa.

Varainhoidon pörssikonkari Hannu Angervuo muistuttaa sijoittajakirjeessään, että kuluvan vuoden alussa Helsingin pörssiyhtiöiden tulosten ennustettiin nousevan jopa kaksinumeroisesti.

Angervuon mukaan useat analyysitalot kirjoittivat kommenteissaan, että ”tulossa loistava sijoitusvuosi ja yritysten tulokset nousevat”.

Makrodata kertoi jo alkuvuonna, ettei vuosi tule olemaan niin ruusuinen kuin analyytikot uskoivat.

”Toisin kuitenkin kävi, mikä oli nähtävissä, jos katsoi euroalueen ja erityisesti Suomen nollakasvun taaperrusta. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ennusti 26.3.2024 Suomen talouskasvun yltävän vuodelta 2024 0,3 prosentin kasvuun, kun vuoden 2023 lokakuussa Etla ennusti vuoden 2024 talouskasvun nousevan 0,8 prosenttiin. Keväällä 2024 Etla ennusti Suomen tavaraviennin kasvavan vuonna 2024 2,8 prosenttia, mutta Tullin tilastojen mukaan Suomen tavaravienti ennakkotietojen mukaan laski kuluvan vuoden tammi-syyskuussa 4,5 prosenttia vuoden takaisesta”, Angervuo summaa alkuvuoden makrotalouden tilastojen madonlukuja.

Analyytikoiden konsensusennusteet jopa kaksinumeroisesta tuloskasvusta hiipuivat kuluvan vuoden edetessä. Nyt vuoden lopulla ennuste vuoden 2024 tuloskasvusta on noin -8,0 prosenttia, Angervuo kertoo.

Tulossa kovan tuloskasvun vuosi

Sijoittaja katsoo kuitenkin aina tulevaan, ei peruutuspeiliin. Miltä siis näyttää vuosi 2025?

Tällä kertaa pörssikonkari uskoo analyytikkoja kovempaan kotimaisten pörssiyhtiöiden tuloskasvuun.

Kuva: Hannu Angervuo.

”Vuodelle 2025 analyytikoiden konsensus ennustaa Helsingin pörssin päälistan yhtiöille 8,6 prosentin tulosparannusta. Jos euroalueen talouskasvu yltää ensi vuonna tuoreeseen (12.12.2024) komission ennusteeseen (+1,1 prosenttia), mielestäni Helsingin pörssin päälistan yhtiöiden tuloskasvu on lähempäni 20 prosenttia. Toki Nesteen vuoden 2025 tuloksen pitää silloin myös kasvaa reippaasti”, Angervuo uskoo.

Suomen taloudelle on ollut tyypillistä kahden tai jopa kolmen perättäisen vuoden talouslasku, ja pörssi on tietysti laskenut näinä talouden laskuvuosina kahtena tai jopa kolmena perättäisenä vuotena. Angervuon mukaan tämä ei ole historiasta johtuva ominaisuus, vaan kansainväliset talouden laskujaksot osuvat pahasti avoimeen ja vientikeskeiseen talouteen.

”Pörssin suurimmat yhtiöt on täysin painottuneet suurten vientiyhtiöiden tuloksentekokykyyn. Helsingin pörssin perättäisen pudotukset ovat siis ominaisuus, eikä sen pitäisi yllättää talouden ennustajia, eikä myöskään pörssisijoittajia”, Angervuo toteaa.

Kolme yhtiötä ratkaisee osinkopotin

Angervuo uskoo kasvavien tulosten lisäksi myös hyvään osinkovuoteen.

Helsingin pörssin päälistan yhtiöiden vuoden 2023 osinkosumma oli 13,7 miljardia euroa, mutta vuodelta 2024 osingot voivat nousta noin 14,0 miljardiin euroon, Angervuo ennustaa.

Osinkosumman kannalta muutamat suuret yhtiöt ovat avainasemassa. Kolme pörssin suurta yhtiötä, Neste, Nordea ja Fortum, tulevat ratkaisemaan nouseeko vuoden 2024 tuloksista maksettava osinkosumma.

”Oma ennusteeni näyttää, että kuluvan vuoden osinkosumma todellakin nousee edellisestä vuodesta noin 2,2 prosenttia”, Angervuo ennustaa.

Helsingin pörssi on perinteisesti ollut osinkosijoittajalle antelias pörssi. Näin tulee luultavasti olemaan tämänkin vuoden tulosten ja niistä maksettujen osinkojen osalta. Angervuon mukaan pörssiyhtiöiden osinkotuotto vuoden 2024 osinkoennusteella on marraskuun lopun markkina-arvolla laskettuna 5,5 prosenttia eli varsin hyvä.