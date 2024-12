Helsingin pörssin alisuoriutuja Finnair jatkaa kasvua

Vaisusti tänä vuonna kehittyneen Helsingin pörssin yksi sijoittajille harmaita hiuksia aiheuttavista yhtiöistä on lentoyhtiö Finnair. Yhtiön osake on sukeltanut tänä vuonna 46 prosenttia, kun yleisindeksi on laskenut vain neljä prosenttia.

Finnair kärsii edelleen siitä, että sen Aasian liikennettä rajoittaa yhä Venäjän ylilentokielto.

Yhtiön mukaan myös riskit liittyen inflaation ja kohonneen korkotason nousun vaikutuksista kysyntään ja kustannuksiin ovat edelleen koholla aiheuttaen toimintaympäristön epävarmuutta. Myös kansainväliset konfliktit ja maailmanpoliittinen epävakaus aiheuttavat toimintaympäristön epävarmuutta erityisesti polttoaineen hinnanvaihtelun muodossa.

Jotain valonsäteitäkin löytyy.

Finnairin marraskuun liikenneraportista voi poimia kaksi myönteistä seikkaa: käyttöasteen ja rahtiliikenteen nousut viime vuodesta.

Finnair kuljetti marraskuussa 892 700 matkustajaa, mikä oli 9,9 prosenttia enemmän kuin marraskuussa 2023. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi marraskuussa selvästi vähemmän, 5,6 prosenttia vertailukaudesta, koska British Airwaysille ulosvuokratut kapearunkokoneet olivat nyt omassa käytössä niiden ulosvuokrauksen päätyttyä maaliskuussa 2024.

Lisäksi Lähi-idän-liikenteen kapasiteetti kasvoi selvästi.

Matkustajamäärä kasvoi enemmän kuin kapasiteetti, mikä johti matkustajakäyttöasteen paranemiseen. Matkustajakäyttöaste kasvoi 2,9 prosenttiyksikköä ja oli noin 74 prosenttia.

Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 9,9 prosenttia.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat vertailukaudesta 9,9 prosenttia Aasian-liikenteessä. Pohjois-Amerikan-liikenteessä ne laskivat 0,4 prosenttia. Myydyt henkilökilometrit kasvoivat Euroopan-liikenteessä 9,5 prosenttia, Lähi-idän-liikenteessä 18,5 prosenttia ja kotimaanliikenteessä 17,0 prosenttia.

Kokonaisrahti- ja postitonnit kasvoivat 8,7 prosenttia vertailukaudesta. Myydyt rahtitonnikilometrit kasvoivat 4,3 prosenttia.

OP arvioi aamukatsauksessaan, että kokonaisuudessaan Finnairin oman tarjotun kapasiteetin kehitys oli loka-marraskuussa hieman pankin viimeisen vuosineljänneksen ennusteiden taustaoletuksia matalampaa, mutta myydyn kapasiteetin kehitys oli vastaavasti hieman odotuksia vahvempaa vahvistuneiden matkustajakäyttöasteiden myötä.

Pankin suositus Finnairin osakkeille on tällä hetkellä lisää.

Analyysitalo Inderes odottaa Finnairin oikaistun osakekohtaisen tuloksen nousevan tänä vuonna viime vuoden nollatuloksesta 0,27 euroon. Ensi vuodelle odotus on 0,33 euroa. Inderesin ensi vuoden ennusteella lentoyhtiön oikaistu P/E-kerroin on 6,7x.