Jenkkiosakkeiden arvostuskertoimet kohonneet – ”maltti on valttia”

Yhdysvalloissa S&P 500 -osakeindeksi on kivunnut kuukaudessa 5,6 prosenttia. Samalla osakkeiden arvostustaso on noussut historiallisen korkealle. Viimeisten 12 kuukauden toteutuneilla tuloksilla laskettu S&P 500:n P/E-kerroin on tällä hetkellä 30,9x, mikä on selvästi yli pitkän aikavälin keskimääräisen tason, joka on 16,1x.

Nordean sijoitusstrategi Hertta Alava kertoo pankin viikkokatsauksessa, että Yhdysvaltain osakemarkkinat reagoivat erittäin positiivisesti Donald Trumpin ja republikaanien vaalivoittoon.

”Reaktio oli odotustemme mukainen, sillä Trumpin lupaukset yritysveron laskusta ja sääntelyn keventämisestä olivat musiikkia sijoittajien korville. Sen sijaan Trumpin uhkaukset tuontitullien nostosta jäivät vähemmälle huomiolle”, Alava toteaa.

Markkinoilla selvästikin odotetaan Trumpin toisen kauden muistuttavan ensimmäistä, mutta tulevan politiikan suunta on kuitenkin arvaamaton. Nordea pitää mahdollisena, että markkinoiden ihastusta ”trumpismiin” vielä koetellaan.

”Trumpin ministeriehdokkaiden perusteella voi olettaa, että esimerkiksi uhkaukset laittomien siirtolaisten massakarkoituksista ja tulleista voivat toteutua hieman suuremmassa mittakaavassa kuin markkinoilla tällä hetkellä arvaillaan. Näillä toimenpiteillä olisi kasvua hidastavia ja inflaatiota kiihdyttäviä vaikutuksia”, Alava toteaa.

Vaikka amerikkalaisyritysten tulokset ovat kasvaneet, ovat kurssit nousseet vielä nopeammin nostaen osakkeiden arvostuskertoimia.

”Voimakas kurssinousu on pönkittänyt sijoittajien optimismia, ja institutionaalisten sijoittajien osakeallokaatiot ovat varsin korkealla. Tämä lisää korjausliikkeen riskiä, mikäli uutisvirta kääntyy negatiivisempaan suuntaan tai tulokset eivät yllä korkeisiin odotuksiin”, Alava varoittaa.

Tänä vuonna useat osakemarkkinat ovat tarjonneet sijoittajille kaksinumeroisia tuottoja. Ensi vuonna Nordea odottaa kuitenkin osaketuottojen normalisoituvan 5-10 prosentin tasolle. Pankki laskee suosituksissaan osakkeet ylipainosta peruspainoon.

Trumpin asettamien mahdollisten uusien tullien lisäksi jenkkimarkkinoilla riskinä on markkinoiden voimakas keskittyminen seitsemään suurimpaan teknojättiin. Heikko kurssikehitys muutamassakin mahtiseitsikon osakkeessa painaisi koko indeksiä alaspäin, Alava muistuttaa.

Toimialasuosituksissa Nordea nostaa teollisuuden ylipainoon, koska laskevat korot ja kustannuspaineiden hellittämisen tukevat investointien elpymistä. Pankki nostaa myös rahoitussektorin ylipainoon, sillä Yhdysvaltain rahoitussektori on selkeä hyötyjä Trumpin lupaamasta sääntelyn keventämisestä. Päivittäistavarat Nordea laskee alipainoon vaisumman kasvunäkymän vuoksi.