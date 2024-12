Kamuxin vaikeudet jatkuvat – osake syöksyy

Käytettyjen autojen vähittäiskauppaan keskittyvä Kamux on kuvainnollisesti kärsimyksen tiellä. Yhtiön tänä vuonna julkistamat pörssitiedotteet eivät omistille ole antaneet aihetta lasien kilistelyyn.

Yhtiö julkisti keskiviikkona jo toisen tulosvaroituksen tälle vuodelle. Edellisen tulosvaroituksen yhtiö antoi viime lokakuussa.

Tulosvaroitus vei osakkeen jyrkkään yli 14 prosentin syöksyyn Helsingin pörssissä.

Nyt Kamux laskee vuoden 2024 näkymiään, koska vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä myynti on jäänyt odotettua alhaisemmaksi ja katetaso on heikentynyt merkittävästi kireän markkinatilanteen takia kaikissa Kamuxin toimintamaissa.

Kamux arvioi nyt vuoden 2024 oikaistun liikevoiton olevan 11-13 miljoonaa euroa. Aiemmin Kamux arvioi vuoden 2024 oikaistun liikevoiton olevan 15–17 miljoonaa euroa.

Vuoden 2024 viimeisellä vuosineljänneksellä Kamuxin myymien autojen kysyntä on ollut odotuksia heikompaa. Tiukan markkinatilanteen vuoksi osto- ja myyntihintoihin on kohdistunut paineita kaikilla kolmella markkinalla, minkä seurauksena myyntivolyymeissa on jääty tavoitteista ja myytyjen autojen keskimääräinen kate on laskenut merkittävästi.

Yhtiössä on tapahtunut muitakin sijoittajan kannalta kielteisiä signaaleja. Vuosi sitten yhtiön talousjohtajana aloittanut Jukka Havia päätti jättää yhtiön marraskuussa.

Vaikeudet alkoivat näkyä julkisuuteen elokuussa julkistetun ruman toisen vuosineljänneksen tulosraportin myötä.

Kannattavuus sakkasi pahasti, kun Kamuxin oikaistu liikevaihto romahti yli 41 prosenttia vertailukaudesta 2,7 miljoonaan euroon. Liikevoitto jäi 2,1 miljoonaan euroon. Ruotsissa oikaistu liikevoitto painui -1,2 miljoonaa euroa pakkaselle.

Analyytikoiden konsensusodotus liikevaihdolle oli 272 miljoonaa euroa ja liikevoitolle 5,9 miljoonaa euroa. Kummatkin toteutuneet luvut jäivät siis alle konsensusodotuksen, mutta liikevoitto jäi odotuksista roimasti.

Lokakuussa julkistetussa ensimmäisessä tulosvaroituksessa Kamux kertoi, että vuoden 2024 kolmannen vuosineljänneksen toteutunut ulkoinen liikevaihto Ruotsissa oli noin 45 miljoonaa euroa, kun se oli vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä yli 57 miljoonaa euroa.

Heikon myynnin seurauksena kolmannen vuosineljänneksen oikaistu liiketulos Ruotsissa on merkittävästi tappiollinen, mikä heikensi olennaisesti konsernin oikaistua liiketulosta.

Yhtiön romahdus on ollut nopea.

Vielä viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä Kamuxilla meni lujaa. Autoliikkeen liikevaihto loka-joulukuussa kasvoi Suomen liiketoimintojen hyvän kehityksen vauhdittamana 8,4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 242 miljoonaa euroa. Yhtiön myymien autojen määrä kasvoi 11,4 prosenttia edellisvuodesta. Myytyjen autojen määrä kasvoi Suomessa ja Saksassa, mutta väheni Ruotsissa.

Käytettyjen autojen markkina kasvoi neljännen vuosineljänneksen aikana sen kaikissa toimintamaissa.

Kamux arvioi vielä alkuvuonna vuoden 2024 oikaistun liikevoiton ylittävän vuoden 2023 oikaistun liikevoiton, joka oli 18 miljoonaa euroa.

Vaikeudet ovat luonnollisesti heijastuneet Kamuxin osakekurssiin negatiivisesti. Osake on sukeltanut tänä vuonna jo 51 prosenttia.