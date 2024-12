Kasvuhirmu Shopify on rakentanut monipuolisen kilpailuedun

Shopify verkkokauppa.

Kanadalainen Shopify kuvaa itseään nykyään ”johtavaksi globaaliksi kaupan yritykseksi, joka tarjoaa olennaista internetin infrastruktuuria kaupankäynnille sekä luotettavia työkaluja yrityksen perustamiseen, kasvattamiseen, markkinointiin ja pyörittämiseen riippumatta sen koosta.”

Yritys auttaa edelleen kauppiaita luomaan verkkonäkyvyyden ja myymään tuotteitaan ja palvelujaan digitaalisesti.

Shopify on siis monipuolinen kaupankäyntialusta, joka mahdollistaa liiketoiminnan aloittamisen, hallinnan ja kasvattamisen verkossa. Se tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun, joka yhdistää kaikki kaupankäynnin toiminnot yhteen helppokäyttöiseen alustaan.

Shopify tuottaa tilauspohjaisia tuloja myymällä alustaa palveluna. Palvelussa on erilaisia ja eri hintaisia vaihtoehtoja, mikä mahdollistaa pienyrityksille aloituksen perustason palvelulla ja siirtymisen edistyneempiin palveluihin, jolloin ne voivat kasvaa ilman, että niiden tarvitsee koskaan jättää Shopifyn alustaa.

Lisäksi tarjoamalla kauppiaille ratkaisuja ja työkaluja, kuten maksujen vastaanottoa, valuutanvaihtoa, käyttöpääoman turvaamista ja toimituksia, Shopify voi kerätä prosenttiosuuden jokaisesta tapahtumasta. Tämä on siis yhtiön toinen tapa saada liikevaihtoa.

Shopifyn liikevaihdon ja jatkuvien toimintojen tuloksen kehitys vuosittain. Vuoden 2024 luvut ovat kolmen vuosineljänneksen lukuja.

Yhtiön kasvu on ollut viime vuosina vakuuttavaa. Kun vuonna 2019 liikevaihto oli alle 1,6 miljardia dollaria, nousi se viime vuonna jo yli seitsemään miljardiin dollariin. Tänä vuonna liikevaihto on yltänyt jo kolmella vuosineljänneksellä yli 8,2 miljardiin dollariin.

Shopify on rakentanut erittäin kilpailukykyisen ratkaisun

Shopifyn kilpailuetu perustuu sen kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan verkkokaupankäynnissä, yhdistäen helppokäyttöisyyden, joustavuuden, turvallisuuden ja laajan ominaisuusvalikoiman. Yhtiö kykenee palvelemaan niin yksinyrittäjiä kuin suuryrityksiäkin.

Yksi Shopifyn merkittävimmistä eduista on sen kyky tukea myyntiä useissa eri kanavissa. Yrittäjät voivat myydä tuotteitaan omilla verkkosivuillaan, marketplace-alustoilla, sosiaalisessa mediassa ja jopa fyysisissä myymälöissä. Tämä monikanavainen lähestymistapa mahdollistaa laajemman asiakaskunnan tavoittamisen ja liiketoiminnan kasvattamisen.

Yhtiö erottuu kilpailijoistaan myös sen turvallisuudella ja pilvipohjaisella rakenteella. Alusta on isännöity ja pilvipohjainen, mikä tarkoittaa, että yrittäjät voivat hallita liiketoimintaansa mistä tahansa, milloin tahansa, kunhan heillä on internet-yhteys. Tämä joustavuus on erityisen arvokasta nykyisessä globaalissa liiketoimintaympäristössä.

Shopifyn kilpailuetuna voidaan pitää myös sen laajaa integraatioekosysteemiä. Alusta tarjoaa pääsyn markkinoiden laajimpaan valikoimaan kaupankäynnin integraatioita, jotka on rakennettu yhteisellä teknisellä ohjelmistokehyksellä. Tämä mahdollistaa yrittäjille pääsyn monipuolisiin työkaluihin ja palveluihin, jotka voivat tehostaa liiketoimintaa ja parantaa asiakaskokemusta.

Shopifyn vahvuuksiin kuuluu myös sen helppokäyttöisyys ja yksinkertaisuus. Alusta on suunniteltu siten, että yrittäjät voivat keskittyä vähemmän teknologiaan ja enemmän liiketoimintansa kasvustrategiaan. Tämä on erityisen hyödyllistä pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka haluavat nopeasti ja tehokkaasti perustaa verkkokaupan ilman laajaa teknistä osaamista.

Lisäksi Shopify tarjoaa erinomaisen skaalautuvuuden. Riippumatta yrityksen koosta, teknisestä osaamisesta tai sijainnista, Shopify tarjoaa työkaluja ja ominaisuuksia, jotka mukautuvat liiketoiminnan kasvaessa ja kehittyessä. Tämä tekee Shopifysta houkuttelevan vaihtoehdon niin aloitteleville yrittäjille kuin kasvaville yrityksillekin.

Yhdysvaltojen toiseksi suurin verkkokauppa

Shopifysta on tullut merkittävä toimija verkkokauppamarkkinoilla sen alustan laajuuden ja yksinkertaisuuden ansiosta, muistuttaa sijoitussivusto Motley Foolin kolumnisti Trevor Jennewine. Shopifyn alustaa käyttävät kauppiaat vastaavat yli 10 prosentista verkkokaupan vähittäismyynnistä Yhdysvalloissa ja yli kuusi prosentista verkkokaupan vähittäismyynnistä Länsi-Euroopassa. Tämä tekee Shopifysta toiseksi suurimman verkkokauppayrityksen näillä alueilla Amazonin jälkeen.

Lisäksi Forrester Research ja International Data Corporation ovat äskettäin sijoittaneet Shopifyn johtavaksi tukkukaupan ratkaisujen tarjoajaksi. Jennewinen mukaan mukaan tämä on erityisen rohkaisevaa, sillä Grand View Researchin mukaan tukkumarkkinat ovat neljä kertaa suuremmat ja kasvavat 50 prosenttia nopeammin kuin vähittäismarkkinat.

Shopify raportoi vahvan tulosraportin kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 26 prosenttia 2,1 miljardiin dollariin tilausohjelmistojen ja kauppiaspalveluiden vahvan kasvun ansiosta. Oikaistu osakekohtainen tulos kasvoi 46 prosenttia 0,35 dollariin.

Yhtiö odottaa samankaltaista myynnin kasvua neljännellä vuosineljänneksellä. Johto mainitsi myös rohkaisevaa kehitystä kansainvälisten kauppiaiden keskuudessa, tukkukaupassa ja kivijalkamyynnissä.

Shopifyn markkina-arvo on tällä hetkellä noin 140 miljardia dollaria. Loop Capitalin osakeanalyytikko Anthony Chukumba uskoo yhtiön markkina-arvon nousevan 180 miljardiin dollariin, ja hän nostikin hiljattain Shopifyn tavoitehinnan 140 dollariin osakkeelta, mikä merkitsee 30 prosentin nousupotentiaalia nykyiseen 108 dollarin kurssinoteeraukseen nähden.

Shopify on kasvuosake ja sen mukainen on sen osakkeen arvostustaso. Ensi vuoden konsensusennusteella laskettu P/E-kerroin on korkea 95x. Toisaalta: Shopify on raportoinut konsensusodotuksia paremman tuloksen kahdeksan peräkkäisen vuosineljänneksen ajan, Trevor Jennewine muistuttaa.