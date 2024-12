Kasvuyhtiö Revenio nousi pankin osakesuosikkeihin

OP Ryhmä nostaa kasvuyhtiö Revenion kotimaisten yhtiöiden osakeideoihinsa lisää-suosituksella. Muita listan kotimaisia yhtiöitä ovat tällä hetkellä F-Secure, Huhtamäki, Metso ja Puuilo.

Revenio on suomalainen pörssiyhtiö, joka on erikoistunut silmien tutkimiseen ja hoitoon tarkoitettujen lääketieteellisten laitteiden ja ohjelmistoratkaisujen kehittämiseen ja valmistamiseen. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu iCare-brändin alla myytäviä silmän diagnostiikkaratkaisuja, kuten silmänpaineen mittauslaitteita, silmänpohjan kuvantamislaitteita, perimetrejä sekä kliinisiä ohjelmistoja.

Yhtiön tuotteet ja palvelut keskittyvät erityisesti glaukooman, diabeettisen retinopatian ja silmänpohjan rappeuman diagnosointiin. Yhtiön tavoitteena on tarjota lääkäreille nopeita, helppokäyttöisiä ja luotettavia työkaluja näiden silmäsairauksien havaitsemiseen ja seurantaan.

Lisäksi Revenio kehittää iCare Solutions -kokonaisratkaisuja, jotka tarjoavat digitaalisia kliinisiä työkaluja näönhoidon laadun parantamiseen ja tehokkuuden lisäämiseen.

Yhtiö on viime vuosina laajentanut toimintaansa kokonaisvaltaisten silmien hoidon ratkaisujen tarjoajaksi. Yhtiö panostaa vahvasti tuotekehitykseen ja innovaatioihin, kuten tekoälyä hyödyntävään iCare ILLUME -seulontaratkaisuun, joka optimoi potilaan näönhuollon hoitopolkua ja alan ammattilaisten prosesseja.

Tarve innovatiiviselle silmähoidolle kasvaa. Silmäsairauksien esiintyvyys lisääntyy maailmanlaajuisesti väestön ikääntymisen ja kroonisten sairauksien yleistymisen myötä, samalla kun silmähoidon ammattilaisten määrä pysyy ennallaan ja terveydenhuollon kustannuspaineet kasvavat.

Yhtiön strategisena tavoitteena on parantaa kliinisen diagnostiikan laatua, virtaviivaistaa potilaiden hoitopolkuja ja kehittää uusia tuotteita silmäsairauksien tehokkaampaan seulontaan, ehkäisyyn ja diagnosointiin.

Takana vauhdikkaan kasvun vuodet

Vuosien 2016-2022 aikana Revenio on kasvattanut markkinaosuuttaan liikevaihdon vuosittaisen keskimääräisen kasvun ollessa noin 27 prosenttia, kun markkinoiden kasvuvauhti oli samalla ajanjaksolla 4–5 prosenttia. Viime vuonna yhtiön liikevaihto jäi samalle tasolle kuin edellisvuonna eli noin 97 miljoonaan euroon.

Tänä vuonna yhtiö odottaa valuuttakurssioikaistun liikevaihdon arvioidaan kasvavan 5-10 prosenttia edellisvuodesta ja kannattavuuden olevan hyvällä tasolla ilman kertaluontoisia eriä.

Revenion kannattavuus on ollut erinomainen, sillä oikaistu liikevoittoprosentti on vuosina 2019-2023 vaihdellut 28-31 prosentin välillä.

Kuluvan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä Revenion myynti kasvoi kaikilla keskeisillä markkinoilla. Erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alueilla (APAC) sekä Yhdysvalloissa myynnin kehitys oli vahvaa. Myös Euroopan alueella (EMEA) myynti kasvoi. Kuitenkin Yhdysvalloissa pääomasijoittajaomisteisten optikkoliikkeiden sijoituspäätökset etenevät edelleen hitaasti, eikä alkuvuoden aikana näkynyt pieni positiivinen vire ole vielä realisoitunut suurempina tilauksina, kertoi osavuosikatsauksen yhteydessä Revenion toimitusjohtaja Jouni Toijala.

Yhtiö on onnistunut vahvistamaan markkina-asemaansa kuluvan vuoden aikana, mutta haasteena on ollut markkinatilanne.

”Kohdemarkkinamme on silmän diagnostiikkalaitteiden markkinat, joiden keskimääräinen vuotuinen kasvu on ollut alkuvuoden aikana ollut hyvin vaatimatonta. Samanaikaisesti on kuitenkin todettava, että geopoliittiset riskit ovat kasvaneet ja niiden mahdolliset vaikutukset globaaliin talouteen, yhdessä Yhdysvaltojen presidentinvaalien kanssa, ovat vaikeasti ennakoitavissa. Kaiken kaikkiaan näkyvyys eteenpäin on edelleen varsin rajallinen”, Toijala kertoi.

Odotuksissa tuloskäänne

Analyytikot odottavat Reveniolle selvää kannattavaa kasvua lähivuosina.

Liikevaihdon odotetaan nousevan ensi vuonna 118 miljoonaa euroon tämän vuoden 104 miljoonan euron ennusteesta, ja vuodelle 2026 konsensusennuste povaa jo 134 miljoonan euron liikevaihtoa.

Oikaistun liikevoiton odotetaan nousevan kuluvan vuoden 26 miljoonan euron ennusteesta 28 miljoonaan euroon ensi vuonna ja 40 miljoonaan euroon vuonna 2026.

Revenion oikaistun liiketuloksen ja oikaistun liiketulosprosentin toteuma sekä konsensusennusteet vuosille 2024-2026. Kuva: Revenio.

Revenion osake kävi lokakuun alussa 35,7 eurossa, mutta on sen jälkeen laskenut 23 prosenttia.

OP Ryhmän mielestä osakkeen nykyinen kurssitaso tarjoaa mielekkään ostopaikan laadukkaaseen yhtiöön.

Pankin mukaan kuluva vuosi on edennyt kasvun osalta hyvin, kun Revenion liikevaihto on kasvanut yhdeksän prosenttia kolmannen ja ensimmäisen vuosineljänneksen välissä. Yhtiöltä voidaan siten odottaa ohjauksensa mukaista 5-10 prosentin liikevaihdon kasvua koko vuodelta.

Ensi vuosi näyttää valoisammalta, OP uskoo.

”Odotamme kasvuvauhdin kiihtyvän maltillisesti ensi vuonna, sillä yhtiöllä on käynnissä useita kasvua tukevia tuoteuudistuksia. Näiden tarkkaa ajankohtaa on vaikea ennakoida, mutta joka tapauksessa ensi vuodesta on muodostumassa kasvun osalta hyvä.”

OP muistuttaa, että Revenion liikevaihdon kasvu ja kannattavuus ovat vertailuryhmän kärkitasoa. Toisin yhtiön vahva suorituskyky näkyy osakkeen arvostuksessa, joka on korkeahko. Ensi vuoden osakekohtaisen tuloksen konsensusennuste on 0,94 euroa, mikä tarkoittaa nykykurssilla P/E-kerrointa 29x.

”Vertailuryhmän sisällä osakkeen arvostus on kuitenkin maltillinen ja lisäksi arvostustaso on matala suhteessa historiaan”, pankki toteaa.