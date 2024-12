Kaupunkien keskustat ovat löytäneet uudelleen valovoimansa – Suomen halutuin asuinpaikka löytyy Helsingin kantakaupungista

Suurten kaupunkien kaupunginosien vetovoimassa on tapahtunut yllättävän nopea muutos. Koko Suomen halutuin kaupunginosa löytyy Helsingin kantakaupungista.

Omistusasumisen vetovoimaisimmat kaupunginosat selviävät Oikotien hakumäärien perusteella. Suomen kuusi suurinta kaupunkia ovat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku. Vetovoimavertailu kertoo, mistä kaupunginosista haetaan omistusasuntoja eniten.

Vertailu ei kerro, mistä asunnot ostetaan, vaan mistä asunnot haluttaisiin ostaa. Oikotie Asunnot -palvelua käyttää viikoittain yli 1,4 miljoona käyttäjää.

Helsingin kaupunginosien vetovoima on elänyt merkittävästi tämän vuoden aikana. Se näkyy vertaamalla tämän loppuvuoden vetovoimaisimpia kaupunginosia viime vuoden vastaaviin.

Vuosi sitten Helsingin 10 suosituimman kaupunginosan joukkoa olivat Oulunkylä, Laajasalo, Vuosaari. Nyt liki koko kymmenikkö on keskusta-aluetta.

Esimerkiksi Töölö on ohittanut Lauttasaaren kaupungin halutuimpana asuinpaikkana.

Helsingin keskustan asuinalueiden suosion kasvua selittää korona-ajan jääminen taakse.

”Muutokset viime vuoden lopun ja tämän vuoden lopun vetovoimaisimmissa kaupunginosissa kuvastavat Helsingin sisällä tänä vuonna tapahtunutta muutosta. Koronakriisiaikaan suuntaus oli poispäin keskustasta, ja sen jälkeen suuntaus on kääntynyt. Tänä vuonna suurin vetovoima on ollut jo tiiviisti ydinkeskustan liepeillä”, Oikotie Asuntojen johtaja Anna Leinonen kertoo.

Vetovoiman tiivistyminen näkyy muun muassa Kruununhaan, Punavuoren, Kampin ja Eiran nousuna. Sekä Oulunkylän, Laajasalon ja Vuosaaren putoamisena. Töölö on myös koko vuoden 2024 otannalla Helsingin halutuin omistusasumisen paikka. Samalla se on koko maan halutuin asuinpaikka.

Keskustan suosio jatkaa kasvuaan

Nyt vuoden loppu on vain kiihdyttänyt Helsingin uutta keskustavetoisuutta. Syyskuun jälkeen suosiotaan ovat menettäneet muun muassa Kallio ja Kalasatama, jotka kuitenkin pysyivät yhä 10 vetovoimaisimman kaupunginosan joukossa. Puolestaan nousussa ovat ydinkeskustaa vierustavat Ullanlinna, Kruununhaka ja Eira.

Helsingin vetovoimaisimmat kaupunginosat ovat tällä hetkellä Töölö, Lauttasaari, Ullanlinna, Punavuori sekä Kruununhaka.

”Nyt Lauttasaari ja Munkkiniemi ovat Helsingissä ainoat kantakaupungin ulkopuolelta vetovoimassa kärkikymmenikköön yltävät kaupunginosat. Eli vaikka on keskusteltu, onko Helsingin keskustan elinvoimaisuus näivettynyt, ainakin omistusasumisen vetovoima kertoo vahvasta elinvoimasta. Ihmiset haluavat asua Helsingin keskustassa”, Leinonen sanoo.

Yksi iso syy Helsingin keskustan laajaan vetovoimaan on asuntojen tämänhetkinen hintataso. Helsingin keskusta on Suomen kalleinta asuinaluetta ja pitkällä aikavälillä siellä asuntojen arvo säilyy todennäköisimmin koko maassa.

Vaikean yleisen taloustilanteen mukana madaltunut hintataso on tehnyt Helsingin keskusta-alueen kaupunginosista vaihtoehdon yhä useammalle.

”Nyt vanhojen asuntojen kauppojen määrä on Suomessa ripeässä kasvussa. Tämä vuoden jälkimmäisellä puolikkaalla määrä jäi enää noin 500 asuntoa koronakriisiä edeltäneestä perustasosta. Kun tahti jatkuu ensi vuonna, on kiinnostavaa nähdä, miten se vaikuttaa alueiden vetovoimaan”, Leinonen kommentoi.

Tampereella muutokset pieniä

Tampereella kaupungin sisäiset vetovoimasuhteet ovat juuri nyt poikkeuksellisen selkeät. Suurimman vetovoiman osalta tilanne on pysynyt muuttumattomana edellisen puolen vuoden ajan.

Tampereen vetovoimaisimmat kaupunginosat ovat keskusta, Kaleva, Tammela, Pyynikki ja Hervanta.

”Tilanne Tampereella on muuttunut paljon parin vuoden takaisesta. Kaupungin suuret infrastruktuurin rakennushankkeet ovat ohjailleet vetovoiman suuntia voimakkaasti. Toki nytkin etenkin raitiotien vaikutus näkyy. Eniten Hervannan vetovoimassa, joka kääntyi aiemmin tänä vuonna jo laskuun, mutta nyttemmin sinnittelee yhä korkealla”, Leinonen toteaa.

Leinonen arvelee, että Tampereen raitiotie laajeneminen ensi vuoden alussa uusille alueille voi näkyä suurimmankin mielenkiinnon uudelleenjakona.

Raitiotien tulevista laajennuksista muistuttaa jo Härmälänrannan paluu vetovoimassa kärkikymmenikköön.

Oulussa keskustan lähellä olevat asuinalueet lisänneet suosiotaan

Oulussa keskusta palasi loppuvuoden aikana vetovoimaisimmaksi kaupunginosaksi.

”Viime kesänä Oulussa muodostui todella poikkeuksellinen tilanne, kun kaukana kaupunkialueesta sijaitsevat taajamat kohosivat ydinkeskustaa halutummiksi omistusasumisen alueiksi. Sellaista ei ole nähty vuosikausiin suurissa kaupungeissa. Se jäi nyt kuitenkin väliaikaiseksi. Silti se, että entiset kunnat Oulunsalo ja Kiiminki ovat vetovoimassa kärkikolmikossa, on hyvin poikkeuksellista”, Leinonen kertoo.

Keskustan kupeessa olevan Intiön vetovoima on noussut nyt ensimmäisen kerran Oulun sisäisessä vertailussa alueiden kärkikymmenikköön. Se on nyt Oulun 9. halutuin kaupunginosa omistusasumiselle.

”Oulun poikkeustilanne on muuttunut. Kaupunkialueen ulkopuolella olevien taajamien suursuosio on hieman murtunut, sillä nyt kymmenestä vetovoimaisimmasta kaupunginosasta viisi on keskustassa ja sen liepeillä. Ne ovat keskusta, Tuira, Karjasilta, Etu-Löytty ja Intiö”, Leinonen sanoo.

Suomen suurimpien kaupunkien suosituimmat kaupunginosat

Oikotie seuraa kuuden suurimman kaupungin kaupunginosien vetovoimaa kolmen kuukauden välein. Suurimpien kaupunkien suosituimpien – eli maan suosituimpien – kaupunginosien vetovoiman seuraaminen on tapa jäsentää kaupunkiasumisen trendejä.

Alla ovat vuoden kolmannen neljänneksen suosituimmat kaupunginosat kaupungeittain. Listat ovat Oikotiellä tehdyistä omistusasuntohauista.

Helsingin halutuimmat kaupunginosat koko vuosi 2024

Lauttasaari

Töölö

Punavuori

Ullanlinna

Kallio

Kamppi

Kruununhaka

Eira

Munkkiniemi

Espoon halutuimmat kaupunginosat koko vuosi 2024

Tapiola

Haukilahti

Matinkylä

Westend

Leppävaara

Mankkaa

Olari

Niittykumpu

Espoonlahti

Kivenlahti

Tampereen halutuimmat kaupunginosat koko vuosi 2024

Keskusta

Kaleva

Pyynikki

Tammela

Amuri

Hervanta

Ranta-Tampella

Pispala

Vuores

Härmälänranta

Vantaan halutuimmat kaupunginosat koko vuosi 2024

Tikkurila

Myyrmäki

Kivistö

Martinlaakso

Ylästö

Hiekkaharju

Kartanonkoski

Tammisto

Pakkala

Viertola

Oulun halutuimmat kaupunginosat 1.10.–17.12.2024

Keskusta

Oulunsalo

Kiiminki

Tuira

Karjasilta

Kello

Etu-Löytty

Toppilansalmi

Intiö

Metsokangas

Turun halutuimmat kaupunginosat 1.10.–17.12.2024

Keskusta

Martti

Kupittaa

Mäntymäki-Majakkaranta

Hirvensalo

Nättinummi

I kaupunginosa

Nummi

Uittamo

Runosmäki