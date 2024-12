Kempowerin pikalatausteknologia laajenee Intiaan

Intian nopeimmin kasvava latausoperaattori ChargeZone on avannut ensimmäisen Kempowerin pikalatausratkaisuilla varustetun latausasemansa Gujaratiin.

Kempower on toimittanut ChargeZonen uudelle Gujaratin latausasemalle 400 kilowatin Kempower Power Unit -tehoyksikön ja kolme Kempower Satellite -lataussatelliittia yhteistyössä WBG:n kanssa. Uusi latausasema on yksi Intian ensimmäisistä latausasemista, missä voi ladata sekä henkilöautoja, että raskaita ajoneuvoja, kuten esimerkiksi sähkörekkoja.

”Olemme innoissamme yhteistyöstä ChargeZonen kanssa. ChargeZone on yksi Intian johtavista latauspalveluiden tarjoajista. Jaamme vision on rakentaa korkealaatuisia pikalatausasemia, jotka edistävät kaupunkien ja osavaltioiden välistä sähköistä liikkumista. Tavoitteenamme on tarjota luotettavaa latausta, joka lisää sekä sekä sähköautoilijoiden, että yritysten luottamusta siirtyä sähköiseen liikenteeseen, ” kommentoi Kempowerin johtaja Carlo Gecchi.

Kempowerin DC-latausjärjestelmä mahdollistaa dynaamisen tehonjaon viiden latauspistokkeen välillä, mikä maksimoi latauksen tehokkuuden ja minimoi odotusajat. Pilvipohjaisen ChargEye -latauksenhallintajärjestelmän ansiosta ChargeZone voi optimoida lataustehoa ja mahdollistaa useampien ajoneuvojen latauksen samanaikaisesti.

”Kempowerin edistyksellisten latausratkaisujen integroiminen tehokkaaseen latausverkostoomme on merkittävä harppaus Intian sähköautojen ekosysteemissä. Kempowerin teknologian ja WBG:n insinööriosaamisen ansiosta nostamme sähköautoilijoiden latauskokemuksen uudelle tasolle ja tuemme siirtymistä suuriin latauskapasiteetteihin. Tämä yhteistyö korostaa sitoutumistamme saumattoman ja luotettavan latausinfran rakentamiseen kaupunkien ja osavaltioiden välisille matkoille,” toteaa ChargeZonen perustaja ja toimitusjohtaja Kartikey Hariyani.

WBG:n toimitusjohtaja Alfredo Couturier kertoo, että Kempowerin huipputeknologian ja järjestelmäintegraatio-osaamisemme ansiosta WBG voi tarjota luotettavuutta ja tehokkuutta.

”Luotettavuus ja tehokkuus ovat erittäin tärkeitä tekijöitä, jotta kaupallisten ajoneuvokantojen ja raskaan kuljetuksen sähköistyminen edistyy ja liikenteen päästöjä saadaan pienennettyä”, hän toteaa.