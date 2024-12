Keskuspankin Jerome Powell ei näe bitcoinia reservivaluuttana

Donald Trumpin suunnitelmat bitcoinin suhteen ovat herättäneet paljon huomiota hänen vaalivoittonsa jälkeen. Trump on kertonut aikeistaan tehdä Yhdysvalloista ”maailman kryptopääkaupunki” ja bitcoin-louhinnan keskus. Lisäksi hän on esittänyt ajatuksen kansallisesta bitcoin-reservin perustamisesta ”strategiseksi varannoksi”.

Senaattori Cynthia Lummis on ehdottanut lakia strategisen Bitcoin-varannon perustamiseksi. Suunnitelman mukaan Yhdysvaltain hallitus ostaisi miljoona bitcoinia ja säilyttäisi niitä vähintään 20 vuotta.

Trumpin hallinnon odotetaan nimittävän kryptomyönteisiä henkilöitä avainasemiin, kuten Goody Guillénin mahdollinen nimitys Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission uudeksi puheenjohtajaksi.

Sijoittajat odottavat, että Trumpin hallinto toteuttaa kryptovaluuttoja suosivaa politiikkaa, mikä voisi johtaa alan kevyempään sääntelyyn ja bitcoinin aseman vahvistumiseen merkittävänä omaisuuseränä rahoitusmarkkinoilla.

Keskuspankin pääjohtaja vertaa bitcoinia kultaan

Myös Yhdysvaltojen keskuspankin Federal Reserven (Fed) pääjohtaja Jerome Powell otti kantaa Bitcoinin omistamiseen keskuspankin viimeisimmässä lehdistötilaisuudessa.

Powell totesi yksiselitteisesti, että keskuspankki ei voi omistaa Bitcoinia tai muita vastaavia omaisuuseriä. Hän perusteli tätä Federal Reserve Actilla, joka määrittelee tarkasti keskuspankin sallitut omistukset. Powell myös korosti, ettei Fed ole hakemassa muutosta tähän lainsäädäntöön.

”Meillä ei ole lupaa omistaa Bitcoinia. Federal Reserve Act määrittelee, mitä voimme omistaa, emmekä hae lakimuutosta”, Powell totesi.

Powellin lausunnot vahvistavat keskuspankin varovaisen linjan kryptovaluuttojen suhteen.

Vaikka Bitcoin on saavuttanut merkittävää kasvua ja institutionaalista hyväksyntää, keskuspankki pitäytyy tiukasti perinteisessä rahoitusjärjestelmässä. Kryptovaluuttojen laajempi integrointi Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmään näyttää vaativan kongressin toimia, ei niinkään Federal Reserven aloitetta.

New York Timesin järjestämässä tapahtumassa Powell vertasi Bitcoinia kultaan, todeten sen olevan enemmän spekulatiivinen sijoituskohde kuin maksuväline tai arvon säilyttäjä.

”Ihmiset käyttävät Bitcoinia spekulatiivisena omaisuuseränä. Se on kuin kultaa – se on vain virtuaalista ja digitaalista”, Powell kertoi.

Powell korosti, että Bitcoin ei ole uhka perinteisille valuutoille kuten Yhdysvaltain dollarille. Sen sijaan hän näkee sen kilpailevan kullan kanssa.

Pääjohtajan kanta stablecoineihin

Powell on ottanut kantaa myös stablecoineihin eli vakaavaluuttoihin useissa yhteyksissä. Stablecoin on kryptovaluutta, jonka arvo on sidottu johonkin vakaaseen omaisuuserään, kuten dollarin kaltaiseen fiat-valuuttaan, kultaan tai muuhun hyödykkeeseen. Stablecoinien päätarkoitus on säilyttää vakaa arvo ja vähentää volatiliteettia verrattuna perinteisiin kryptovaluuttoihin kuten Bitcoiniin

Pääjohtaja on korostanut stablecoinien sääntelyn tärkeyttä – tablecoinit tarvitsevat asianmukaisen sääntelykehyksen, ja Federal Reserve on sitoutunut auttamaan tämän saavuttamisessa.

Powell on verrannut stablecoineja rahamarkkinarahastoihin ja pankkitalletuksiin, todeten että niitä tulisi säännellä samalla tavalla.

Powell on myös painottanut stablecoinien reservien läpinäkyvyyden merkitystä. Näiden reservien tulisi olla julkisesti läpinäkyviä, jotta voidaan rakentaa luottamusta ja suojautua maksukyvyttömyydeltä.

Pääjohtajan mukaan keskuspankki on ja tulee aina olemaan rahan luottamuksen päälähde. Stablecoinit lainaavat tätä luottamusta taustalla olevalta liikkeeseenlaskijalta, erityisesti dollariin sidottujen stablecoinien tapauksessa.

Vaikka Powell on puhunut sääntelyn puolesta, hän on myös selventänyt, ettei hänellä ole aikomusta kieltää stablecoineja. Stablecoinit voivat olla arvokas osa maksujärjestelmää, mutta ne tarvitsevat hänen mukaansa asianmukaista sääntelyä.

Powell on maininnut, että keskuspankin digitaalinen valuutta (CBDC) voisi mahdollisesti korvata stablecoinien toiminnot. Hänen mukaansa CBDC on kuitenkin vielä kaukana todellisuudesta.