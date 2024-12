Kullan hinta käyttäytyy poikkeuksellisesti – syy löytyy keskuspankeista

Kullan hinta on noussut vuoden alusta lähes 30 prosenttia, ja sen vuosituotto on nousemassa korkeimmaksi sitten vuoden 2010 finanssikriisin jälkeen. Jalometallin hinta näyttää käyttäytyvän tänä vuonna varsin poikkeuksellisella tavalla.

Kansainvälisiä pääomamarkkinoita viestipalvelu X:ssä kommentoiva The Kobeissi Letter kiinnittää huomiota siihen, että ensimmäistä kertaa historiassa sekä kulta että S&P 500 voivat saavuttaa yli +30 prosentin vuotuisen tuoton. USA:n suurin osakeindeksi S&P 500 on noussut vuoden alusta 28 prosenttia.

”Vaikka kulta on perinteisesti turvallinen sijoitus, sen arvo on tänä vuonna noussut samanaikaisesti riskipitoisten omaisuuserien kanssa”, The Kobeissi Letter kirjoittaa X:ssä.

