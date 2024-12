Lakot alkavat teknologiateollisuudessa

Työntekijöitä konepajalla. Componenta, Karkkila. Kuva: Liisa Takala, Teknologiateollisuus ry.

Lakot kestävät kunkin työpaikan osalta yhden päivän ajan kello 00–24 ja koskevat kymmeniä yrityksiä ja satoja toimipisteitä eri puolilla Suomea 3.–4. sekä 9.–12. joulukuuta.

Teknologiateollisuuden työehtosopimusten voimassaolo päättyi lauantaina 30. marraskuuta.

”Olemme hakeneet tiiviisti sovintoratkaisua uuden työehtosopimuksen saavuttamiseksi, mutta valitettavasti olemme vielä kaukana yhteisymmärryksen löytämisestä. Näin ollen lakot alkavat ilmoitetusti”, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto toteaa.

Työehtosopimusneuvottelut uudesta teknologiateollisuuden työehtosopimuksesta alkoivat yli kaksi kuukautta sitten työnantajapuolen kanssa.

Aallon mukaan muutenkin haasteellisesta neuvottelutilanteesta entistä vaikeamman teki se, että neuvottelut päästiin aloittamaan monta kuukautta tavallista myöhempään.

”Taustalla on osaltaan hallituksen esityksen paikallisesta sopimisesta aikataulu. Koska lakiesityksen sisällöllä on erittäin suuri merkitys työehdoista sopimisen tulevaisuudelle Suomessa, oli tärkeää saada käsitys esityksen sisällöstä ennen neuvotteluiden aloittamisesta”, Aalto kertoo.

Osapuolilla on alustava yhteisymmärrys tekstikysymyksistä, mutta näkemykset palkankorotuksista ovat vielä kaukana toisistaan.

”Lakot heikentävät entisestään valmiiksi erittäin huolestuttavaa teollisuuden tilannetta, ja teknologiateollisuusyritykset ovat jo olleet tämän vuoden aikana raskaiden poliittisten lakkojen kohteena. Olisi ollut toivottavaa, että sovittelijan johdolla olisi päästy vastuulliseen, sekä kilpailukykyä että ostovoimaa tukevaan ratkaisuun”, sanoo Teknologiateollisuuden työnantajien toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi.

Teknologiateollisuuden tuorein tilauskanta- ja henkilöstötiedustelu kertoo vientiyritysten erittäin vakavasta tilanteesta. Erityistä huolta aiheuttaa suurimman toimialan, kone- ja metallituoteteollisuuden, hyvin heikkona jatkunut tilanne. Tilauskannan ohentuminen on kestänyt nyt jo poikkeuksellisen pitkään, ja se on jo 17 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten.

Myös kokonaiskysyntä on jatkunut hyvin heikkona. Teknologiateollisuuden tarjouspyyntökyselyn saldoluku on ollut negatiivinen yhdeksän vuosineljännestä peräkkäin. Kyseessä on mittaushistorian pisin yhtäjaksoinen aika, kun saldoluku on negatiivinen.

Ruohoniemen mukaan yritysten tilanne on nyt hyvin vakava ilman lakonuhkiakin.

”Toimialan yritykset olivat viime talvena raskaiden työtaistelutoimenpiteiden kohteena, ja muutosneuvotteluiden sekä lomautusten määrä on lisääntynyt huolestuttavasti. Mahdollisten lakkojen panoksena ovat yritykset, niiden työpaikat ja siten koko kansantalouden kasvu ja hyvinvointi”, Ruohoniemi toteaa.

Myös Ammattiliitto Pro on jättänyt lakkovaroitukset 3.–4. sekä 9.–12. joulukuuta. Sovittelua jatketaan Pron kanssa maanantaina 2. joulukuuta.

Teknologiateollisuuden työnantajat jatkaa yhä neuvotteluita teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehdoista, tietotekniikan palvelualaa koskevasta työehtosopimuksesta sekä suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksista.

Osapuolet tapaavat seuraavan kerran 5. joulukuuta.