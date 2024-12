Lamor asetti realistisemmat pitkän aikavälin tavoitteet uuden strategian rinnalle

Ympäristöratkaisuja kehittävä suomalainen Lamor Corporation julkaisi strategiakauden 2025-2027 uuden strategian sekä pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Uudet tavoitteet ovat aikaisempia realistisemmat.

Ympäristöratkaisuja kehittävä kotimainen Lamor Corporation julkaisi joulukuun 12. päivänä uuden vuoteen 2027 tähtäävän strategian, sekä siihen liittyvät pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Lamorin visiona on tulla yhdeksi maailman johtavista ympäristönsuojelu ja-ennallistamisyrityksistä. Yhtiöllä on jo vahvaa osaamista hiilivetyperäisen saastumisen ja ympäristöhaasteiden ratkaisemisesta, mitä se hyödyntää vuosikymmenten aikana rakennetun maailmanlaajuisen verkostonsa kautta. Seuraavalla strategiakaudella Lamorin tavoitteena on vahvistaa asemaansa sekä kannattavaa kasvua kaikilla markkina-alueilla ja tuotelinjoilla.

Strategiapäivityksen yhteydessä Lamorin toimitusjohtaja Johan Grön kommentoi yhtiön olevan jo yksi maailman johtavista yrityksistä ympäristönsuojelun laite ja palveluliiketoiminnan osalta. Tätä asemaa on tarkoitus vahvistaa jatkossa.

Grönin mukaan maanpuhdistuksessa ja materiaalinkierrätyksessä Lamor keskittyy markkina-aseman vahvistamiseen ja liiketoiminnan laajentamiseen fokusoimalla myyntiä sekä laajentamalla ja tehostamalla Lamorin kumppani-, jälleenmyyjä- ja jakelijaverkostoa. Toimitusjohtaja kommentoi tätä tukevan yhtiön aiemmin tiedottamat nimitykset aluejohdossa.

Lamorin uudet taloudelliset tavoitteet pysyvät yhtiön mukaan kunnianhimoisina. Tavoitteet perustuvat yhtiön näkemykseen kohdemarkkinoiden kysynnästä ja yhtiön kasvupotentiaalista strategiakauden aikana. Tavoitteet on määrä saavuttaa vuoden 2027 loppuun mennessä.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen 170 miljoonaan euroon, yli 14 prosentin oikaistu liikevoitto liikevaihdosta, pyrkimys jakaa osinkoa liiketoiminnan kehittäminen huomioiminen sekä strategiaan, tavoitteisiin ja hankeportfolioon sopivan rahoitusrakenteen saavuttaminen vahvan taseen kautta.

Näkemykset tavoitteiden taustalla

Lamor taustoitti taloudellisia tavoitteitaan ”kannattavan kasvun kulmakivillä”. Yleisellä tasolla yhtiö odottaa ympäristöpalveluiden kysynnän kasvavan tietoisuuden lisääntymisen, yritysten ja valtiollisten toimijoiden ilmastoon ja biodiversiteettiin keskittymisen, tiukentuvan sääntelyn, lisääntyvien geopoliittisten riskien ja laajamittaisen historiallisen saastumisen vuoksi.

Yhtiöllä on konkreettiset askeleet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhtiön yli 40 vuoden aikana rakennettua ympäristönsuojelun laite- ja palvelumyyntiä kasvatetaan globaalisti myyntiä tehostaen ja laajentaen.

Maanpuhdistus- ja materiaalinkierrätystuotelinjoja kasvatetaan aiempaa fokusoidummin keskittäen yhtiön kasvupanostukset Lamorin aseman vahvistamiseen nykyisillä sillanpäämarkkinoilla ja niiden lähialueilla, joilla nähdään merkittävintä potentiaalia.

Muovin kemiallisen kierrätyksen osalta Lamor näkee markkinakysynnän olevan vahvaa ja yhtiö jatkaa etenemistä kohti ensimmäisen konseptilaitoksensa tuotantovaiheen alkamista. Tähän päästäessä Lamor arvioi vuoden 2025 aikana, miten liiketoimintaa skaalataan kohti 100 tonnin tavoitetta.

Kannattavuutta parannetaan fokusoimalla ja tehostamalla myyntiä, tarjoomaa ja operatiivisia toimintoja.

Uusi strategia pyrkii luomaan joustonvaraa

Lamorin mukaan sen edellisellä strategiakaudella voittamat suuret palveluprojektit ovat olleet strategisesti tärkeitä, sillä yhtiö on saanut niiden kautta ainutlaatuista kokemusta sekä uniikkeja referenssejä pitkäkestoisten ja laaja-alaisten palvelusopimusten toteuttamisesta.

Suuret projektit ovat myös avanneet pääsyn laajemmille markkinoille, kasvattaneet laitekantaa ja laajentaneet Lamorin kumppanuussuhteita.

Samaan aikaan laajat palveluprojektit ovat kuitenkin sitoneet merkittävän määrän Lamorin taloudellisia resursseja ja avainhenkilöitä sekä vieneet huomiota pois uusmyynnistä. Uudella strategialla haetaan tähän joustoa.

Strategiakaudella 2025-2027 Lamor aikoo keskittyä asiakaskunnan ja tilauskannan laajentamiseen. Yhtiön toimitusjohtajan mukaan keskittyminen erityisesti projektiliiketoiminnassa kohdistuu keskisuuriin ja pitkäkestoisiin hankkeisiin. Suurempia hankkeita ei suoranaisesti karsasteta, mutta niiden rahoittamiseen pyritään löytämään joustavampia malleja.

Kuluvan vuoden aikana yhtiö on jo luonut pohjaa uudelle strategialle muun muassa selkiyttämällä organisaationsa toimintamalleja ja uudistamalla johtoryhmäänsä. Tuloksiakin on saatu, sillä loppuvuodesta Lamor sai käännettyä laskuun sitoutuneen käyttöpääomansa, mikä kasvoi Kuwaitin maanperän ennallistamishankkeen myötä.

Sijoittajan näkökulma

Kuten sanottu, Lamor on pohjannut uutta strategiaa jo kuluvalla tilikaudella. Uusi strategia pyrkii luomaan liiketoiminnalle joustoa ja toisaalta vakauttamaan sitä markkinaympäristön ollessa haastava.

Lamorin johto uskoo yhtiön olevan vahvassa asemassa kestävän kannattavan kasvun luomiseksi, mutta kuten yhtiön toimitusjohtaja Johan Grön sanoi, vaatii onnistuminen sen, etteivät uudet tilaukset nyt painu enää laskuun.

Lamorin aikaisemmat, vuoden 2026 loppuun tähdänneet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet olivat 250 miljoonan euron liikevaihto sekä 14 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti. Nämä tavoitteet olivat kuitenkin todella kunnianhimoiset ja uuden strategian rinnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet ovat niihin nähden selvästi realistisemmat.

Myös uusiin tavoitteisiin yltäminen vaatii kuitenkin selvää parannusta, kuten Lamorin johto viittasi. Analyytikot odottavat yhtiön vuoden 2024 liikevaihdon olevan noin 118,3 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaalin noin 7,0 prosenttia.

Lamorin osakekurssi viimeisen kolmen kuukauden ajalta. Kuva: Koyfin.

Rahoitusrakenteen osalta Lamorin tavoite pysyi ennallaan ja osinkopolitiikkaan liittyvä tavoite muuttui vain marginaalisesti. Aiemmin Lamorin tavoitteena oli pyrkimys jakaa vuosittaista osinkoa huomioiden liiketoiminnan kasvun tärkeimpänä tavoitteena. Toistaiseksi yhtiö on pitäytynyt osingon jakamisesta, eikä osinkotuloja kannata odottaa ainakaan kuluvalta tilikaudelta. Hyvä niin, sillä voittovarojen ohjaaminen kasvuun on tällä hetkellä Lamorin kehityksen ja sijoittaja-arvon muodostumisen kannalta tärkeämpää.

Uusi strategia sekä taloudelliset tavoitteet saivat markkinoilta ristiriitaisen vastaanoton.

Heti pörssitiedotteen julkaisun jälkeen Lamor Corporationin osake lähti nousuun, mutta päivän aikana osakekurssi painui laskuun. Vaikka markkinareaktio näyttää kääntyneen loppujen lopuksi lievän negatiiviseksi, ovat realistisemmat tavoitteet näkemyksemme mukaan osakekurssin pitkänajan kehityksen kannalta hyväksi.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.