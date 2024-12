Lassila & Tikanoja ravistelee rakennettaan

Kiertotalousyhtiö Lassila & Tikanojan osake on laskenut tänä vuonna noin 17 prosenttia.

Yhtiön riippakivenä on ollut Ruotsin kiinteistöpalveluiden liiketoiminta, jonka kannattamattomuus on syventynyt tämän vuoden aikana. Kiinteistöpalvelut Ruotsissa

vuoden 2023 lopussa päättyi merkittävä asiakkuus, jota yhtiö ei ole saanut täysimääräisesti korvattua uusilla asiakkuuksilla tänä vuonna.

Kiinteistöpalvelut Ruotsin tammi-syyskuun liikevaihto laski 80,9 miljoonaan euroon viime vuoden 98,7 miljoonasta eurosta. Oikaistu liikevoitto oli -6,0 miljoonaa euroa miinuksella, kun se vuosi sitten oli -2,8 miljoonaa euroa.

Vastauksena Ruotsin toimintojen ongelmiin, Lassila & Tikanoja suunnittelee nyt isoa rakennemuutosta.

Yhtiön hallitus on päättänyt käynnistää suunnittelun yhtiön kiertotalousliiketoimintojen, eli Ympäristö- ja Teollisuuspalveluiden, ja kiinteistöpalveluliiketoimintojen eriyttämiseksi kahdeksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi. Tarkoituksena on eriyttää kiertotalousliiketoiminnat uudeksi listatuksi yhtiöksi Lassila & Tikanojan osittaisjakautumisella.

Hallituksen arvion mukaan kiertotalous- ja kiinteistöpalveluliiketoimintojen eriyttäminen voisi kasvattaa omistaja-arvoa mahdollistamalla molemmille liiketoiminnoille omien strategioidensa ja kasvumahdollisuuksiensa tehokkaamman toteuttamisen.

Tuoko jakautuminen omistajille lisäarvoa?

Yhtiön hallitus arvioi, että mahdollisen osittaisjakautumisen suunnittelu kestää noin 12 kuukautta ja suunnittelu käynnistetään välittömästi. Mahdollinen osittaisjakautuminen ja kiertotalousliiketoimintojen listautuminen on ehdollinen ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle.

”Lassila & Tikanojan hallitus on vakuuttunut, että kiertotalous- ja kiinteistöpalveluliiketoimintojen eriyttäminen mahdollistaisi pitkäaikaisen omistaja-arvon kasvattamisen tuomalla molemmille liiketoiminnoille paremmat edellytykset ja fokuksen strategioidensa toteuttamiseen”, sanoo Lassila & Tikanojan hallituksen puheenjohtaja Jukka Leinonen.

Ensi vuoden alusta alkaen Lassila & Tikanojalla on kolme raportoitavaa segmenttiä: Kiertotalousliiketoiminta, joka muodostuu nykyisistä Ympäristöpalvelut ja Teollisuuspalvelut toimialoista, sekä Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi.

Raportointirakenteen muutos vaikuttaa Lassila & Tikanojan taloudelliseen raportointiin vuoden 2025 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Oikaistut vertailuluvut uudella segmenttirakenteella julkaistaan ennen vuoden 2025 ensimmäisen osavuosikatsauksen julkaisua.

Inderesin analyytikko Rauli Juva olisi pitänyt kiinteistöpalveluiden myyntiä parempana rakennemuutoksena kuin yhtiön jakautumista erillisiin yhtiöihin.

”Oletimme, että yhtiö on pyrkinyt myymään Kiinteistöpalvelut ja siten lopputulos on lievä pettymys. Jakautumissuunnitelma on mielestämme selvästi epävarmempi ja pidempi tapa arvonluontiin. Toimintojen eriyttäminen sinällään on kuitenkin looginen ja odotettu liike. Toisaalta merkittävä tehostamisohjelma tukee odotettua tulosparannusta lähivuosina”, Juva toteaa artikkelissaan.

Käynnistää tulosparannukseen tähtäävän tehostamisohjelman

Lassila & Tikanoja uudisti vuoden 2024 aikana toimintamallinsa. Toimintamallityön jatkoksi yhtiö käynnistää vuoden 2025 alussa tulosparannukseen tähtäävä tehostamisohjelma, joka kohdistuu sekä kiertotalous- että kiinteistöpalveluliiketoimintoihin.

Tehostamisohjelmalla yhtiö tavoittelee vähintään kahdeksan miljoonan euron vuotuista tulosparannusta vuoden 2026 loppuun mennessä vuoden 2023 tasoon verrattuna, huomioiden osittaisjakautumisessa syntyvien kahden erillisen pörssiyhtiön kustannusvaikutus.

”Tehostamisohjelma keskittyy muun muassa prosessien yksinkertaistamiseen sekä suorien ja epäsuorien hankintojen ja kalustonkäytön tehostamiseen. Tehostamisohjelman kokonaistavoitteet perustuvat yhtiön johdon alustaviin suunnitelmiin. Mahdollisiin uudelleenjärjestelyihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä ei ole päätetty”, kertoo Lassila & Tikanojan toimitusjohtaja Eero Hautaniemi.

Alaskirjaukset Ruotsin liiketoimintoihin

Lassila & Tikanoja tekee vuoden 2024 neljännen vuosineljänneksen raportoinnissaan yhteensä noin 28 miljoonan euron alaskirjaukset ja varaukset Ruotsin kiinteistöpalveluliiketoimintaan liittyen. Kirjaukset raportoidaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä.

Yhtiön mukaan Ruotsin kiinteistöpalveluliiketoiminnan liikevaihdon ja liikevoiton kehitys on ollut ennakoitua heikompaa. Säännöllisen arvonalentumistestauksen perusteella Kiinteistöpalvelut Ruotsin konserniliikearvoon kirjataan noin 23 miljoonan euron suuruinen arvonalennus. Arvonalentuminen kirjataan vuoden 2024 neljännen vuosineljänneksen tulokseen, eikä sillä ole vaikutusta Lassila & Tikanojan kassavirtaan tai oikaistuun liikevoittoon. Ruotsin kiinteistöpalveluliiketoimintaan liittyvän liikearvon tasearvo kirjauksen jälkeen on noin yhdeksän miljoonaa euroa.

Lisäksi Lassila & Tikanoja kirjaa Kiinteistöpalvelut Ruotsin tappiollisiin asiakassopimuksiin ja riita-asioihin liittyen yhteensä noin viiden miljoonan euron varaukset. Tappiollisten sopimusten varaukset liittyvät kahteen julkisen sektorin asiakassopimukseen, joihin liittyvät vastaiset menot tulevat Lassila & Tikanojan arvion mukaan ylittämään sopimusten odotettavissa olevat tuotot.

Varaukset kirjataan vuoden 2024 neljännen vuosineljänneksen tulokseen, eikä niillä ole vaikutusta Lassila & Tikanojan kassavirtaan tai oikaistuun liikevoittoon.

Alaskirjaukset ja varaukset eivät vaikuta Lassila & Tikanojan tilikauden 2024 ohjeistukseen.