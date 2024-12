Lohkoketjuteknologia on sijoitusmahdollisuus myös rahastosäästäjälle

Lohkoketjuteknologia on saanut osakseen kasvavaa huomiota Bitcoinin menestyksen myötä. Tähän uuteen teknologiaan on mahdollista sijoittaa useiden ETF-rahastojen kautta.

Bitcoinin hinta on noussut voimakkaasti viime aikoina, kun sen suosio on kasvanut useista eri syistä. Esimerkiksi institutionaalisten sijoittajien ja yritysten kasvava kiinnostus bitcoinia kohtaan on lisännyt sen uskottavuutta ja houkuttelevuutta sijoituskohteena.

Bitcoinin taustalla on teknologia, jota kutsutaan lohkoketjuteknologiaksi. Bitcoin on ensimmäinen ja tunnetuin lohkoketjuteknologiaa hyödyntävä sovellus. Se käyttää lohkoketjua innovatiivisella tavalla luodakseen hajautetun ja luotettavan digitaalisen valuuttajärjestelmän ilman keskitettyä hallintoa.

Bitcoinin lohkoketju toimii julkisena tilikirjana, johon kaikki transaktiot tallennetaan. Tämä tilikirja on hajautettu tuhansille eri palvelimille ympäri maailmaa, mikä tekee järjestelmästä erittäin turvallisen ja vaikeasti manipuloitavan.

Bitcoinin lohkoketju mahdollistaa myös nopeat ja suorat transaktiot käyttäjien välillä ilman välikäsiä.

Kuten bitcoin osoittaa, lohkoketjuteknologia on innovatiivinen tapa luoda ja ylläpitää hajautettuja tietokantoja, joissa toisilleen vieraat toimijat voivat yhdessä tuottaa ja jakaa tietoa luotettavasti ilman keskitettyä hallintoa. Teknologia perustuu listaan tai lokiin transaktioista, joka jaetaan osallistujien kesken, mahdollistaen tietokannan todentamisen useista lähteistä.

Mitä lohkoketjuteknologia mahdollistaa?

Lohkoketjuteknologian merkittävimpiä hyötyjä ovat välikäsien ja puolueettomien varmistajien tarpeen väheneminen, läpinäkyvyyden lisääntyminen sekä tiedon jäljitettävyys.

Teknologia mahdollistaa muitakin sovelluksia kuin bitcoin tai muut digitaaliset valuutat – esimerkiksi älykkäät sopimukset, mikromaksut, sähköiset omaisuusrekisterit ja äänestysjärjestelmät. Lisäksi lohkoketjuja voidaan hyödyntää muun muassa uusiutuvan energian kaupassa, kirjanpidossa ja tuotteiden arvoketjujen seurannassa.

Lohkoketjuteknologiaa sovelletaan laajasti eri aloilla, kuten logistiikassa, terveydenhuollossa ja rahoitusalalla.

Esimerkiksi terveydenhuollossa lohkoketjua käytetään potilastietojen turvalliseen säilyttämiseen ja jakamiseen eri toimijoiden välillä, mikä parantaa tiedonkulkua ja potilasturvallisuutta. Rahoitusalalla lohkoketjuteknologia auttaa rahanpesun estämisessä mahdollistamalla transaktioiden helpon jäljitettävyyden ja automatisoitujen valvontajärjestelmien käytön.

Rahastosijoittaminen lohkoketjuteknologiaan ETF-rahastojen avulla

Sijoittaja voi hyötyä lohkoketjuteknologiasta sijoittamalla suoraan tätä teknologiaa kehittäviin yrityksiin.

Toinen tapa on sijoittaa lohkoketju-ETF:iin. ETF:t eli pörssinoteeratut indeksirahastot tarjoavat tehokkaan ja hallinnointikustannuksiltaan edullisen keinon hajauttaa sijoituksia useisiin lohkoketjuyrityksiin.

Seuraavassa on esitelty kolme suosittua lohkoketju-ETF:ää, jotka noudattavat EU:n sijoitusrahastodirektiiviä. UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) on merkintä, joka kertoo rahaston toimivan Euroopan unionin sääntelyn alaisuudessa.

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc

Rahasto pyrkii seuraamaan CoinShares Blockchain Global Equity -indeksiä. Tämä indeksi seuraa kehittyneiden ja kehittyvien maiden globaaleja yrityksiä, jotka ovat tai tulevat olemaan osa lohkoketju-ekosysteemiä.

ETF:n kokonaiskulusuhde on ETF-rahastoksi korkeahko, 0,65 prosenttia vuodessa.

Rahasto on niin sanottu fyysisesti replikoiva ETF-rahasto, joka sijoittaa suoraan kohdeindeksin osakkeisiin samassa suhteessa kuin ne ovat indeksissä edustettuina. Invescon rahasto ei sijoita kaikkiin indeksin yhtiöihin vaan vain osaan niistä. Se on kasvurahasto eli sen saamat osingot kerryttävät pääomaa ja sijoitetaan uudelleen.

Kyseessä on pääomaltaan on suuri ETF, jonka hallinnoitavat varat ovat 743 miljoonaa euroa. ETF lanseerattiin maaliskuussa 2019, ja sen kotipaikka on Irlanti.

Rahaston suurin sijoituskohde tällä hetkellä on lähes 6,6 prosentin painolla ohjelmistoyhtiö MicroStrategy, joka on tullu suurelle yleisölle tunnetuksi sen suuresta ja jatkuvasti kasvavasta Bitcoin-omistuksesta.

Toiseksi suurin omistus on 5,5 prosentin osuudella Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), joka on on maailman suurin itsenäinen puolijohteiden sopimusvalmistaja ja maailman arvokkain puolijohdeyhtiö. Yhtiötä kutsutaan puolijohteiden ”valimoksi”, koska se valmistaa asiakkaiden tai kolmansien osapuolien suunnittelemia mikropiirejä. Yhtiö valmistaa yli puolet maailman tilaustyönä tehtävistä mikropiireistä ja sillä on noin 90 prosentin markkinaosuus kehittyneimpien prosessorien valmistuksessa.

TSMC:n rooli lohkoketjuteknologian mahdollistajana on epäsuora mutta merkittävä, sillä sen tuottamat huippuluokan puolijohteet ovat olennaisia lohkoketjuteknologian vaatiman laskentatehon tuottamisessa.

VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF

Tämä lohkoketjurahasto pyrkii seuraamaan MVIS Global Digital Assets Equity -indeksiä. Indeksi seuraa yrityksiä eri puolilta maailmaa toimivia lohkoketjuteollisuuden yrityksiä.

ETF:n kokonaiskulusuhde tässäkin rahastossa 0,65 prosenttia vuodessa. Rahasto jäljittelee perustana olevan indeksin tuottoa täyden fyysisen replikoinnin avulla eli ostamalla kaikki indeksin kohteet. Myös tämä on kasvurahasto.

VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF:llä on hallinnoitavana 336 miljoonan euron varat. ETF lanseerattiin huhtikuuta 2021, ja senkin kotipaikka on Irlanti.

Rahastossa Microstrategyn osuus on vieläkin suurempi kuin Invescon rahastossa, 10,2 prosenttia. Toiseksi suurin sijoituskohde on rahoituspalveluja ja maksuratkaisuja sekä kuluttajille että yrityksille tarjoava Block, jonka kehittämä mobiilisovellus mahdollistaa rahan lähettämisen ja vastaanottamisen, sijoittamisen osakkeisiin ja bitcoiniin, sekä pankkipalvelujen käytön.

Kolmanneksi suurimpana sijoituskohteena on amerikkalainen kryptovaluuttapörssi ja -palvelualusta Coinbase, joka tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden ostaa, myydä, siirtää ja säilyttää kryptovaluuttoja. Yritys on yksi maailman suurimmista ja tunnetuimmista kryptovaluutta-alustoista.

iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc)

ETF-rahasto pyrkii seuraamaan NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped -indeksiä. Indeksi seuraa maailmanlaajuisesti lohkoketjuteknologioita tarjoavia yrityksiä.

ETF:n kokonaiskulusuhde on 0,50 prosenttia vuodessa. iShares Blockchain Technology jäljittelee perustana olevan indeksin tuottoa täyden replikoinnin avulla, ja rahaston hallinnoitavat varat ovat 90 miljoonaa euroa. Se lanseerattiin syyskuuta 2022, ja sen kotipaikka on myös Irlanti.

Rahaston suurin sijoituskohde on tällä hetkellä pääasiassa pääasiassa kryptovaluuttojen louhintaan ja lohkoketjuteknologiaan keskittyvä teknologiayritys Marathon Digital Holdings, lähes 11,5 prosentin osuudella rahastopääomasta.

Marathon Digital on yksi suurimmista julkisesti listatuista Bitcoin-louhijoista. Yrityksellä on laaja verkosto aktiivisia datakeskuksia neljällä mantereella. Yritys kehittää ja ottaa käyttöön lohkoketjuratkaisuja sekä hallinnoi laajaa digitaalisten omaisuuserien portfoliota. Lisäksi yhtiö hyödyntää edistynyttä teknologiaa muuntaakseen energiaa taloudelliseksi arvoksi.

Myös tällä rahastolla on iso sijoitus Coinbasessa, sillä yhtiö on rahaston toiseksi suurin sijoituskohde.