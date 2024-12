Tämä luksusasunto Ullanlinnassa kelpaisi monelle – lähes 11 miljoonan euron hintalappu

Vuoden 2024 katsotuimpaan asuntoon moni on halunnut tutustua – ilman ostoaikeita.

Asuntopalvelu Oikotie kertoo tiedotteessaan, että sen vuoden 2024 katsotuin koti on Helsingin Ullanlinnassa sijaitseva kaksikerroksinen luksushuoneisto, jota katsottiin vuoden aikana lähes 428 000 kertaa.

Grand Residence 21 -taloyhtiön kuuluva asunto tarjoaa rauhaa ja yksityisyyttä vaikuttavalla tyylillä. Rakennus on valmistunut vuonna 1889.

”Koti on sisustettu tyylikkäästi neutraaleilla väreillä säilyttäen alkuperäisen arvokkuuden. Sisustuksessa käytetyt luonnonmateriaalit ovat todellista luksusta ja viimeistely on ennen näkemättömän huoliteltua. Asunnossa on yhteensä kahdeksan kaunista kaakeliuunia”, Asuntoa myyvä Bo LKV kertoo sivuillaan.

Kaksikerroksisen huoneiston sisääntulokerroksesta löytyy moderni keittiö varusteltuna huippuluokan kodinkoneilla ja parvekkeella, josta avautuu näkymä Johanneksen puistoon. Ruokailutila yhdistyy suureen ja avoimeen olohuoneeseen. Pariovista matka jatkuu kirjastohuoneen kautta halliin, josta on kulku kodinhoitohuoneeseen ja biljardihuoneeseen.

Huoneiston toisesta kerroksesta löytyy makuuhuoneet ja kolme ylellistä kylpyhuonetta. Kaksi makuuhuonetta on sisäpihan puolella, joiden välissä on suuri kylpyhuone saunalla ja käynti parvekkeelle.

Lisäksi Grand Residence 21 -taloyhtiö tarjoaa asukkailleen tarkoin räätälöidyt, taloyhtiön asukkaille tarkoitetut asumispalvelut. Taloyhtiön tarjoama Concierge Service tarkoittaa palvelua, joka tarjoaa henkilökohtaista apua ja räätälöityjä ratkaisuja asukkaiden tarpeisiin.

Huoneistossa on asuinpinta-alaa 367 neliötä. Taloyhtiössä on tehty vuonna 2019 täydellinen peruskorjaus, joten lähitulevaisuudessa talossa tehdään vain normaaleja huoltokorjauksia.

Asunnon velaton hintapyyntö on 10,95 miljoonaa euroa ja myyntihinta 6,99 miljoonaa euroa. Myös asumiskulut ovat korkeat, sillä hoitovastike on 1 101 euroa kuukaudessa, ja pääomavastike on 33 745 euroa kuukaudessa.