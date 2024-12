Rahastoyhtiö povaa vahvaa kasvua mahtiseitsikolle

Jenkkipörssit ovat porskuttaneet tänä vuonna, kun varsinkin teknojättien markkina-arvot ovat nousseet jyrkästi. Yhdysvaltojen S&P 500 ja Nasdaq 100 voivat nousta jälleen uusiin huippulukemiin ensi vuonna, Rahastoyhtiö GraniteShares ennustaa.

Tämä koskee erityisesti suuria teknologiayhtiöitä sekä niin sanotun mahtiseitsikon yhtiöitä.

Mahtiseitsikko viittaa seitsemään suurimpaan teknologiayhtiöön, jotka ovat viime vuosina johtaneet Yhdysvaltain osakemarkkinoiden kasvua. Näitä yhtiöitä yhdistää valtava markkina-arvo, vahvasti teknologiavetoinen liittyvä liiketoiminta ja innovatiivisuus. Mahtiseitsikkoon kuuluvat Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Nvidia ja Tesla.

Mahtiseitsikko vaikuttaa merkittävästi sekä S&P 500 -indeksiin että Nasdaq 100 -indeksiin ja toimivat keskeisinä tekijöinä teknologian ja tekoälyn kasvussa. Niiden osuus esimerkiksi S&P 500 -indeksin markkina-arvosta on jo yli kolmannes.

GraniteShares uskoo useiden tekijöiden tukevan Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden vahvaa kasvua ensi vuonna. Kasvua tukevia tekijöitä on useita, kuten markkinalikviditeetin lisääntyminen, matala taantumariski Yhdysvalloissa, tiukka työmarkkinatilanne ja vahva kulutuskysyntä sekä jatkuva tekoälyvallankumous.

”Yhdysvaltojen osakemarkkinat ovat tuottaneet hyvää sijoittajille viimeisten kahden vuoden aikana, etenkin niille, jotka ovat painottaneet teknologiaa, kasvuyhtiöitä ja suuria markkina-arvoja. Historiallisesti aggressiivisimman keskuspankin koronnostosyklin jälkeen inflaatio on suurimmaksi osaksi normalisoitunut, ja talous on säilynyt sitkeänä. Aluksi se vaikutti epätodennäköiseltä, mutta näyttää siltä, että keskuspankki on onnistunut pehmeässä laskussa”, GraniteSharesin perustaja ja toimitusjohtaja Will Rhind kertoo.

Yhdysvaltojen osakkeet ovat matkalla kohti toista peräkkäistä vuotta yli 20 prosentin tuottoihin. Rhindin mukaan tällaiset peräkkäiset vuodet ovat olleet harvinaisia viime vuosisadan aikana.

”Tämä olisi ensimmäinen kerta 2000-luvulla, kun näin tapahtuu. Olemme optimistisia, että vuodesta 2025 tulee jälleen vahva vuosi Yhdysvaltain teknologiaosakkeille ja suurille yhtiöille”, hän toteaa.

Neljä keskeistä tekijää tukee Yhdysvaltain osakemarkkinoiden kasvua vuonna 2025

GranitShares listaa neljä tekijää, jotka antavat sen mukaan tukea amerikkalaisosakkeille ensi vuonna.

Ensinnäkin markkinoiden likviditeetti tukee osakkeiden nousua. Viime aikoina on nähty useita tapauksia, joissa riskipitoisten omaisuuserien hinnat ovat nousseet järjestelmään lisätyn likviditeetin ansiosta. Esimerkiksi valtion miljardien dollareiden koronaelvytyspaketti auttoi nostamaan S&P 500:n uuteen ennätykseen vain viisi kuukautta sen jälkeen, kun indeksi putosi yli 30 prosenttia.

GraniteSharesin mukaan samanlaista taloudellista tukea ei todennäköisesti nähdä uudelleen, mutta likviditeetin lisääntyminen on todennäköistä.

Jos presidentti Donald Trump toteuttaa suunnitelmansa tarjota veronkevennyksiä kotitalouksille ja yrityksille sekä toteuttaa massiivista sääntelyn purkamista, yrityksille ja kuluttajille voi jäädä enemmän rahaa käyttöön.

Vuoden 2017 verouudistuksen jälkeen S&P 500:n yritysten tulokset nousivat yli 20 prosenttia vuonna 2018. GraniteSharesin mukaan mahdollinen veropaketti vuonna 2025 voisi toimia katalyyttina osakkeiden hintojen nousulle.

Taantuma ei vaikuta olevan lähellä. Vaikka taantumasta on puhuttu pitkään, GraniteSharesin mukaan Yhdysvaltain talous ei vaikuta olevan suuressa taantumariskissä.

Bruttokansantuotteen kasvu viittaa edelleen terveeseen talouteen. Rahastoyhtiö ei odota talouden hidastuvan merkittävästi, etenkin kun likviditeetin odotetaan paranevan. Vaikka bruttokansantuotteen kasvu hidastuisi kahden prosentin vuositasolla, se on riittävän vahva tukemaan osakkeiden nousua.

USA:n työmarkkinoiden tila ja kotitalouksien kulutus ovat edelleen vahvoja talouden mittareita. Vaikka monet tekevät kahta työtä toimeentulon varmistamiseksi ja vähentävät harkinnanvaraista kulutusta, yleinen tilanne näyttää edelleen vakaalta.

Työpaikkojen kasvu on Yhdysvalloissa hidastunut, mutta varoitusmerkit alkavat yleensä näkyä vasta, kun työpaikkojen määrä vähenee usean kuukauden ajan, rahastoyhtiö arvioi. Myös henkilökohtainen kulutus on pysynyt vakaana; koronataantuman jälkeen on ollut vain kolme kuukautta, jolloin kulutus oli negatiivista.

Tekoälyvallankumous on teknologinen läpimurto, jota mahtiseitsikko hallitsee

Lisäksi tekoälyvallankumous jatkuu.

GraniteSharesin mukaan tekoäly on suurin teknologinen läpimurto sitten internetin keksimisen, ja se on muuttanut jo nyt tapoja, joilla ostamme, luomme, kommunikoimme ja opimme. Tällä matkalla ollaan vasta alussa. Monet suuryritykset investoivat voimakkaasti tekoälyratkaisujen kehittämiseen ja näkevät jo kasvua pilvipalveluissaan.

Sijoittajien kannalta mahtiseitsikon osakkeet, jotka todennäköisesti hallitsevat tätä alaa, eivät ole kovin kalliita, rahastoyhtiö muistuttaa.

Esimerkiksi Nvidia, tekoälymarkkinoiden suurin menestystarina, hinnoitellaan 32-kertaisella P/E-kertoimella seuraavien 12 kuukauden ennustetuilla tuotoilla laskettuna. Microsoft ja Apple ovat samalla tasolla. GraniteSharesin mukaan tämä ei ole kohtuutonta, kun otetaan huomioon tulevaisuuden kasvupotentiaali.

”Olemme optimistisia osakemarkkinoiden suhteen vuonna 2025. Korotettu inflaatio, uusi hallinto ja geopoliittiset riskit ovat villejä kortteja, joita ei pidä unohtaa. Kuitenkin terve talouskasvu, matala työttömyys ja kulutuskysynnän kestävyys tarjoavat osakkeille nousupotentiaalia”, Will Rhind toteaa.