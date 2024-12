Mahtiseitsikko hallitsee pörssiä – miksi teknojättien voima vain kasvaa?

Mahtiseitsikoksi nimetty seitsemän amerikkalaista pörssin teknojättiä – eli Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta ja Tesla – ovat toistuvasti ylittäneet Wall Streetin odotukset.

”Massiivisten markkina-arvojensa ja vaikuttavan arvonnousunsa ansiosta mahtiseitsikon osakkeilla on ollut keskeinen rooli S&P 500 -indeksin tuoton vauhdittamisessa. Ilman niitä S&P 500:n tuotot joulukuusta 2022 alkaen olisivat olleet paljon lähempänä keskiarvoa – edelleen hyviä, toki, mutta huomattavasti keskimääräisempiä”, toteaa viestipalvelu X:ssä sijoitusstrategi Lance Roberts.

