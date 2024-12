Martelan vaikeudet jatkuvat – liiketappio syvenee

Toimistoratkaisuja tarjoava Martela julkisti keskiviikkona toisen tulosvaroituksen tälle vuodelle. Tulosvaroitus painoi yhtiön osakkeen lähes 6,3 prosentin laskuun Helsingin pörssissä. Vuoden alusta osakkeen arvosta on sulanut jo kolmannes.

Negatiivisesta tulosvaroituksesta huolimatta yhtiön tilauskertymän kasvu on jatkunut vahvana kuluvan vuosineljänneksen aikana. Martelan keskeisillä markkina-alueilla nähdään edelleen positiivisia signaaleita sekä kysynnän vahvistumista. Yhtiön mukaan tilauskertymän kasvun realisoituminen liikevaihtoon tapahtuu kuitenkin aikaisemmin oletettua myöhemmin ja huomattava osa loppuvuodelle kaavailluista toimituksista siirtyy ensi vuoden alkupuolelle.

Lisäksi neljännen vuosineljänneksen tulosta painaa erityisesti muutamien heikkokatteisten projektien ja tuoteperheiden toimitukset.

Näistä syistä Martela alentaa koko vuoden liikevaihto- ja tulosennustettaan. Vuoden 2025 alkuvuoden näkymät ovat kuluvan vuoden vastaavaa ajankohtaa positiivisemmat.

Uudessa ohjeistuksessaan yhtiö odottaa koko vuoden 2024 liikevaihdon ja liiketuloksen laskevan edellisen vuoden tasosta.

Liikevaihdon Martela päätyvän 85-89 miljoonaan euroon vuonna 2024, kun viime vuonna se oli 94 miljoonaa euroa. Liiketuloksen yhtiö jäävän negatiiviseksi ja liiketappion päätyvän tasolle 3,8-6,1 miljoonaa euroa, kun viime vuonna liiketappio oli 2,4 miljoonaa euroa.

Aiemmin yhtiö oli odottanut koko vuoden liikevaihdon päätyvän 91-97 miljoonaan euroon ja liiketuloksen jäävän negatiiviseksi 0,0-1,8 miljoonaa euroa.

Inderesin analyytikko Thomas Westerholm arvioi artikkelissaan, että Martelan ponnistaessa kohti tuloskäännettä aiempaa syvemmästä kuopasta luottamus käänteen kulmakerrointa ja kestävää tuloskuntoa kohtaan on heikentynyt.

”Martelalta on syytä odottaa vahvaa 2025 alkuvuotta lykkääntyneiden toimitusten takia, mutta kausiluonteisesti alkuvuosi on yhtiölle kroonisesti haastava kannattavuuden näkökulmasta, eikä tase kestä enää kuluneen vuoden kaltaista kuritusta. Martela on tehnyt hyvää työtä kulutasonsa sopeuttamiseksi, mutta nähdäksemme yhtiö on kannattavuutensa osalta puun ja kuoren välissä, sillä tuloskäänne vaatii liikevaihtoa, mikä puolestaan vaatii konsernin mittakaavassa Suomen toimistokalustemarkkinan elpymistä taakseen”, Westerholm toteaa.

Analyytikko muistuttaa myös Martelan kassan sulamisesta.

”Kassa on sulanut heikon tulostason, mutta myös toteutettujen kehitysprojektien vuoksi. Tämän nostattaa tarvetta ripeän tuloskäänteen saavuttamiseksi, mikä samalla laskee osakkeen tuotto/riski-suhdetta”, Westerholm toteaa.

Inderesin mukaan Martelan tulospohjainen arvostus on lähivuosille korkea, eikä osakkeen tuotto saa tukea osinkotuotostakaan. Inderesin ensi vuoden tulosennusteella yhtiön P/E-kerroin on peräti 52x.

”Tuotto-odotus onkin odotuksiamme ripeämmän tuloksen elpymisen tai kilpailuasetelmaa vahvistavan rakennejärjestelyn varassa”, Westerholm toteaa.