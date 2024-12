Microsoft jatkaa tekoälymarkkinoiden tienraivaajana – osakkeelle tavoitehinnan nosto

Ohjelmistojätti Microsoft on jatkuvasti osoittanut olevansa kestävä ja kasvuhakuinen sijoituskohde. Huolimatta viimeaikaisesta markkinoiden volatiliteetista, yhtiön monipuolinen liiketoimintamalli ja strategiset aloitteet ovat vakuuttaneet analyytikot. Yhtiötä seuraavasta 55 analyytikosta peräti 50 antaa osakkeelle joko osto- tai lisää-suosituksen.

Microsoftin monipuolinen liiketoimintamalli suojaa sitä markkinakorjauksilta ja laskusuhdanteilta. Toisin kuin monet muut teknologiayritykset, jotka ovat vahvasti riippuvaisia kuluttajien kulutuksesta tai yksittäisistä tuotelinjoista, teknojätin ekosysteemi koostuu lukuisista tuotteista ja palveluista, kuten Office-ohjelmistosta, Windows-tietokoneista, LinkedInistä ja pilvialusta Azuresta.

Tämä monipuolisuus on mahdollistanut Microsoftille jatkuvan liikevaihdon ja liiketuloksen kasvun viimeisen vuosikymmenen aikana. Eikä kasvu näytä hiipuvan, kun vuoden 2024 kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön liikevaihto kasvoi 17 prosenttia ja liiketulos 23 prosenttia edellisvuodesta.

Sveitsiläisen jättipankki UBS:n analyytikot ovat nostaneet Microsoftin osakkeiden tavoitehinnan 525 dollariin aiemmasta 500 dollarista ja vahvistavat samalla osakkeelle edelleen ostosuosituksen.

Microsoftin viimeisin kurssinoteeraus on noin 431 dollaria, joten UBS:n tavoitehinnalla osakkeessa olisi reipas nousuvara.

Uutta Azure-kapasiteettia

Kommenteissaan UBS:n analyytikot huomauttavat, että Microsoftin on tarkoitus ottaa käyttöön pilvipalvelu Azuren uutta kapasiteettia, mikä johtaa odotuksiin Azuren kasvun kiihtymisestä.

Azure on Microsoftin kehittämä pilvipalvelualusta, joka tarjoaa laajan valikoiman palveluita yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille. Se mahdollistaa monenlaisten sovellusten ja palveluiden luomisen, hallinnan ja käyttämisen Microsoftin globaaleilla datakeskuksilla.

Azuren liikevaihdon kasvu on ollut vaikuttavaa, sillä se kasvoi viimeisimmällä vuosineljänneksellä 31 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Viimeisen viiden vuoden aikana Azuren markkinaosuus on kasvanut 19 prosentista 25 prosenttiin, kaventaen eroa markkinajohtaja AWS:ään, jonka osuus on 31 prosenttia.

Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadella on tosin viime aikoina viitannut mahdolliseen ”tekoälytalveen” (AI winter), mikä on herättänyt keskustelua tekoälyn kehityksen hidastumisesta. Tämä käsite viittaa ajanjaksoihin, jolloin tekoälytutkimus ja -kehitys kohtaavat haasteita tai etenevät odotettua hitaammin.

Nadellan kommentit ovat herättäneet huolta siitä, että nykyinen innostus tekoälyä kohtaan saattaa kohdata esteitä.

UBS:n analyytikko Karl Keirstead luottaa kuitenkin Microsoftin asemaan tekoälymarkkinoilla. Teknojätti toimii ”asiakas- ja työkuormaspektrin” korkeimmassa laatuluokassa, eikä pienempien pilvipalveluntarjoajien keskuudessa ole merkkejä ylikapasiteetista.

Vaikka Nadellan kommentit voivat viitata mahdollisiin haasteisiin tekoälyn kehityksessä, Microsoft jatkaa investointejaan ja kehitystyötään tällä alueella, pyrkien hyödyntämään tekoälyn potentiaalia laajasti eri tuotteissaan ja palveluissaan.

Lisäksi UBS:n analyytikot huomioivat laskevan hinnan trendin Azure OpenAI API -palveluissa, mikä saattaa vaikuttaa Azuren tekoälyliikevaihtoon. Mahdollinen yksinoikeussopimuksen päättyminen tällä alueella nähdään todennäköisesti myönteisenä kehityksenä Microsoftille.

Vahvat näkymät vuodelle 2025

Keirstead uskoo, että Azuren kasvu kiihtyy erityisesti vuoden loppupuolella, kun uutta kapasiteettia tulee käyttöön.

”Meidän näkemyksemme mukaan vuoden 2025 perusnäkymät ovat edelleen vahvat. Azuren kasvu saa lisäpotkua, kun toimitusketjun rajoitteet helpottavat ja tekoälyyn liittyvän laskennan kysyntä kiihtyy yritysten ottaessa käyttöön ensimmäisiä tekoälysovelluksiaan”, hän toteaa.

Ohjelmistoyhtiö integroi tekoälyä ohjelmistoihinsa, pilvipalveluihinsa ja tuottavuustyökaluihinsa, parantaen liiketoimintasovelluksia, pilvilaskentaa ja automaatiota. Sen tekoälyratkaisut tukevat monia eri toimialoja, yrityspalveluista henkilökohtaisiin tietokoneisiin ja pelaamiseen.

Microsoftin osakekohtaisen tuloksen (EPS) ja eteenpäin katsovan P/E-kertoimen kehitys vuosina 2020-2024.

Microsoftin kehittämä tekoälyavustaja Copilot on integroitu osaksi yhtiön tuotteita ja palveluita. Sen tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja helpottaa käyttäjän arkea tarjoamalla reaaliaikaisia ehdotuksia, automaatiota ja tekoälyyn perustuvia ratkaisuja.

Myös numeroiden valossa Microsoft vaikuttaa edelleen järkevästi hinnoiteltua, vaikka osake on noussut viidessä vuodessa yli 170 prosenttia.

430 dollarin kurssinoteerauksella Microsoftin konsensusennusteella laskettu P/E-luku on 33x. Se on matalampi kuin monilla muilla ohjelmistoalan yrityksillä.

Teknojätti takoo jatkuvasti myös vahvaa kassavirtaa. Yhtiön vapaan kassavirran marginaali on ollut yksi parhaista ohjelmistoalalla, keskimäärin huikeat 31 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana.