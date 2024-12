MicroStrategy jatkaa bitcoin-hankintojaan – asiantuntijat erimielisiä riskeistä

MicroStrategyn perustaja Michael Saylor.

Ohjelmisto- ja sijoitusyhtiö MicroStrategy on omalaatuinen yhtiö. Se on yksi maailman suurimmista bitcoinin omistajista, ja se ostaa jatkuvasti lisää bitcoineja.

MicroStrategyn Bitcoin-strategia toimii siten, että yhtiö ostaa Bitcoineja keräämillään varoilla. Bitcoinin arvon noustessa yhtiön osakekurssi tyypillisesti nousee, koska Microstrategyn markkina-arvo korreloi voimakkaasti Bitcoinin hinnan kanssa yhtiön suuren bitcoin-omistuksen vuoksi.

Korkeamman osakekurssin myötä MicroStrategy voi kerätä lisää pääomaa edullisemmilla ehdoilla uusilla osakeanneilla tai lainoilla. Nämä uudet varat yhtiö käyttää jälleen bitcoinin ostamiseen. Tämä kierre jatkuu, kun Bitcoin-omistusten arvo kasvaa.

MicroStrategyn toimintamalli on saanut kosolti huomiota ja myös kritiikkiä. Sitä on verrattu jopa Ponzi-huijaukseen, vaikkakin strategia on täysin laillinen. Lisäksi yhtiö julkistaa bitcoin-kaupat ja kauppojen rahoituksen täysin avoimesti.

Strategia on ainakin tähän asti ollut erittäin tuottoisa MicroStrategyn perustajalle Michael Saylorilla ja yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö aloitti strategian toteuttamisen elokuussa 2020. Sen jälkeen osake ollut kiihtyvässä nousussa, ja esimerkiksi viimeisen vuoden aikana yhtiön osakekurssi on kivunnut jo 450 prosenttia.

MicroStrategy jatkaa bitcoin-ostoja

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle tekemän ilmoituksen mukaan MicroStrategy on jatkanut bitcoin-ostokampanjaansa jo seitsemättä viikkoa peräkkäin ja ilmoitti ostaneensa 5 262 bitcoinia lisää.

Ostot yhtiö on rahoittanut osakeannilla. Yhtiö myi noin 561 miljoonan dollarin arvosta osakkeita markkinaehtoisen osakeannin kautta ja käytti tulot bitcoin-varantonsa kasvattamiseen.

Viime viikon ostot yhtiö teki keskimäärin noin 106 613 dollarin hinnalla, hieman alle bitcoinin ennätyshinnan, joka oli noin 108 500 dollaria. Tämän jälkeen kryptovaluutan vaihtokurssi on pudonnut 94 069 dollariin.

MicroStrategy omistaa nyt 444 262 bitcoinia, jotka se on hankkinut yhteensä 27,7 miljardilla dollarilla, keskimääräisellä 62 257 dollarin ostohinnalla.

MicroStrategyn hallituksen puheenjohtaja Michael Saylor saattaa kuitenkin ottaa merkittäviä riskejä lainarahoituksen avulla saadakseen mahdollisimman paljon kryptovaluuttaa.

”Heidän strategiansa on laskea liikkeelle vaihdettavia joukkovelkakirjoja ja käyttää varat bitcoinin ostamiseen. Tämä on kirjaimellisesti velkarahoitteisen sijoituksen määritelmä – lainan ottamista rahoitusvarojen ostamiseen,” Interactive Brokersin päästrategi Steve Sosnick kertoi amerikkalaiselle sijoitussivusto Business Insiderille viime viikolla.

Sosnickin mukaan MicroStrategyn strategia toimii loistavasti, kun omaisuuden arvo liikkuu suotuisaan suuntaan, kuten bitcoinin kohdalla on tapahtunut huikealla tavalla. Sen sijaan se voi purkautua ikävästi, jos suunta muuttuu.

Bitcoinin hintakehitys vuoden aikana. Kuva: Koyfin.

Merkittävä kryptovaluutan arvonlasku voisi laukaista tuon riski. Sosnickin mukaan MicroStrategy hyötyy ”itseään ruokkivasta kierrekasvusta”, mutta hänen mukaansa tällaiset ilmiöt eivät jatku ikuisesti ja päättyvät usein huonosti.

Vain pitkäkestoinen Bitcoin-kriisi kaataisi MicroStrategyn

Hedge-rahastoyhtiö SkyBridge Capitalin perustaja Anthony Scaramucci on hieman toisella kannalla. Hänen mukaansa Saylorin bitcoin-panostus ei välttämättä päättyy huonosti, vaikka kryptovaluutta kokisi laskumarkkinat.

Scaramuccin mukaan bitcoinin pitäisi kokea ”systeeminen romahdus”, jotta MicroStrategyn velkarahoitettu bitcoin-strategia kaatuisi.

”Ihmiset ajattelevat, että jos bitcoin romahtaa, hän romahtaa mukana, ja sen seurauksena järjestelmä purkautuu ja syntyy romahdus. Mutta jos todella tutkit hänen taseensa, sillä on pitkäaikaisia velkoja, ja ne ovat rullaavia pitkäaikaisia velkoja. Bitcoinin systeemisen romahduksen pitäisi kestää kuusi tai seitsemän vuotta ennen kuin se kaataisi hänet”, Scaramucci kertoi uutistoimisto Bloombergille viime viikolla.