Näin analyysitalo Inderes päivitti mallisalkkuaan

Inderes on mallisalkussaan luopunut kokonaan hieman ennen joulun pyhiä ruman tulosvaroituksen antaneesta Kamuxista. Kyseessä on jo toinen tulosvaroitus tälle vuodelle, kun edellisen tulosvaroituksen yhtiö antoi viime lokakuussa.

Kamux arvioi nyt vuoden 2024 oikaistun liikevoiton olevan 11-13 miljoonaa euroa. Aiemmin Kamux arvioi vuoden 2024 oikaistun liikevoiton olevan 15–17 miljoonaa euroa.

Vuoden 2024 viimeisellä vuosineljänneksellä Kamuxin myymien autojen kysyntä on ollut odotuksia heikompaa. Tiukan markkinatilanteen vuoksi osto- ja myyntihintoihin on kohdistunut paineita kaikilla kolmella markkinalla, minkä seurauksena myyntivolyymeissa on jääty tavoitteista ja myytyjen autojen keskimääräinen kate on laskenut merkittävästi.

Vaikeudet ovat luonnollisesti heijastuneet Kamuxin osakekurssiin negatiivisesti. Osake on sukeltanut tänä vuonna jo 56 prosenttia.

Kamuxista vapautuneet pääomat Inderes sijoitti vanhoihin sijoituksiinsa.

Sekä digitaalisten palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen keskittynyt Gofore että tilitoimistopalveluja tarjoava Talenom saivat analyysitalolta lisää panostuksia yhden prosenttiyksikön verran.

Indereres osti Goforea alun perin salkkuun reilu vuosi sitten ja lisäsi sijoituksia yhtiöön kuukausi sitten. Inderesin mukaan Gofore on pystynyt puolustamaan hyvin kannattavuuttaan haastavassa markkinassa. Analyysitalo odottaa it-yhtiön liikevaihto ja -tuloskehityksen kääntyvän nousuun taas ensi vuonna.

Lisäksi yhtiön historialliset näytöt arvonluonnista ovat analyysitalon mukaan erinomaiset, ja osakkeen arvostus laatuun nähden on maltillinen.

Analyysitalo lisäsi Talenomin painon noin 7,5 prosenttiin mallisalkussaan siitä huolimatta, että edellinen lisäys elokuussa ”meni karmeasti pieleen”.

Talenomin osake on nyt houkuttelevan hintainen, Inderes uskoo.

Analyysitalon mukaan aiemmin kansainväliseksi kasvutähdeksi hinnoiteltua yhtiötä saa nyt maksamalla ensi vuoden ennusteella lasketulla EV/EBIT-kertoimella, joka on noin 13x. Lisäksi Ruotsin ja Espanjan liiketoiminnat – jotka ovat noin 30 prosenttia yhtiön liikevaihdosta – sijoittaja saa kaupanpäälle.

”Uskomme suurimpien hankaluuksien Ruotsissa olevan hiljalleen takanapäin ja tältä kurssitasolta näemme Talenomin tuotto-odotuksen erinomaisena lähivuosille”, Inderes toteaa.

Kolmannella vuosineljänneksellä talenomin liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia ja oli 29,1 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu tuli kuitenkin yrityskauppojen vaikutuksesta lähinnä Espanjassa. Laskusuhdanne Suomessa ja Ruotsissa on selkeästi hidastanut yhtiön orgaanista kasvua.

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi kuitenkin 26 prosenttia vertailukaudesta ja oli 3,0 miljoonaa euroa eli 10,3 prosenttia liikevaihdosta.

Talenom on onnistunut parantamaan kannattavuutta Suomessa merkittävästi vuonna 2023 aloitetuilla tehostustoimenpiteillä samanaikaisesti, kun Ruotsissa oman ohjelmiston käyttöönotto ja integraatioprojektit rasittivat kannattavuutta. Espanjassa liiketoiminnan volyymin kasvu on mahdollistanut kannattavuuden hyvän kehityksen.

”Suomen kokemuksiin pohjautuen Talenomin yhtenäisten prosessien sekä toimintamallien ja alustan käyttöönotto mahdollistaa rutiinityöajan tiputtamisen jopa 75 prosenttia nykyisestä. Nämä panostukset ovat rasittaneet Ruotsin taloudellista kehitystä tänä vuonna merkittävästi. Uskomme taloudellisten hyötyjen alkavan näkymään vuoden 2025 jälkimmäiseltä vuosipuoliskolta lähtien, vaikkakin asiakkaiden siirtoprojekti jatkuu vielä vuoden 2025 ajan”, kertoi Toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala tulosraportin yhteydessä.

Talenom arvioi vuoden 2024 liikevaihdon olevan 126–129 miljoonaa euroa ja liikevoiton 11–14 miljoonaa euroa. Viime vuonna liikevaihto oli 122 miljoonaa euroa ja liikevoitto 7,9 miljoonaa euroa, joten odotus tuloskasvusta on merkittävä.