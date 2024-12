Nvidia joutunut Kiinan kilpailuviranomaisten hampaisiin

Kiina on käynnistänyt kilpailuoikeudellisen tutkinnan yhdysvaltalaista siruvalmistaja Nvidiaa vastaan epäiltyjen kilpailulakien rikkomusten vuoksi. Aiheesta kertovat uutistoimisto Reutersin ja Bloombergin lähteet.

Kiinan markkinavalvontaviranomaisten käynnistämä tutkinta keskittyy mahdollisiin kilpailulakien rikkomuksiin liittyen Nvidian seitsemän miljardin dollarin Mellanox Technologies -yritysostoon vuonna 2020. Kiinalaiset viranomaiset epäilevät, että Nvidia on saattanut rikkoa yrityskaupan hyväksymisehtoja, joihin kuului vaatimuksia olla syrjimättä kiinalaisia yrityksiä ja toimittaa uusia Mellanox-tuotenäytteitä kilpailijoille 90 päivän kuluessa niiden saataville asettamisesta Nvidialle.

Nvidian tutkinta on osa laajempaa teknologista konfliktia Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä. Yhdysvallat on äskettäin asettanut rajoituksia 140 kiinalaiselle yritykselle, joihin kuuluu myös siruvalmistajia, pyrkimyksenään rajoittaa Kiinan pääsyä edistyneeseen puolijohdetekniikkaan.

Tutkinta on omiaan kiristämään entisestään jännitteitä Kiinan ja Yhdysvaltojen välisessä puolijohdetekniikan teknologiakiistassa.

Yhdysvallat on myös pyrkinyt hidastamaan Kiinan kehittyneen siruteknologian kehitystä ja on kieltänyt Nvidialta sen edistyneimpien puolijohteiden myynnin kiinalaisille yrityksille. Joe Bidenin hallinto on myös painostanut liittolaisia tekemään samankaltaisia toimenpiteitä.

Bidenin hallinto on painostanut Alankomaiden hallitusta estämään ASML Holdingia, jolla on monopoli kehittyneimpien sirujen valmistukseen tarvittavissa koneissa, myymästä Kiinalle paitsi huippusuorituskykyisiä laitteitaan myös korjaamasta ja huoltamasta niitä.

Nämä vientirajoitukset ovat saaneet aikaan jyrkkää vastarintaa Pekingissä, joka on kohdentanut vastatoimiaan Yhdysvaltalaisiin yrityksiin. Micron Technology varoitti viime vuonna, että noin puolet sen Kiinaan sijoittautuneisiin asiakkaisiin liittyvästä myynnistä saattaa vaarantua Kiinan hallituksen suorittaman kyberturvallisuustutkinnan seurauksena. Kiinan kyberturvallisuusviranomainen ilmoitti, että Micronin tuotteet eivät läpäisseet tarkastusta ja kielsi yrityksen sirujen käytön ”kriittisessä infrastruktuurissa.”

Vastauksena Kiina on kieltänyt puolijohteiden valmistuksessa käytettävien keskeisten materiaalien, kuten galliumin, germaniumin ja antimonin viennin.

Molemmat maat kilpailevat teknologisesta ylivallasta ja kriittisten komponenttien hallinnasta tekoäly- ja tietokonesektoreilla.

Tällä tutkinnalla voi olla merkittäviä vaikutuksia Nvidian toimintoihin Kiinassa, mahdollisesti vaikuttaen sen markkinoille pääsyyn ja liikesuhteisiin maassa. Tutkinnan tulos voi myös luoda ennakkotapauksen monikansallisten teknologiayritysten tuleville yritysostoille Kiinan markkinoilla, korostaen ulkomaisten yritysten kohtaamaa lisääntyvää viranomaistarkastelua maan teknologiasektorilla.

Toisaalta Kiinan markkinoiden vaikutus Nvidian kasvuun on kuitenkin vähentynyt, ja Kiinan osuus kokonaisliikevaihdosta on nyt noin 16 prosenttia, kun se kaksi vuotta sitten oli 26 prosenttia.

Vastauksena tutkintaan Nvidia on todennut ”voittavansa ansioillaan” ja olevansa valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, joita viranomaisilla saattaa olla heidän liiketoimintakäytännöistään.