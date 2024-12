Tämän osakeindeksin yhtiöille povataan hurjaa tuloskasvua vuonna 2025

Russell 2000 ja S&P 500 osakeindeksien kurssikehityksen vertailu 10 vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

Varainhoidon pörssikonkari Hannu Angervuo kertoo sijoittajakirjeessään, että kuluvan vuoden vahva amerikkalaisosakkeiden kurssinousu on rohkaissut osakekurssien ennustajat nostamaan ennusteita vuodelle 2025.

Mikäli rohkeimpien ennustajien ennusteet osuisivat oikeaan, merkitsisi se noin 15 prosentin S&P 500 -indeksinkurssinousua vuodelle 2025, Angervuo laskee.

Kärjessä kovimmilla ennusteilla on Wells Fargo, Deutsche Bank ja vuoden 2024 tarkimmat ennusteet tehnyt ekonomisti Ed Yardeni, jotka uskovat 7000 pisteen lukemaan. Hajonta eri ennustajien välillä on suhteellisen pientä, sillä valtaosa ennusteista on 6500-6700 pisteen välillä.

Angervuo kuitenkin arvelee, että inflaatio ja palkkakehitys voi aiheuttaa nyt ennätysmäisen hyvän tuloskehityksen jäämiseen ennustetusta. Toinen tuloksia painava tekijä saattaa olla USA:n liittovaltion velkaantuminen, joka voi pitää pitkät korot selvästi markkinoiden odotuksia korkeammalla. Oma vaikutuksensa saattaa olla myös presidentinvirkaan pian astuvan Donald Trumpin talouspolitiikalla.

”Ensi vuonna nähdään, mitkä Trumpin tullipuheista muuttuu todeksi ja mitkä ovat vain diilintekemistä varten”, Angervuo pohtii.

Osakemarkkinoiden arvostustaso noussut

Sekä kotitalouksien että sijoitusammattilaisten näkemys osakemarkkinoista on ennätyksellisen korkealla tasolla. Se näkyy osakemarkkinoiden arvostustasossa.

”Vuosina 2023-2024 S&P 500-indeksin kovaa kurssinousua on tukenut kuluttajien kaikkien aikojen ennätystasolle noussut luottamus. Samaan aikaan myös toteutuneilla nettotuloksilla laskettu p/e-luku on noussut noin 26 paikkeille. Tätä korkeammalla arvostuskertoimella markkinat ovat käyneet vuoden 2000 kuplan aikana sekä vuonna 2021 uusien indeksiennätysten siivittämänä”, pörssikonkari summaa.

Angervuon mukaan analyytikot ovat varsin nopeita reagoimaan talouden kehitykseen vaikuttavien tietojen julkaisemisen jälkeen. Keskuspankki Fedin viesti odotettua harvemmista koronlaskuodotukset vuodelle 2025 muutti heti myös S&P 500-indeksiyhtiöiden tuloskasvuennusteita.

Yhdysvaltain keskuspankki laski keskiviikkona ohjauskorkoa neljännesprosenttiyksiköllä ja laski ennusteitaan ensi vuoden korkoleikkauksista.

Koronlasku oli odotettu. Sen sijaan keskuspankin näkemykset tulevista koronlaskuista ja inflaatiosta tulkittiin markkinoilla haukkamaisena viestinä.

Kaikesta huolimatta kasvuodotukset ovat edelleen vahvat. ”Yhdysvalloissa uskotaan vahvasti kaksinumeroiseen tuloskasvuun”, Angervuo toteaa.

Yhdysvallat kuitenkin erottuu tällä hetkellä muista markkinoista lähes kaikilla mittareilla.

”Erot muuhun maailmaan ovat kautta linjan nyt poikkeuksellisen suuria. Ensi vuodenkin talouskasvuodotuksissa Yhdysvallat on länsimaista selvässä kärjessä ja syksyn mittaan ennusteita on nostettu entisestään sekä Trumpin toimia odottaessa että muutoinkin hyvien uutisten myötä”, toteaa OP:n päästrategi Lippo Suominen.

Yhdysvallat jatkaa osakemarkkinoiden pankin suosikkina.

”Osakkeiden arvostuksen viime vuosien voimakas nousu hirvittää, mutta niin kauan kuin talous vetää ja tulokset kohoavat ennätyskorkeuksiin, on markkinanousulle pohjaa. Nousun laaja-alaistuminen myös yhdysvaltalaisten jättiyhtiöiden ulkopuolelle on hyvä uutinen sijoittajille”, Suominen toteaa.

Pienyhtiöiden Russell 2000 -indeksiltä odotetaan paljon

Kovinta tuloskasvua odotetaan Yhdysvaltojen Russell 2000 -osakeindeksiltä, johon kohdistuu peräti yli 43 prosentin tuloskasvuodotus. Russell 2000 on Yhdysvaltain osakemarkkinoiden pienyhtiöindeksi, joka seuraa 2000 pienimmän yhdysvaltalaisen pörssiyhtiön kehitystä. Indeksi painottuu erityisesti terveydenhuolto-, teollisuus- ja finanssisektoreille.

Russell 2000 -indeksin kehitys on ollut viime vuosina vaatimatonta, jos sitä verrataan S&P 500 -indeksiin tai Nasdaqiin. Russell 2000 -indeksin nousu on viimeisen viiden vuoden aikana ollut 34 prosenttia, kun S&P 500 on samalla ajanjaksolla noussut 83 prosenttia ja Nasdaq jopa 115 prosenttia.

Russell 2000 -indeksin markkina-arvoltaan suurimmat yhtiöt ovat tällä hetkellä bitcoinia omistukseensa voimakkaasti lisäävä MicroStrategy, käytettyjen autojen verkkokauppa Carvana ja tietokonelaitteistoja kehittävä Super Micro Computer.

Mahtiseitsikon osakkeille odotetaan yli 21 prosentin tuloskasvua, mikä ylittää koko S&P 500 -indeksin 15 prosentin tuloskasvun selvästi.

Toimialoista kovimmat tuloskasvuodotukset kohdistuvat edelleen informaatioteknologiaan. Myös terveydenhuollon ja teollisuuden yrityksiltä odotetaan vahvaa tuloskasvua.

Jenkkiosakkeisiin kohdistuu ylipäätänsä selvästi suuremmat kasvuodotukset kuin eurooppalaisiin tai kotimaisiin osakkeisiin.

S&P 500-indeksin vuosittainen tuloskasvu on vuodesta 1900 lähtien aina nykypäivään ollut keskimäärin 7,7 prosenttia.