Ponzi-huijaus vai nerokas peliliike? MicroStrategyn Michael Saylor hämmentää bitcoin-manöövereillään

MicroStrategy on tunnettu aggressiivisesta Bitcoin-strategiastaan, joka on herättänyt sekä ihailua että kritiikkiä.

Microstrategyn perustaja Michael Saylor.

Ohjelmisto- ja sijoitusyhtiö MicroStrategy on omalaatuinen yhtiö. Se on yksi maailman suurimmista bitcoinin omistajista, ja sen omistuksessa on 402 000 bitcoinia.

Yhtiö ostaa jatkuvasti lisää bitcoineja, mikä nostaa bitcoinin vaihtokurssia. Se puolestaan nostaa yhtiön markkina-arvoa. Kurssinousu mahdollistaa rahoituksen hankkimisen jälleen uusiin bitcoin-ostoihin.

MicroStrategyn Bitcoin-strategia toimii siis siten, että yhtiö ostaa Bitcoineja keräämillään varoilla. Bitcoinin arvon noustessa yhtiön osakekurssi tyypillisesti nousee, koska Microstrategyn markkina-arvo korreloi voimakkaasti Bitcoinin hinnan kanssa yhtiön suuren bitcoin-omistuksen vuoksi.

Korkeamman osakekurssin myötä MicroStrategy voi kerätä lisää pääomaa edullisemmilla ehdoilla uusilla osakeanneilla tai lainoilla. Nämä uudet varat yhtiö käyttää jälleen bitcoinin ostamiseen.

Tämä kierre jatkuu, kun Bitcoin-omistusten arvo kasvaa.

Strategia on ainakin tähän asti ollut erittäin tuottoisa MicroStrategyn perustajalle Michael Saylorilla ja yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö aloitti strategian toteuttamisen elokuussa 2020. Sen jälkeen osake ollut kiihtyvässä nousussa, ja esimerkiksi viimeisen vuoden aikana yhtiön osakekurssi on kivunnut jo 590 prosenttia.

Microstrategyn osakekurssin kehitys viiden vuoden aikana. Kuva: Koyfin.

MicroStrategy käyttää useita keinoja rahoittaakseen Bitcoin-ostojaan.

Yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita kerätäkseen pääomaa, se laskee liikkeelle vaihtovelkakirjoja institutionaalisille sijoittajille ja ottaa lainaa käyttäen Bitcoineja vakuutena.

Näillä keinoilla kerätyt varat käytetään suoraan Bitcoinien ostamiseen.

Mikä on Ponzi-huijaus?

MicroStrategyn toimintamalli on saanut kosolti huomiota ja myös kritiikkiä. Sitä on verrattu jopa Ponzi-huijaukseen.

Ponzi-huijaus on eräänlainen pyramidihuijauksen muoto, joka on saanut nimensä Charles Ponzista. Tässä huijauksessa huijari kerää sijoituksia kuvitteelliseen tai olemassa olevaan kohteeseen ja lupaa sijoittajille epätavallisen korkeita ja nopeita tuottoja. Todellisuudessa laillista liiketoimintaa ei ole tai se on hyvin vähäistä.

Alkuvaiheessa sijoittajille maksetaan luvattuja tuottoja myöhempien sijoittajien rahoilla. Korkeat tuotot houkuttelevat lisää sijoittajia ja saavat vanhat sijoittajat sijoittamaan lisää. Järjestelmää markkinoidaan usein henkilökohtaisten suositusten kautta, mikä lisää sen uskottavuutta.

Ponzi-huijaukselle on ominaista, että sijoituskohde voi olla mikä tahansa houkutteleva idea, kuten kultavaranto, öljyesiintymä tai kryptovaluutta. Luvatut tuotot ovat huomattavasti korkeampia kuin normaalissa sijoitustoiminnassa, ja järjestelmä on riippuvainen jatkuvasta uusien sijoittajien houkuttelemisesta.

Huijauksen seuraukset ovat traagisia useimmille osallistujille. Valtaosa osallistujista, tyypillisesti yli 99 prosenttia, kärsii taloudellisia tappioita, kun taas ainoastaan huijauksen alkuunpanijat ja muutamat aikaisin mukaan lähteneet hyötyvät. Huijaus voi jatkua pitkään, jos sijoittajat tekevät pitkäaikaisia sijoituksia, joita ei voi nostaa heti.

Ponzi-huijaus eroaa tavallisesta pyramidihuijauksesta siten, että siinä on usein uskottavampi sijoituskohde ja keskitetympi rakenne. Molemmissa kuitenkin myöhemmin mukaan tulleiden rahoilla maksetaan tuottoja aiemmille sijoittajille.

Riskialtis sijoitusstrategia, joka ei täytä ponzi-huijauksen määritelmää

Onko siis Microstrategyn strategia ponzi-huijaus? Strategian toimivuushan on riippuvainen jatkuvasta uusien sijoittajien houkuttelemisesta.

Michael Saylor kieltää jyrkästi ponzi-huijauksen. Hän on puolustanut strategiaa vertaamalla sitä kiinteistökehittäjiin, jotka käyttävät velkavipua rakentaakseen lisää pilvenpiirtäjiä.

My thoughts on solving the national debt, strengthening the USD, ensuring US economic leadership via a Digital Assets Framework & #Bitcoin Strategic Reserve, $MSTR's inclusion in the Nasdaq 100, & value created by our treasury operations with @SaraEisen. pic.twitter.com/3Mcu2ekGe2 — Michael Saylor⚡️ (@saylor) December 16, 2024

MicroStrategyn strategia eroaa perinteisestä Ponzi-huijauksesta.

Ensinnäkin yhtiöllä on todellisia Bitcoin-omistuksia, jotka ovat läpinäkyvästi nähtävissä. Toiseksi MicroStrategy ei myöskään lupaa sijoittajille suoria tuottoja Bitcoineista. Sijoittajat tuntevat MicroStrategyn liiketoiminnan ja ottavat tietoisen riskin – kuten osakeostoissa aina – sijoittaessaan MicroStrategyyn.

Kolmanneksi yhtiön toiminta on avointa ja säänneltyä julkisena pörssiyhtiönä. Lisäksi toiminta on laillista, toisin kuin ponzi-huijauksessa.

Ponzi-huijauksessa uusilta sijoittajilta kerätyillä varoilla maksetaan vanhoille sijoittajille, eikä takana ole kestävää liiketoimintamallia. MicroStrategyn bitcoin-strategia ei siis perustu tällaiseen rakenteeseen, vaan se on yksinkertaisesti riskipitoinen sijoitusstrategia.

Se että kyseessä ei ole huijaus, ei tietenkään tee strategiasta riskitöntä. MicroStrategyn Bitcoin-strategiaan liittyy silti merkittäviä riskejä.

Korkea velkavivun käyttö altistaa yhtiön Bitcoinin hintavaihteluille ja strategia on riippuvainen Bitcoinin arvon jatkuvasta noususta. Lisäksi yhtiön osakkeenomistajat eivät suoraan omista Bitcoineja, vaikka osakkeen arvo seuraa Bitcoinin hintaa.

MicroStrategyn toimintamalli on siis kiistanalainen ja riskialtis. Sitä ei voida kuitenkaan rinnastaa Ponzi-huijaukseen, vaikka kyseessä onkin muutoin pörssiyhtiölle epätavallinen toimintamalli.