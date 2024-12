Sähkön hinnoitteluun tulee muutos – mitä se tarkoittaa?

Pohjoismaissa siirrytään loppukeväällä 2025 mittaamaan sähkönkulutusta 60 minuutin sijaan 15 minuutin jaksoissa, kertoo energiayhtiö Vattenfall tiedotteessaan. Samalla myös pörssisähkön hinnoittelu vaihtuu tuntihinnoista varttihintoihin.

Sähköntuotanto on muuttunut etenkin tuuli- ja aurinkovoiman lisääntymisen myötä vaihtelevammaksi, ja sen takia sähköntuotannon ja -kulutuksen tilanne voi muuttua tunnin sisällä moneen kertaan. Tästä syystä on tärkeää pystyä mittaamaan ja hinnoittelemaan kulutusta ja tuotantoa lyhyemmissä aikajaksoissa. Se on siis syy varttihintoihin siirtymisessä.

Vattenfallin mukaan varttimittaus ja -hinnoittelu siis mahdollistaa paremman kulutuksenohjauksen ja sitä kautta vakaamman sähköverkon Suomeen, Pohjoismaihin ja koko Eurooppaan.

Eniten varttihinnoittelu vaikuttaa pörssisähköä ostavien asiakkaiden elämään.

Jos asiakas haluaa aktiivisesti optimoida kulutustaan hintojen mukaan, on jatkossa tärkeää keskittyä tietyn ajanjakson keskihintaan yksittäisten varttien sijaan.

Esimerkiksi jos pörssisähkön kuluttaja laittaa saunan päälle kolmen tunnin ajaksi, keskeistä on koko kolmen tunnin keskihinta, ei yksi tai pari kalliimpaa varttia.

Piikkihinnat aiempaa lyhyemmille jaksoille

Vattenfallin mukaan varttihinnat saattavat olla tiettyinä hetkinä äärimmäisen negatiivisia tai todella korkeita. Sähkön keskihinta kuukausi- tai vuositasolla ei sen sijaan tule juurikaan poikkeamaan nykyisestä. Piikkihinnat saattavat kohdistua lisäksi nykyistä lyhyemmille ajanjaksoille, jolloin niiden välttäminen on jatkossa helpompaa.

Valtaosalla suomalaisista on jo varttimittaukseen kykenevä sähkömittari ja heidän kohdallaan oman kulutuksen seuranta muuttuu automaattisesti varttitasolle.

Suomessa on kuitenkin myös sähkönkäyttäjiä, joiden mittaria ei ole vielä päivitetty, vaan mittari kykenee vain tuntitasoiseen mittaukseen. Heidänkin kulutuksensa raportoidaan muutoksen jälkeen varteittain, mutta niin, että jokainen vartti on tasan yksi neljäsosa tunnin aikana tapahtuneesta kulutuksesta.

Olipa mittaustapa kumpi tahansa, jokaiselle pörssisähköä ostavalle asiakkaalle päivittyy varttihinnoittelu, koska sähköpörssi ei enää tuota tuntihintoja siirtymän jälkeen.

Mitä tarkoittaa pörssisähkö?

Pörssisähkö tarkoittaa sähköenergian hinnoittelua, joka perustuu Pohjoismaiden yhteisen sähköpörssin, Nord Poolin, määrittämään spot-hintaan. Tässä järjestelmässä sähkön hinta vaihtelee kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Kuluttajat ostavat sähköä sähköyhtiöiltä, jotka lisäävät pörssihintaan oman välityspalkkionsa ja mahdollisen kuukausimaksun. Lopullinen hinta sisältää myös arvonlisäveron.

Pörssisähkö tarjoaa mahdollisuuden säästää sähkölaskussa optimoimalla kulutusta edullisempiin ajankohtiin. Se tarjoaa myös läpinäkyvän hinnoittelun, joka perustuu markkinahintaan. Lisäksi se on tilastollisesti edullisin tapa ostaa sähköä pitkällä aikavälillä.

Varjopuolena pörssisähkössä on se, että hinnat voivat vaihdella merkittävästi, jopa kymmenkertaisesti päivän sisällä. Pörssisähkö vaatii myös kuluttajalta aktiivista seurantaa ja kulutuksen suunnittelua maksimaalisen hyödyn saavuttamiseksi.