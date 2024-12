Sähkön hinta pysynyt alhaalla merikaapelin katkeamisesta huolimatta

Kuva: Henri Elo.

Suomen ja Viron välinen sähkönsiirtoyhteys EstLink 2 irtosi verkosta puolenpäivän jälkeen joulupäivänä. Suomen ja Viron kantaverkkoyhtiöt Fingrid ja Elering käynnistivät vikaantumisen selvitystyöt välittömästi yhdessä viranomaisten kanssa, ja vika on saatu paikannettua merikaapeliin.

Sähkönsiirtoyhteys on toistaiseksi pois käytöstä. Fingridin mukaan kuitenkin maiden välisen sähkönsiirtoyhteyden vikaantuminen ei vaarantanut sähköjärjestelmän toimintaa Suomessa, sähköjärjestelmä toimii normaalisti ja sähkön riittävyys on tällä hetkellä hyvä.

Pörssisähkön hinta on toistaiseksi pysynyt Suomessa alhaisena. Joulupäivästä lähtien pörssisähkön hinta on korkeimmillaan käynyt hieman alle 1,5 sentissä kilowattitunnilta. Vertailun vuoksi: ennen sähkönsiirtoyhteyden irtoamista aaton aattona hinta kävi lähes 14 sentissä kilowattitunnilta.

Pörssisähkön hintakehitys 23. joulukuuta alkaen. Kuva: Vattenfall.

Suomen sähkön hintaa on laskenut viime päivinä ja laskee lähipäivinä erittäin tuulinen ja lauha sää. Lisäksi teollisuuden sähkön tarve on joulun lomakauden vuoksi tavallista alhaisempi.

Tuulisella säällä Suomen laaja tuulivoimalaverkosto tuottavaa sähköä hyvin.

Fingridin mukaan tilanne voi kuitenkin muuttua huonommaksi säätilanteen kylmentyessä pidempiaikaisesti. Erityisesti kylmänä ja tuulettomana jaksona EstLink 2 -yhteyden vikaantumisen seurauksena tehotilanne voi muodostua aiempaa todennäköisemmin kireäksi.

Yhteyden korjaustöiden valmistelu on aloitettu. Fingridin arvion mukaan korjaustyöt kestävä useita kuukausia. Fingrid on luvannut tarkentaa EstLink 2 -yhteyden korjaustyön aikataulua ensi viikon aikana, jolloin Fingrid arvioi myös yksityiskohtaisemmin talven tehotilannetta.

Viranomaiset selvittävät merikaapelin vaurioitumiseen johtanutta tapahtumaketjua.

Suomesta on sähkönsiirtoyhteydet Viroon, Ruotsiin ja Norjaan. EstLink 2 on Suomen ja Viron välinen sähkönsiirtoyhteys ja sen siirtokapasiteetti on 650 megawattia. Sähkönsiirtoyhteyden kokonaispituus on 170 kilometriä, josta 145 kilometriä on merikaapelia, 14 kilometriä avojohtoa Suomen puolella ja 12 kilometriä maakaapelia Virossa.

Toinen Suomen ja Viron välinen sähkönsiirtokaapeli ESTLINK 1 toimii tällä hetkellä normaalisti. ESTLINK 1 siirtokaapelin teho on 350 megawattia. Myös Suomen ja Viron välinen kaasuputki Balticconnector toimii normaalisti.

Kaapelirikon vuoksi Suomen ja Viron sähkönsiirtokapasiteetista on käytössä tällä hetkellä noin kolmasosa.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäsen mukaan vika ei toistaiseksi uhkaa Suomen sähköjärjestelmää.

”Lähipäivien sähkön hintaan ei vialla todennäköisesti ole merkittävää vaikutusta”, Mykkänen sanoo.

Energiaviraston sähkömarkkinoista vastaava johtaja Antti Paananen kertoo Ylelle, että tuulisina päivinä sähkö voi Suomessa olla hyvin halpaa, koska sitä ei voida viedä Viroon yhtä paljon kuin normaalisti.

Sähkön hinta voi kuitenkin pompata reilusti ylöspäin, jos Suomeen tulee tyyni pakkasjakso, jolloin kulutus kasvaa ja samalla tuulivoiman tuotanto on vähäistä. Sellaisessa tilanteessa Viron kautta tuleva sähkön tarjonnan vähäisyys vaikuttaa jo hintaan, Paananen arvioi.