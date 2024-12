Sijoittaja, näin hyödynnät markkinasyklejä tehokkaasti

Pörssi- tai markkinasyklit osakemarkkinoilla viittaavat osakehintojen toistuvaan vaihteluun talouden eri vaiheiden mukaisesti. Nämä syklit syntyvät talouden suhdannevaihteluista ja sijoittajien mielialojen muutoksista.

Yhdysvaltalainen sijoituslegenda ja Oaktree Capital Management -yhtiön perustaja Howard Marks ei usko markkina-ajoittamiseen, mutta uskoo markkinasyklien hyödyntämiseen.

Marks on käsitellyt laajasti markkinasyklien käsitettä kirjoituksissaan. Hän uskoo, että markkinasyklien ymmärtäminen on keskeistä menestyksekkäässä sijoittamisessa.

Marksin mukaan markkinasyklit ovat väistämättömiä ja toistuvia. Rahoitusmarkkinat, taloudet ja sijoittajien psykologia kaikki liikkuvat sykleissä, mikä tarkoittaa, että nousukaudet seuraavat aina laskusuhdanteita ja päinvastoin.

Mikään markkinatila – olipa kyseessä nousukausi tai laskusuhdanne – ei kestä ikuisesti. Markkinat ovat jatkuvassa muutoksessa ja siirtyvät yhdestä syklin vaiheesta toiseen.

Ymmärtämällä missä kohtaa markkinasykliä ollaan, sijoittajat voivat tehdä harkitumpia päätöksiä siitä, milloin olla aggressiivinen ja milloin varovainen.

Marks väittää, että vaikka syklin käännekohtien tarkka ennustaminen on vaikeaa, syklin laajempi ymmärtäminen mahdollistaa muutosten ennakoinnin ja niihin valmistautumisen, sen sijaan että vain reagoitaisiin niihin.

Hän korostaa sijoittajien psykologian voimakasta vaikutusta markkinasykleihin. Nousukauden aikana sijoittajat muuttuvat liian optimistisiksi, mikä nostaa hintoja kestämättömälle tasolle. Vastaavasti laskukauden aikana pessimismi voi painaa hinnat alle niiden todellisen arvon.

Pörssi- tai markkinasyklit voidaan jakaa useisiin eri vaiheisiin. Päävaiheita on neljä.

Osakemarkkinoiden varhainen nousu tai ”akkumulaatiovaihe” tapahtuu markkinoiden pohjanoteerauksen jälkeen. Asiantuntevat sijoittajat ja ”älykäs raha” alkavat ostaa osakkeita hiljaa, usein alihinnoiteltuina. Yleinen markkinatunnelma muuttuu negatiivisesta neutraaliksi.

Nousuvaiheen tai härkämarkkinoiden vaiheen aikana osakkeiden hinnat nousevat, kun yhä useammat sijoittajat tulevat markkinoille. Optimismi vallitsee, ja hinnat nousevat usein lisääntyneiden kaupankäyntivolyymien myötä.

Kun markkinat saavuttavat huippunsa, varhainen sijoittajat ja ”älykäs raha” alkavat myydä omistuksiaan ja realisoida voittojaan. Tämä vaihe se on luonteeltaan hintakasvun hidastumista ja tunnelman muuttumista härkämäisestä sekavaksi.

Laskuvaihe (tai karhumarkkinoiden vaihe) on pörssisyklien viimeinen vaihe, jossa osakkeiden hinnat laskevat pessimismin vallitessa. Monet sijoittajat myyvät paniikissa, mikä entisestään painaa hintoja alas. Tämä vaihe merkitsee myös seuraavan akkumulaatiovaiheen alkua uusille sijoittajille.

Markkinasyklit voivat vaihdella kestoltaan muutamasta kuukaudesta useisiin vuosiin. Niihin vaikuttavat erilaiset tekijät, kuten taloudellinen tilanne, teknologiset innovaatiot ja sääntely-ympäristö.

Markkinasyklien ymmärtäminen voi auttaa sijoittajia tekemään parempia päätöksiä, vaikkakin markkinavaiheen täsmällinen tunnistaminen onkin tunnetusti vähintäänkin haastavaa tai jopa mahdotonta.

Surmount Invest -sijoituspalvelun perustaja ja toimitusjohtaja Log Weaver käy läpi viestipalvelu X:ssä osakemarkkinoiden markkinasyklejä yksityiskohtaisesti. Hän myös opastaa, millainen sijoitusstrategia sopii kuhunkin pörssi- tai markkinasyklin vaiheeseen.

