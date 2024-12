Sijoitusvuosi 2024 kiteytyy yhteen paljon kertovaan kuvaajaan

Sijoitustutkimuksen johtaja ja Topdown Charts -sivuston perustaja Callum Thomas jakoi tapaninpäivänä viestipalvelu X:ssä kuvaajan, joka kertoo kenties enemmän kuin mikään muu kuvaaja vuoden 2024 keskeisimmästä puheenaiheesta sijoituspiireissä.

Se puheenaihe on teknologiaosakkeiden ylivoima verrattuna muihin yhtiöihin.

Teknologiasektori on ollut menestys niin tuotoissa kuin yritysten tuloksissakin. Thomasin jakama kuvaaja osoittaa tuottojen ylivoiman. Siinä on kuvattuna indeksoituna amerikkalaisten teknologiaosakkeiden 12 kuukauden liukuvan tuloksen kehitys vuosittain. Vertailutietona ovat ne amerikkalaisyhtiöt, joita ei luokitella teknologiasektoriin.

Chart of the Week – Earning Power



The obvious trend in tech earnings vs the non-obvious trend in non-tech…



Here's one of the most interesting charts of the year.



The blue line is probably no surprise — US tech stock prices have been powering ahead driven by a mix of hype and… pic.twitter.com/0oYcH2faFC