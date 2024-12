Sony kadotti otteensa 2000-luvun alussa, mutta tekee nyt loistavaa paluuta

Sony on muuttunut laitevalmistajasta sisällöntuottajaksi. Se on kannattanut.

Japanilainen viihdejätti Sony, joka tunnetaan muun muassa Walkmanista, PlayStationista ja muista kulutuselektroniikan innovaatioistaan, on vuosien saatossa joutunut luomaan nahkansa uudelleen.

Vuosituhannen vaihteessa Sony oli suurissa vaikeuksissa. Yhtiön osake romahti 48 prosenttia vuonna 2000.

Tähän oli useista toisiinsa liittyvistä tekijöistä. Merkittävimpänä syynä oli teknologiakuplan puhkeaminen vuosituhannen vaihteessa, jolloin monien teknologiayritysten, myös Sonyn, osakekurssit romahtivat kestämättömän korkeiden arvostusten jälkeen.

Lisäksi Sony ja Wall Street olivat yliarvioineet yhtiön arvon. Näkemykset yhtiöstä perustuivat virheelliseen käsitykseen siitä, että Sony oli ensisijaisesti laitteiden valmistaja ja että jatkuvasti kehittyvät laitemarkkinat hallitsisivat markkinoita.

Samaan aikaan Sony epäonnistui ymmärtämään teknologia-alan siirtymää laitekeskeisyydestä kohti alustataloutta, mikä heikensi sen kilpailukykyä.

Myös PlayStation 2 -pelikonsolin tuotanto-ongelmat ja viivästykset vaikuttivat negatiivisesti Sonyn tulokseen ja osakekurssiin. Yhtiö pystyi toimittamaan markkinoille huomattavasti suunniteltua vähemmän konsoleita, mikä johti merkittäviin tulonmenetyksiin. Lisäksi jenin vahvistuminen heikensi Sonyn tulosta, sillä yhtiön ulkomaisten toimintojen tuotot kärsivät valuuttamuunnoksissa.

Sonyn muutkin liiketoiminta-alueet kohtasivat haasteita. Elektroniikkamyynti, joka muodosti kaksi kolmasosaa yhtiön liikevaihdosta, laski lähes viisi prosenttia. Samalla musiikki- ja elokuvaliiketoimintojen tuotot heikkenivät.

Kaikein kukkuraksi matkapuhelinmarkkinoiden valloitus jäi yhtiöltä toteutumatta, ja kulutuselektroniikan kasvavat tuotantokustannukset sekä kysynnän hiipuminen ajoivat Sonyn uudelleenarvioimaan strategiaansa, kertoo uutistoimisto CNN artikkelissaan.

Sonyn osake kääntynyt nousuun

Nyt Sonyn tilanne näyttää hyvin toisenlaiselta kuin uuden vuosituhannen alussa. Yhtiön osake on noussut Japanin pörssissä yli 125 prosenttia viiden vuoden aikana. Osake on noussut korkeimpaan pörssiarvoonsa sitten vuoden 2000, jolloin PlayStation 2 teki tuloaan markkinoille.

Osakkeen virkoaminen johtuu yhtiön tekemästä isosta suunnanmuutoksesta: Sony on siirtynyt painottamaan viihdettä, sisältöä ja luovia oikeuksia perinteisen elektroniikan sijaan.

CNN:n arvion mukaan muutos ei tapahtunut hetkessä, mutta viime vuosina strategia on alkanut kantaa hedelmää. Yhtiö on investoinut merkittäviä summia sisältöön ja immateriaalioikeuksiin.

Sonyn osakekurssin kehitys New Yorkin pörssissä viimeisen 20 vuoden aikana. Kuva: Koyfin.

CNN kertoo, että esimerkiksi vuonna 2021 Sony osti Crunchyrollin, joka on johtava japanilaisten animaatioiden palvelu, ja seuraavana vuonna videopelikehittäjä Bungien. Japanilaisyhtiö on siten vahvistanut asemaansa pelien, musiikin ja elokuvien tuottajana.

Lisäksi PlayStation-pelistä The Last of Us tehty HBO-sarja, joka voitti kahdeksan Emmy-palkintoa, on osoittanut Sonyn kyvyn laajentaa omien sisältöjensä käyttöä ja tuottaa viihdettä uusille yleisöille.

Sonyn viihdeliiketoiminta, joka kattaa pelit, musiikin ja elokuvat, on noussut merkittävään rooliin yhtiön taloudessa. Viime tilikaudella tämä liiketoiminta tuotti 60 prosenttia yhtiön kokonaisliikevaihdosta, mikä on kaksinkertainen osuus verrattuna 10 vuotta sitten olleeseen osuuteen.

CNN:n mukaan PlayStation on edelleen yksi Sonyn keskeisimmistä vahvuuksista, mutta yhtiö on laajentanut pelitoimintaansa myös konsolimyynnin ulkopuolelle. Sony on esimerkiksi julkaissut pelejä myös PC:lle ja kehittää aktiivisesti uutta sisältöä, joka houkuttelee uusia yleisöjä. Tämän strategian ansiosta Sony pystyy tavoittelemaan kasvua ja innovaatioita pelialan muuttuvassa ympäristössä.

Vaikka Sony on edelleen mukana elektroniikkaliiketoiminnassa, kuten huipputason kameroissa ja kuvantamissensoreissa, se on irtautunut perinteisestä kulutuselektroniikan massatuotannon identiteetistään.

Vuoteen 2025 mennessä yhtiö aikoo myös eriyttää pankki- ja vakuutusliiketoimintansa, jotta se voi keskittyä entistä vahvemmin viihde- ja sisältöstrategiaansa.

Mihin Sonyn menestys perustuu?

Sonyn tuloskehitys viimeisen 10 vuoden aikana on ollut vaihtelevaa, mutta yleisesti ottaen nousujohteista. Yhtiön liikevaihto on kasvanut tasaisesti vuodesta 2015 lähtien. Vuonna 2022 liikevaihto kasvoi 10,3 prosenttia ja viime vuonna 16,3 prosenttia. Tänä vuonna päättyneellä tilikaudella kasvu oli 12,8 prosenttia.

Sonyn kannattavuus on myös parantunut viime vuosina. Yhtiön nettotulos on noussut 970 miljardiin jeniin, kun vuonna 2022 nettotulos oli 882 miljardia jeniä.

Sonyn viime vuosien kasvu perustuu sen kykyyn hyödyntää laajaa tytäryhtiöiden verkostoaan ja rakentaa yhteistyötä eri liiketoimintojen välille. Yhtiö on onnistunut hyödyntämään omistamiaan brändejä ja tuotantoyhtiöitä, kuten Sony Pictures ja Sony Music, luodakseen alkuperäissisältöä ja lisensoidakseen sitä eri alustoille. Esimerkiksi pelien, elokuvien ja musiikin yhdistäminen on lisännyt Sonyn kilpailukykyä.

Sonyn liikevaihdon kehitys vuosina 2020-2024. Luvut Japanin jeneissä.

Sony on ilmoittanut suunnitelmistaan tuoda lisää pelisisältöä elokuvien ja sarjojen muodossa. Yhtiö on löytänyt uusia ansaintamalleja, kuten pelien digitaalinen jakelu ja sisällön lisensointi ilman omaa suoratoistopalvelua.

PlayStation-liiketoiminta on ollut merkittävä kasvun ajuri. Yhtiö on onnistunut kehittämään PlayStation-konsoleistaan ja niihin liittyvistä palveluista vahvan ekosysteemin. PlayStation 2 -konsolin kehityksessä Sony osallisti kuluttajia yhteistyömäiseen toimintaan.

Yhtiö on myös onnistunut laajentamaan tarjontaansa useille eri tuotekategorioille. Yhtiö luokitellaan nykyään niin sanotuksi ratkaisukeskeiseksi brändiksi (solution brand), joka tarjoaa luotettavia ratkaisuja monilla eri aloilla. Tämä monipuolisuus on auttanut Sonya pysymään kilpailukykyisenä nopeasti muuttuvilla markkinoilla.