Kuumia tärppejä sijoitusmessuilta

Teholatausasemia toimittava Kempower veti yleisöä salin reunoja myöten sijoitusmessuilla Helsingissä 28.11.2024. Kasvuyhtiön kurssikehitys on ollut tänä vuonna mollivoittoista ja johdon näkemykset kiinnostivat. Kuva: Henri Elo

Vuoden suurimpiin kuuluva, kymmeniä yrityksiä, palveluntarjoajia ja tuhansia sijoittajia saman katon alle kokoava sijoitustapahtuma Sijoittaja 2024 järjestettiin torstaina 28.11.2024 Helsingin Messukeskuksessa.

Tapahtumapaikkana toimi Messukeskus Siipi -kokonaisuus, joka soveltui hyvin tähän tarkoitukseen. Näyttelyosastot jakautuivat pariin kolmeen isohkoon tilaan; esityksiä varten oli varattu 3-4 isohkoa salia.

Esitykset olivat suosittuja, kuten yllä kuvassa näkyy.

”Kävijöitä oli yli 2 000, ja ohjelma myös striimattiin, eli sitä on voinut katsoa tapahtuman aikana ja vielä näin jälkeenkin”, toteaa tapahtuman viesintää hoitava Antti Karjunen SalkunRakentajalle.

Fyysinen kävijämäärä jäi kymmenisen prosenttia vuoden takaisesta, mutta sitä ei käytävillä huomannut.

Tamtronin toimitusjohtaja Mikko Keskinen tähyää yrityskaupoissa erityisesti Eurooppaa ja siellä yrityksiä, joiden tuote- ja palvelutarjonta sekä asiakaskunta on samantyyppinen kuin Tamtronilla. Kuva: Henri Elo

Punnitusratkaisuja teollisuudelle ja logistiikkaan toimittavan Tamtronin hallituksen puheenjohtaja Pentti Asikainen kertoo, että hän tuli omistajaksi 1993 oltuaan jo sitä ennen toimitusjohtaja.

Tuolloin liikevaihto oli kuusi miljoonaa markkaa ja nyt se on 55 miljoonaa euroa. Tavoite vuodelle 2027 on 96 miljoonaa.

”Meillä on ollut 30 vuotta positiivinen käyttökate ja matkalla on ollut neljä kriisiä”, Asikainen kertoo. Korona-aikana oltiin hänen mukaansa hermona, mutta nyt hymyä näkyy jo suupielissä. Yhtiö jalkauttaa parhaillaan vuoden 2025 strategiaansa toimintamaissaan Euroopassa.

Kasvustrategiaan ovat kuuluneet ja kuuluvat jatkossakin keskeisenä osana yritysostot. Yhtiöllä on toimintaa yhdeksässä maassa.

Tamtronin johtoa Sami Pekkola ja Miika Tuominen sekä hallituksen puheenjohtaja Pentti Asikainen. Oikealla Essi Miettinen ja Kaisa Uurasmaa Sanoman sijoittajaviestinnästä. Alakuvissa Naisten Pörssiklubin vetäjä, sijoittaja Marja-Leena Haapanen ja Wärtsilän sijoittajasuhdejohtaja Hanna-Maria Heikkinen sekä SalkunRakentajan päätoimittaja Jorma Erkkilä ja LapWallin toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen. Kuvat: Henri Elo

Sanoman sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja Kaisa Uurasmaa kertoo, että konsernin liikevaihdosta 700-800 miljoonaa euroa tulee oppimateriaaleista ja vajaa 600 miljoonaa Media Finlandista käsittäen muun muassa Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Aamulehden ja Nelosen.

Yhtiö on nousemassa kannattavuuskuopasta, sillä Media Finlandin operatiivinen liikevoitto parani tammi-syyskuussa 30,5:stä 38,9 miljoonaan euroon. Learningin (oppimateriaalit) liikevoitto säilyi vajaassa 180 miljoonassa. Segmentti toimii 12 Euroopan maassa ja on yli kaksinkertaistanut liikevaihtonsa viidessä vuodessa. Learningissa on käynnissä tehostamisohjelma, tavoitteena 23 prosentin liikevoitto vuonna 2026.

Uurasmaan mukaan tavoitetta tukee se, että vuonna 2026 koulujen opetusohjelmat ovat uudistumassa monessa maassa.

Kreaten Nina Streng keskusteli sijoitusvaikuttajien Tomi Lahden ja Merja Mähkän kanssa. Kuva: Henri Elo

Infrarakentaja Kreate on melko nuori pörssiyhtiö. Yhtiö listautui Helsingin pörssin päälistalle helmikuussa 2021. Suurin omistaja on rakennusalan perheyhtiö Harjavalta Oy. Kreaten liikevaihto viime vuonna oli 320 miljoonaa euroa. Tammi-syyskuussa liikevaihto laski 200 miljoonaan (1-9/2023: 222), mutta kannattavuus hieman parani, EBITA:lla mitattuna 6,0 miljoonaan euroon (5,1).

Kreaten sijoittajasuhde- ja vastuullisuuspäällikkö Nina Streng kertoo, että Kreate on erilainen rakennusyhtiö erikoistuen rautateihin, väyliin, siltoihin ja muuhun vaativaan infraan, esimerkkinä Vantaan raitiovaunuhankkeen itäinen osa, jonka urakan yhtiö voitti yhdessä GRK:n kanssa.

Kreatella on kevyt tase, se tekee projekteja tilauksesta ja kasvun painopiste on Ruotsissa. Yhtiön näkymät ovat yleisellä tasolla varsin hyvät ja osinkotuotto viimeksi maksetulla kokonaisosingolla jopa 6,3 prosenttia.

Wetteri ja Fiskars muutoksessa

Autotalo Wetteri tiedotti 21.11.2024 sopineensa Wetteri Power Oy:n myynnistä ruotsalaisella Persson Investille 32,5 miljoonan euron kauppahinnalla. Yhtiöstä poistuu Volvo ja Renault -kuorma-autojen myynti ja huolto, mutta samalla yhtiö saa tasettaan terveemmäksi.

”Henkilöautopuolella ja käytetyissä kuorma-autoissa pystytään edistämään kasvua”, toimitusjohtaja Aarne Simula totesi esityksessään. Hän arvioi tulevaisuudessa kullakin henkilöautomerkillä olevan Suomessa 3-7 jälleenmyyjää, kun niitä historiassa on ollut 15-25.

Yläkuvassa Wetterin toimitusjohtaja Aaren Simula esittelee yhtiön tekemiä lukuisia yrityskauppoja ja investointeja. Alakuvissa vasemmalla Verkkokaupan sijoittajasuhdepäällikkö Tomi Lindell ja oikealla Fiskarsin yhteiskuntasuhdejohtaja Jan D. Oker-Blom ja sijoittajasuhteita hoitava Noora Huttula. Kuvat: Henri Elo

Fiskarsin yhteiskuntasuhdejohtaja Jan D. Oker-Blom toimi aiemmin Loviisan kaupunginjohtajana seitsemän vuotta, kunnes aloitti maaliskuussa 2024 Fiskarsilla. Yksi hänen tehtävistään on kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Fiskarsin ruukin kehittäminen Raaseporissa.

Oker-Blom kertoo työn alla olevasta liiketoiminta-alueiden jakautumisesta kahdeksi itsenäiseksi yhtiöksi Fiskarsiksi ja Vitaksi. Ensin mainittu käsittää Fiskars- ja Gerber-brändit, jälkimmäinen useita kattaus-, lasi-, koru- ja sisustustuotemerkkejä. Yhtiö tiedotti asiasta 24.10.2024.

Verkkokauppa.comin sijoittajasuhteita hoitava Tomi Lindell kertoo, että kasvun painopiste on verkossa. Yhtiö tavoittelee yli viiden prosentin kasvua ja yli viiden prosentin liikevoittoa. Koronan tuoman kysyntähuipun jälkeen kasvu ja kannattavuus ovat jääneet tavoitteista.

Lindell kertoi Verkkokaupan uudesta Tunnin toimitus -palvelusta pääkaupunkiseudulla ja muiden myymälöiden lähialueilla. Yhtiöllä on myymälät Helsingin Jätkäsaaressa, Raisiossa, Pirkkalassa, Oulussa sekä noutovarasto Vantaalla.

Kokeneita sijoittajia, vasemmalta Lasse Strömberg, Juha Miettinen, Peter Friis ja Svenne Holmström. Kuva: Henri Elo

Tärppejä konkareilta

Kokenut Peter Friis on lisännyt viime aikoina Terveystaloa, Pihlajalinnaa ja Kojamoa. Qt:tä olisi pitänyt osata kuulemma ajoissa keventää, aikanaan Outokummun ja Luvatan tehtaita Aasiassa ja Meksikossa johtanut Friis kertoo.

Yksityissijoittaja Marja-Leena Haapanen puolestaan kyttää ranskalaista L’orealia ja hollantilaista Stellantista.

”Käytän päivittäin L’orealin tuotteita. Lancôme on heidän kalliimpi merkkinsä.”

Stellantis on melko uusi vuonna 2021 yritysjärjestelyjen tuloksena syntynyt yhtiö, joten Haapanen vasta seuraa sitä. Hän ei ollut vielä sijoittanut sen enempää L’Oréaliin kuin Stellantikseen. Molempien kurssit ovat olleet laskusuunnassa 2024. Stellantis toimittaa toistakymmentä automerkkiä, mukaan lukien Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, DS, Fiat, Maserati ja Peugeot.

Sijoittaja 2024 -messuilla oli noin 40 näyttelyosastoa. Kuva: Henri Elo

SalkunRakentaja kirjoitti 29.11.2024 messuilla palkituista Vuoden Sijoittaja ja Vuoden Sijoitusteko -voittajista.

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.