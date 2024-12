Tässä ovat suurimmat Bitcoin-omistajat

Kuva: Ivan Radic.

Vaikka bitcoinin arvonvaihtelu on rajua, on kryptovaluutan hinnan pitkän aikavälin trendi ollut vakaasti ylöspäin. Kryptovaluutta bitcoin nousi viime viikolla hetkellisesti yli 100 000 dollarin ja hinta kävi yli 104 000 dollarissa, mikä on kaikkien aikojen korkein kurssinoteeraus.

Kun Bitcoin saavuttaa uusia huippuja, sen omistusrakenne on muuttunut. Omistusrakenteen muutos johtuu suurelta osin sääntelymuutoksista, arvioi krypto- ja sijoitussivusto FinBold.

Finboldin mukaan nykyään bitcoinin omistajina on monipuolinen joukko sidosryhmiä, jotka vaihtelevat varhaisista louhijoista suuriin yrityksiin ja yksityishenkilöihin.

Tällä hetkellä Bitcoinin markkina-arvo on 1,97 biljoonaa dollaria, ja liikkeellä on jo 19,79 miljoonaa bitcoinia. Tämä lähestyy enimmäistarjontaa, joka on 21 miljoonaa bitcoinia. Tämä tarjonnan niukkuus on ollut yksi keskeinen kryptovaluutan hintaa nostava tekijä, bitcoiniin uskovat sijoittajat ajattelevat. Jos kysyntä kasvaa, mutta tarjonta pysyy lähes vakiona, täytyy hinnan väistämättä nousta.

Bitcoinin suurimpien omistajien lista löytyy Time Chain Index -sivustolta.

Kryptosäilyttäjillä suuromistus

Bitcoinin omistajista kärjessä on nimimerkki Patoshi. Patoshi on sijoitus- ja kryptosivusto Finboldin mukaan todennäköisesti bitcoinin anonyymi kehittäjä ja ensimmäisen lohkoketjutietokannan luoja Satoshi Nakamoto. Nakamoto julkaisi vuonna 2008 tutkimuspaperin, joka käynnisti kryptovaluuttamarkkinan kehityksen, ja hän kehitti Bitcoinia aktiivisesti joulukuuhun 2010 asti ja poistui projektin parista lopullisesti keväällä 2011.

Patoshilla on 1,12 miljoonan bitcoinin omistus, mikä on lähes 5,7 prosenttia bitcoinien kokonaismäärästä.

Taulukko: Time chain index.

Seuraavina ovat kaksi kryptovaluuttapörssiä. Amerikkalaispörssi Coinbasen hallussa on 1,05 miljoonaa bitcoinia eli noin 5,3 prosenttia kaikista bitcoineista. Maailman suurimman kryptopörssi Binancen omistuksessa on 687 000 bitcoinia ja vajaan 3,5 prosenttia.

Coinbase ja Binance ovat kryptovaluuttojen säilyttäjiä, jotka vastaavat kryptovarojen turvallisesta säilyttämisestä ja hallinnasta asiakkaidensa puolesta. Näiden säilyttäjien päätehtävänä on suojata asiakkaiden kryptovarat petoksilta ja menetyksiltä.

Suuret institutionaaliset omistajat

Kryptosäilyttäjien lisäksi myös suuret instituutionaaliset sijoittajat omistavat merkittävän osan Bitcoinista. Maailman suurin varainhoitoyhtiö BlackRock omistaa ETF-rahastonsa kautta 521 000 bitcoinia.

BlackRockin spot-bitcoin-ETF -rahasto iShares Bitcoin Trust ETF on kerännyt yli 30 miljardia dollaria nettosijoituksia tammikuusta lähtien, mikä tekee siitä yhden vuoden kolmesta suurimmasta ETF:stä Yhdysvalloissa sijoitusvirtojen perusteella.

Ohjelmistoyhtiö MicroStrategy on tullut tunnetuksi bitcoinien hamstraajana, ja yhtiö on ostanut viime aikoina merkittävästi lisää kryptovaluuttaa. Nyt sen omistuksessa on 402 000 bitcoinia.

Perinteiset louhijat, kuten Unspent Coinbase Rewards -lompakot, omistavat yli 436 000 bitcoinia.

Muihin merkittäviin omistajiin lukeutuvat Finboldin mukaan myös Grayscale Bitcoin Trust 212 000 bitcoinilla ja Fidelity 201 000 bitcoinilla.

Liittovaltio hankkinut bitcoineja takavarikoilla

Joukkoon mahtuu myös yksi yllättäjä: Yhdysvaltojen liittovaltion hallitus. Liittovaltio omistaa 199 000 bitcoinia, mikä on 1,0 prosenttia kaikista bitcoineista.

Finboldin mukaan suuri osa näistä hallituksen omistuksista on peräisin rikollisista takavarikoista, kuten Silk Road -markkinapaikkaan liittyvässä tapauksessa. Silk Road oli vuonna 2011 perustettu verkossa toiminut kauppapaikka, joka toimi Tor-piilopalveluna darknetissä. Se tuli tunnetuksi erityisesti laittomien tuotteiden, kuten huumeiden ja väärennettyjen henkilöllisyysasiakirjojen myynnistä. Kaupankäynti tapahtui bitcoineilla.

Yhdysvaltain viranomaiset sulkivat alkuperäisen Silk Roadin vuonna 2013. Sivuston perustaja, yhdysvaltalainen ohjelmistoinsinööri Ross Ulbricht, pidätettiin ja tuomittiin myöhemmin elinkautiseen vankeuteen.

Marraskuussa 2020 Yhdysvaltain oikeusministeriö takavarikoi noin 70 000 bitcoinia.