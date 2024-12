Tekoälyn seuraava trendi 2025: Kaksi osaketta sijoittajien tähtäimessä

Nvidian suuri nousu vuonna 2024 yllätti, ja monet sijoittajat jäivät paitsi tästä junasta. Sitä ei kuitenkaan kannata jäädä harmittelemaan, sillä analyytikoiden mukaan vuosi 2025 tuo muassaan suuren muutoksen tekoälyalalla. Sijoittajille on siis luvassa mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

Tekoälyn tarina ei todellakaan ole ohi, sillä vuosi 2025 voi tuoda mukanaan uusia tuulia, kun valokeila siirtyy Nvidian kaltaisista laitteistotitaaneista ohjelmistoyrityksiin.

Nvidia ruokki tekoälymoottoreita siruillaan, mutta ohjelmistojättiläiset ovat valmiita ohjaamaan näitä moottoreita, mikä antaa yrityksille mahdollisuuden käyttää näitä tietoja hyväkseen.

Wedbush Securities-yrityksen analyytikot ovat nyt sitä mieltä, että tekoälyn kaupallistaminen voi tuoda mukanaan uusia kasvumahdollisuuksia, ja näin ollen se avaa myös uusia ovia sijoittamisen saralla.

Tekoälyala kasvaa: Kaupallistaminen voi tuoda mukaan uusia sijoitusmahdollisuuksia

”Nyt laajemman ohjelmistoalan on aika liittyä tekoälypirskeisiin, sillä uskomme käyttötapausten räjähtävän käsiin”, kirjoittivat Wedbushin analyytikot Daniel Ivesin johdolla 26. joulukuuta julkaistussa raportissa, ”yritysten kulutusvaihe on edessämme vuonna 2025.”

Tekoälyn kaupallistaminen tuo mahdollisesti mukanaan uusia kasvutarinoita.

”LLM-mallien (toim. huom. engl. Large Language Model) laaja käyttöönotto ja generatiivisen tekoälyn omaksuminen tulevat olemaan merkittävä katalyytti ohjelmistoalalle ja keskeisille toimijoille, jotka hyötyvät tästä kerran sukupolvessa tapahtuvasta neljännestä teollisesta vallankumouksesta, jonka on määrä hyödyttää teknologia-alaa,” Wedbush kirjoittaa.

Ivesin mukaan tästä muutoksesta hyötyvät eniten Palantir ja Salesforce.

Palantirin osakekurssi on nelinkertaistunut vuoden alusta

Palantir Technologies on tekoälyn ja data-analytiikan markkinasuosikki. Sen osakekurssi on nelinkertaistunut vuoden alusta.

Palantirin osakkeiden nousu johtuu yhtiön laajenevasta roolista tekoälyn saralla sekä lisääntyneestä kysynnästä tekoälyteknologialle ja sen sovelluksille.

Palantirin ratkaisut mahdollistavat hallituksille ja yrityksille kuvioiden havaitsemisen ja keskeisten oivallusten löytämisen suurista tietoaineistoista nopeasti ja turvallisesti. Palantirin suurin asiakas on Yhdysvaltain hallitus. Se saa tuloja myös suurilta yrityksiltä, kuten eurooppalaiselta lentokoneita valmistavalta jättiläiseltä Airbusilta ja saksalaiselta terveydenhuoltoalan jättiläiseltä Merck KGaA:lta.

Hallituksilta on saatavissa runsaasti liiketoimintaa, mutta yksityisyritysten odotetaan olevan ensisijainen IT-menojen katalysaattori vuonna 2025, Wedbush huomauttaa.

”Palantir on ollut keskipiste tekoälyvallankumouksessa, kun sen lippulaivatuotteiden laajenevat käyttötapaukset ovat johtaneet laajempaan kumppaniekosysteemiin ja nopeasti kasvavaan kysyntään yritystason ja yritysvalmiin generatiivisen tekoälyn osalta”, Wedbush toteaa.

”Tämä tulee olemaan merkittävä kasvun ajuri Yhdysvaltain kaupalliselle liiketoiminnalle seuraavien 12-18 kuukauden aikana, kun yhä useammat yritykset lähtevät tekoälypolulle Palantirin kanssa”, yritys lisää.

”Palantirilla on mahdollisuus muuntautua seuraavaksi Oracleksi tulevalla vuosikymmenellä, kun monet Wall Streetillä ovat edelleen skeptisiä Palantirin suhteen.”

Palantir liittyi Nasdaq-100-indeksiin 23. joulukuuta ja on nyt yksi indeksin parhaiten menestyneistä komponenteista tänä vuonna. Marraskuussa yhtiö julkaisi neljännesvuosituloksen ja ohjeistuksen, jotka ylittivät selvästi Wall Streetin odotukset. Osakekohtainen tulos, 10 senttiä ylitti Wall Streetin odottaman 9 senttiä. Liikevaihto 726 miljoonaa dollaria ylitti myös 701 miljoonan dollarin konsensusarvion, nousten 30 prosenttia vuoden takaisesta.

”Murskasimme tämän vuosineljänneksen täysin. Ajurina on lannistumaton tekoälykysyntä, joka ei hidastu”, toimitusjohtaja Alex Karp sanoi tulosjulkistuksessa. ”Liiketoimintamme kasvu kiihtyy ja taloudellinen suorituskykymme ylittää odotukset”, hän lisäsi.

Wedbushilla on parempi luokitus ja tavoitehinta 75 dollaria Palantirissa. Osake päättyi 79,08 dollariin (3,7 prosentin lasku) 27. joulukuuta.

Palantirin lupaavasta kasvusta huolimatta sen korkea arvostus on nostanut varoitus​​lippuja joidenkin analyytikoiden keskuudessa.

Joulukuussa UBS ja Baird aloittivat osakekatteen neutraaleilla luokituksilla korostaen arvostusongelmaa merkittävänä tekijänä varovaisessa asenteessa.

Salesforce: Selvä toinen voittaja tekoälybuumissa

Tekoälyvallankumouksen siirtyessä ohjelmistovaiheeseen, Salesforcella on hyvät mahdollisuudet kaapata osuutensa markkinoiden kasvusta, mikä on 7 miljardin dollarin digitaalinen työmarkkinamahdollisuus, Wedbush huomautti.

Salesforce käyttää tekoälyagentteja auttaakseen yrityksiä olemaan yhteydessä asiakkaisiin.

Joulukuun 17. päivänä Salesforce julkisti Agentforce 2.0:n, uusimman digitaalisen työympäristönsä, joka ”tekee itsenäisestä tekoälystä osan jokaista tiimiä ja antaa jokaiselle työntekijälle mahdollisuuden tehdä yhteistyötä Agentforcen kanssa Slackissä.”

Agentforcen asiakkaita ovat IBM, Finnair, Accenture ja Heathrow’n lentoasema. He käyttävät alustaa tiimiensä laajentamiseen, toiminnan tehostamiseen ja uusien kasvumahdollisuuksien avaamiseen.

”Agentforce 2.0 pyrkii mahdollistamaan tekoälyn suorittamaan edistyneitä toimintoja sisäänrakennetuilla paremmilla luottamustasoilla, mikä tasoittaa tietä uudelle digitaalisen työn aikakaudelle”, Wedbush kommentoi.

Salesforce raportoi kolmannen vuosineljänneksen taloudellisen tuloksen 3. joulukuuta. Liikevaihto ylitti odotukset, mutta tulos jäi hieman alle tavoitteen.

Oikaistu osakekohtainen tulos oli 2,41 dollaria, mikä on hieman alle Wall Streetin 2,44 dollarin arvion. Liikevaihto kasvoi kahdeksan prosenttia vuoden takaisesta 9,44 miljardiin dollariin, mikä ylitti ennusteen, joka oli 9,34 miljardia dollaria.

Yhtiö nosti myös verovuoden 2025 tulo-ohjeistusta ja odottaa nyt tuottavansa 37,8 miljardista dollarista 38 miljardiin dollariin. Salesforcen osakekurssi nousi 11 prosenttia seuraavana kaupankäyntipäivänä.

Toimitusjohtaja Marc Benioff korosti Salesforcen vauhtia tekoälyalalla, erityisesti Agentforce-alustalla.

”Tämä on rohkea harppaus tulevaisuuden työssä, jossa tekoälyagentit muuttavat kaikkia asiakasvuorovaikutuksiamme”, Benioff sanoi.

Wedbush suhtautuu myönteisesti Salesforcen osakkeisiin vuoteen 2025 mennessä.

”Uskomme, että CRM on tekoälyvallankumouksen selkeä toinen johdannainen, joka voi lisätä noin 80 dollaria osakkeelta CRM-tarinaan, kun tämä kaupallistamistarina muotoutuu seuraavien 12-18 kuukauden aikana”, Wedbush sanoi.

Uudet tekoälyalan yritykset voivat osoittautua tuottoisaksi sijoittajille

Vaikka Nvidian laitteisto-osaaminen on kiistaton, vuoteen 2025 mennessä painopisteen odotetaan siirtyvän laitteistokeskeisistä yrityksistä tekoälykykyä hyödyntäviin ohjelmistoratkaisuihin. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia sijoittajille ja yrityksille.

Wedbush Securities on tunnistanut avaintoimijoita tekoälyn kaupallistamisessa, erityisesti Palantirin ja Salesforcen. Palantir on noussut merkittäväksi kilpailijaksi tekoäly- ja data-analytiikka-alalla, sillä sen osakekehitys on vahvaa. Salesforce puolestaan ottaa edistysaskelia Agentforce-alustallaan ja asemoi itsensä edullisesti yritysten lisätessä tekoälyratkaisujen käyttöönottoa.

Siirtymä laitteistosta ohjelmistoihin luo dynaamisen sijoitusympäristön. Yritykset, jotka tarjoavat kattavia ja skaalautuvia tekoälyratkaisuja, todennäköisesti näkevät merkittävää kasvua. Wedbush Securities korostaa huomattavien tuottojen potentiaalia tällä kehittyvällä markkinalla.

Tekoälyala on käännekohdassa, jossa ohjelmistoinnovaatiot muokkaavat teknologian ja sijoittamisen tulevaisuutta. Sijoittajille keskeistä on monipuolistaminen tekoälysektorilla. Vaikka laitteistojätit jatkavat tärkeässä roolissa, ohjelmistokeskeiset yritykset edustavat tekoälyn kaupallistamisen seuraavaa rajapintaa. Markkinadynamiikkojen tarkka seuraaminen on ratkaisevan tärkeää heille, jotka haluavat hyötyä tekoälyvallankumouksesta.