Terveystalo tuottaa digialustan Lapin hyvinvointialueelle

Terveystalo tuottaa Lapin hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen alustan. Lapin hyvinvointialueen aluehallitus päätti asiasta kokouksessaan viime marraskuussa.



Lapin kunnilla on pitkät perinteet digitaalisten palvelujen kehittämisessä. Lapin hyvinvointialueen strategian mukaisesti hyvinvointialueen tavoitteena on yhtenäistää digipalvelut merkittäväksi palvelukanavaksi ja integroida palveluprosessit. Käyttöön otettava digialusta on tässä keskeinen.

”Olemme erittäin iloisia, että Lapin hyvinvointialue valitsi Terveystalon digialustan tuottajaksi. On hienoa päästä kehittämään alueen asukkaiden palveluja yhdessä hyvinvointialueen kanssa”, sanoo Terveystalon julkisten digipalvelujen liiketoimintajohtaja Jani Kykyri.

Yhden sovelluksen toimintamalli

Lapin hyvinvointialueen asukkaille digialusta tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä asioitaan voi jatkossa hoitaa yhden sovelluksen kautta esimerkiksi kännykällä. Esimerkiksi palveluihin ohjaaminen ja erilaiset etävastaanotot voivat tapahtua digialustan kautta.

Digitaalisesti voi myös ottaa yhteyttä ja kysyä neuvoa erityyppisissä asioissa. Moni vaiva ja asioinnit hoituvat kokonaan etänä.

”Asiakkaalle digialusta sujuvoittaa ja usein nopeuttaa asiointia. Hyvinvointialueelle digiratkaisu tuo tehokkuutta ja laatua. Myös ammattilaiset hyötyvät sujuvuudesta ja uudesta työkalusta”, Kykyri sanoo.

Terveystalon julkiset digipalvelut pitävät sisällään sekä digiratkaisut kuin niiden päällä tuotetut uudet palvelutuotannon mallit.

Lapin hyvinvointialueen digitaaliset palvelut yhdestä kanavasta

Lapin hyvinvointialueen Digitaaliset palvelut -yksikkö kilpailutti digiasiointialustan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, joka mahdollisti joustavan vuoropuhelun tarjoajien kanssa. Menettelyn avulla digialustan vaatimukset voitiin räätälöidä käyttäjälähtöisesti ja Lapin erityispiirteet huomioiden.

”Meillä on jo pitkään tehty hyvin edistyksellistä kehitystyötä digitaalisten palvelujen osalta. Nyt tehty päätös tulee entisestään edistämään alueemme digikehitystä sekä tähän liittyviä palveluita. Visiomme on, että lähitulevaisuudessa digitaaliset palvelut voisivat tulla yhden kanavan kautta”, kertoo Lapin hyvinvointialueen tietohallintojohtaja Mikko Päkkilä.

Terveystalon yhteys ja ratkaisut kulkevat nyt nimellä Terveyskumppani. Hyvinvointialueiden Terveyskumppanina Terveystalo keskittyy erityisesti digipalvelujen kehittämiseen.

Terveystalo tuottaa digialustan myös Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueille.