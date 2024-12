Vincitille vuosi 2024 on ollut vaikea.

Tietomurto on isku vyön alle vaikeuksissa painiskelevalle Vincitille

Ohjelmistoyhtiö Vincitin osake on tullut alas tänä vuonna jo 44 prosenttia. Eikä syyttä. Yhtiö on kohdannut monenlaisia vaikeuksia, joista uusin on perjantaina yhtiön julkaisema vakava uutinen tietomurrosta.

Yhtiöön kohdistui 12. joulukuuta illalla kyberhyökkäys, joka rajautui kymmeneen asiakasyritykseen. Yhtiö aloitti välittömästi tilanteen tutkinnan ja korjaavat toimenpiteet. Vincit sai hyökkäyksen päätettyä seuraavana aamuna.

Vincit kertoo olleensa yhteydessä kaikkiin hyökkäyksen kohteena olleisiin asiakkaisiin, ja tehnyt tiivistä yhteistyötä kyseisten asiakkaiden sekä Traficomin, poliisin ja tietoturva-ammattilaisten kanssa viikon ajan. Vincit on myös tehnyt asiasta rikosilmoituksen.

Vincitin oma verkko tai data ei ole vaarantunut, eikä hyökkääjillä ole ollut teknistä pääsyä muihin Vincitin asiakkaisiin.

“Olen hyvin pahoillani tapahtuneesta. Meillä Vincitillä asiakkaiden tietoturva ja asiakkaiden liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen ovat äärimmäisen tärkeitä asioita, ja otamme tapahtuneen tietoturvahyökkäyksen erittäin vakavasti. Olemme tehneet kaikki mahdolliset turvaavat toimenpiteet yhdessä tietoturva-ammattilaisten kanssa ja jatkamme hyökkäyksen kohteena olleiden asiakkaiden tukemista”, Vincitin toimitusjohtaja Julius Manni sanoo.

Viime lokakuussa yhtiö antoi negatiivisen tulosvaroituksen. Yhtiö laski vuoden 2024 ohjeistustaan liikevaihdon ja kannattavuuden osalta johtuen odotettua pienemmästä asiakaskysynnästä.

Kolmannella vuosineljänneksellä Vincitin liikevaihto laski 15 prosenttia vertailukaudesta 18 miljoonaan euroon. Liiketulos painui -0,2 miljoonaa euroa tappiolle.

Toimitusjohtaja Julius Mannin mukaan Vincitin vuoden kolmas neljännes jatkui liikevaihdon kehityksen osalta alavireisenä.

”Uusien hankkeiden käynnistämistä harkitaan edelleen perusteellisesti asiakkaiden toimesta ja myyntisyklit ovat pysyneet pitkinä jopa suhteellisen pienissä projekteissa. Isomman kokoluokan investointeja lykätään vielä ensi vuoteen, mikä näkyy esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmähankkeiden päätöksenteossa”, Manni totesi tulosraportin yhteydessä.

Pohjoismaissa yhtiön suhteellinen kannattavuus oli noususuuntainen, mutta laskutusasteet ovat heikentyneet kesän jälkeen. Yhdysvalloissa kulunut neljännes oli edelleen tappiollinen matalien laskutusasteiden vuoksi.

Yhtiö jatkaa tehostamistoimenpiteitä samalla kun se yrittää rakentaa uutta markkina-asemaa digitaalisen kaupankäynnin kumppanina.

Ohjelmistoyhtiö hakee nyt uutta nostetta ja käännettä myös uudistetulla strategiallaan.

Vincitin liiketoiminnan kasvun painopisteenä ovat jatkossa erityisesti SAP- ja Microsoft Azure -pilviekosysteemit sekä tekoälyosaamisen integrointi kaikkiin palveluihin.

Yhtiö jatkaa palveluliiketoiminnan raportointia kahdella maantieteellisellä alueella: Vincit Nordics ja Vincit USA.

Pohjoismaissa Vincit keskittyy olemaan johtava kumppani liiketoiminnan muutoksessa kasvuun panostaville yrityksille sekä tarjoamaan asiantuntijapalveluitaan suuryrityksille ja julkiselle sektorille. Yhdysvalloissa yhtiö puolestaan tavoittelee asiakkaikseen keskisuuria yrityksiä vähittäiskaupan, median ja valmistavan teollisuuden aloilta hyödyntämällä toimituskykyään Euroopasta.