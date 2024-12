Suosituimman deittisovelluksen taustalla olevan yhtiön kasvu on hiipunut ja pääomaa palautetaan omistajille.

Tinderistä tuli osinkoyhtiö – NOPE vai LIKE?

Tinder-deittisovelluksen omistava Match Group (MTCH) oli arvatenkin yksi koronabuumin kuumista nimistä. Kasvu oli kiivasta, kun ihmiset pysyttelivät kotona.

Muutama vuosi myöhemmin sen osakekurssi on 80 prosenttia huippunoteerausta alempana ja yhtiö on vastikään ilmoittanut alkavansa maksaa osinkoa. Osakkeelle käy yleensä kamalia, kun se muuttuu kasvuosakkeesta osinkoyhtiöksi.

Yhdysvalloissa kuusi kymmenestä parisuhteesta alkaa deittisovelluksesta. Vaikka moni haluaisi tutustua ja ihastua kaupan kassalla tai kirjastossa, harva uskaltautuu vieraan kanssa juttelemaan.

Deittisovellusyhtiöiden kurssikehitys viimeisen kahden vuoden ajalta.

Huolena kasvun hiipuminen

Tinderin kasvutarina on huikea. Vielä kymmenen vuotta sitten sovelluksen liikevaihto oli 47 miljoonaa dollaria ja viime vuonna liikevaihto ylsi 1,9 miljardiin dollariin. Match on paljon muutakin kuin Tinder. Sen portfoliossa on maailman neljä suosituinta deittisovellusta viidestä.

Matchin viimeaikaisena haasteena on ollut kasvun puute. Maksavien asiakkaiden lukumäärä on laskenut ja käyttäjämäärät ovat laskeneet vuoden 2022 viimeisestä neljänneksestä lähtien.

Amerikkalaisten aktiivisten käyttäjien lukumäärä on laskenut 14 miljoonasta alle yhdeksään miljoonaan. Maailmanlaajuisesti maksavien käyttäjien lukumäärä on laskenut 11 miljoonasta alle kymmeneen miljoonaan.

Osittain käyttäjämäärän lasku on johtunut hintojen noususta. Sijoittajia huolettaa ihmisten mieltymysten muutos, mahdollisen kasvun lakipisteen saavuttaminen sekä Tinderin houkuttelevuus tuotteena. Yhtiön itsensä mukaan sovelluksen maine on viime aikoina parantumaan päin. Sijoittajille sen on kuitenkin näytettävä merkkejä paluusta kasvu-uralle.

Ruhtinaallisesti kassavirtaa

Marraskuun alussa Match järjesti pääomamarkkinapäivän, jossa se kertoi uudistuksista pääoman allokaatiossa.

Match tavoittelee 4-6 prosentin liikevaihdon kasvua vuoteen 2027 ulottuvalla strategiakaudella. Sen aika yhtiön tavoitteena on tuottaa yli kolme miljardia dollaria vapaata kassavirtaa. Matchin vapaan kassavirran marginaali on 25 prosenttia eli neljännes liikevaihdosta on palautettavissa yhtiön omistajille.

Yhtiö aikookin käyttää seuraavien vuosien aikana 75 prosenttia kassavirrasta takaisinostoihin. Se tarkoittaa Matchin oman arvion mukaan 15-20 prosenttia osakekannasta. Ensialkuun yhtiö aikoo ostaa omia osakkeitaan takaisin 1,5 miljardilla dollarilla. Match Groupin markkina-arvo on tällä hetkellä 7,9 miljardia dollaria.

Omien osakkeiden takaisinostojen vastavoimana on yhtiön avokätinen osakepalkkiojärjestelmä. Tänä vuonna sen kustannus on lähes kahdeksan prosenttia liikevaihdosta. Se on kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana aiemmalta 4-5 prosentin tasolta. Tyypillisesti esimerkiksi amerikkalaisten teollisuusyhtiöiden osakepalkkiot vastaavat noin prosenttia liikevaihdosta.

Match päätti myös osingonmaksusta. Yhtiön ensimmäinen kvartaaliosinko irtoaa 6. tammikuuta. Annualisoituna osinko on 0,76 dollaria osakkeelta, mikä tarkoittaa noin 2,5 prosentin osinkotuottoa.

Sijoittajat eivät olleet yhtiön pääomamarkkinapäivään tyytyväisiä, vaan osake laski uutisista. Samalla yhtiön lähitulevaisuuden liikevaihto-ohjeistus jäi alle analyytikoiden konsensusennusteen. Match odottaa Tinderin liikevaihdon laskevan muutaman prosentin päättyvän vuoden viimeisen neljänneksen aikana.

Kasvu voi lähteä saranoilta

Tinder tuo Matchin liikevaihdosta 60 prosenttia. Sillä on useita appeja kehityksen eri asteilla. Esimerkiksi Match ja OKCupid ovat yhtiön vanhempia sovelluksia, joilla on miljoonia käyttäjiä mutta niiden kehitykseen ei enää suuresti panosteta.

Matchin kasvumoottori on deittisovellus nimeltään Hinge, jonka liikevaihto on yli kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa. Kolmannella vuosineljänneksellä Hingen liikevaihto kasvoi 36 prosenttia käyttäjämäärien kasvaessa ja sovelluksen laajentuessa uusiin maihin. Lisäksi Matchilla on kourallinen sovelluksia, joista se koettaa jalostaa tulevaisuuden seuraavan voittajan.

Match Groupin kilpailijalla, Bumblella (BMBL), on noin neljänneksen markkinaosuus deittisovellusmarkkinassa. Bumblen maksavien asiakkaiden lukumäärä kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 10 prosenttia, vaikka senkin kasvu on hiipunut huippuvuosista. Yhtiön toinen sovellus, Badoo, kasvatti maksavien käyttäjien määrää 14 prosenttia.

LGBTQ-yhteisölle suunnatun Grindrin (GRND) osake on kolminkertaistunut vuodessa. Vuoden alusta sen liikevaihto on kolmanneksen kasvussa ja tulos on kääntymässä voitolliseksi. Kilpailijoiden ja Hingen kehityksestä päätellen vaikuttaa siltä, että Tinder on yksinkertaisesti saavuttanut oman lakipisteensä.

Bumblen, Gridrin ja Matchin sijoitetun pääoman tuotto, kassavirtamarginaali, P/FCF-kerroin sekä myynnin kasvu.

Pelastaako tekoäly deittisovellukset?

Match uskoo tekoälyn virkistävään voimaan. Tekoäly voi auttaa sovellusta luomaan merkityksellisempiä yhteyksiä käyttäjien välille aiempaa helpommin. Lisäksi tekoäly voi aktivoida ja auttaa passiivisia käyttäjiä. Käyttäjäkokemus paranee, kun tekoäly vähentää väärennettyjen profiilien määrää ja parantaa turvallisuutta.

Matchia ravistelee kolme aktivistisijoittajaa. Rahastoilla on yhteensä noin yhdeksän prosentin omistusosuus yhtiöstä. Heinäkuussa Starboard Value kehotti yhtiötä leikkaamaan kustannuksia, ostamaan omia osakkeitaan ja myymään yhtiön, ellei se saisi piristettyä liiketoimintaa.

Aktivistisijoittajien ajatukset näkyvät Matchin uudessa politiikassa palauttaa pääomia nopeammin takaisin sijoittajille. Lisäksi se lopetti videostriimaukseen keskittyneen sovelluksen, jonka se oli ostanut SoftBankilta vuonna 2021. Näin Match keskittyy vahvuuksiinsa ja parantaa kannattavuuttaan.

Arvostuksen arviointi vaatii tulkintaa

Matchin raportoima oikaistu osakekohtainen tulos poikkeaa merkittävästi yleisten kirjanpitokäytäntöjen mukainen osakekohtainen tulos. Matchin viimeisen 12 kuukauden oikaistu tulos on 3,2 dollaria osakkeelta ja kirjanpitokäytäntöjen mukainen tulos on 2,2 dollaria osakkeelta.

Näin ollen P/E-luku on noin 10 tai 15 riippuen siitä, uskooko sijoittaja johdon arvioon siitä, että oikaistu tulos kuvaa paremmin yhtiön todellista suorituskykyä. Mikäli Match onnistuu kasvamaan taas kerran, voi osaketta pitää edullisena.

Matchin arvostusta arvioitaessa tulee pitää mielessä myös sen osakepalkkiojärjestelmä, joka liudentaa osakkeenomistajien osuutta yhtiöstä varsin ripeää tahtia. Viimeisen 12 kuukauden aikana osakepalkkiojärjestelmän kustannus on ollut 266 miljoonaa dollaria, mikä osin selittää yhtiön vahvaa kassavirtaa.

Kassavirtaperusteisesti Matchin arvostus on houkutteleva, jos jättää osakepalkkiojärjestelmän huomiotta. Sen yritysarvo suhteessa kassavirtaan on noin 12-kertainen. Jos vapaasta kassavirrasta oikaistaan osakepalkkiojärjestelmän kustannus, on kerroin noin 18.

Koska Matchin liikevaihdosta lähes puolet tulee Yhdysvaltain ulkopuolelta, sen vastatuulena on ollut vahva dollari. Sen osakekannasta on myyty lyhyeksi noin 8 prosenttia, mikä kuvastaa sijoittajien epäuskoa yhtiöön. Uuden profiilin ottaneen yhtiön omistajakunta voi hiljalleen vaihtua kasvusijoittajien jättäessä rakkauden laivan.

Jos Match onnistuu palauttamaan Tinderin takaisin kasvu-uralle, löytyy osakkeesta nousupotentiaalia, kun sijoittajien usko palautuu ja takaisinostot sekä lyhyeksi myyjät luovat kysyntää osakkeelle.