Kasvavaa osinkoa vedestä – vesilaitoksia pörssistä

Osakesijoittaja voi löytää pörssistä Monopoli-pelistä tutun vesilaitoksen, jonka tuotto ei perustu noppien silmälukuun.

Osta ja pidä -sijoitustrategiaa noudattavan osakesäästäjän kannattaa etsiä salkkuunsa yrityksiä, joiden liiketoiminta ei muutu. Vakiintuneella liiketoiminnalla arvonnousupotentiaali on hillitympi ja kasvava osinko on tärkeä osa kokonaistuottoa.

Yhdysvaltoihin on listattu useampi juomaveden jakelua ja jäteveden käsittelyä harjoittava yhtiö. Vedelle ei ole korviketta näköpiirissä ja sen siirtäminen on tehokkainta putkia pitkin. Vesilaitoksilla on paikallinen monopoli, joka takaa luotettavan tulovirran.

Pörssilistatut vesilaitokset sopivat sijoittajalle, joka etsii kohtuullista mutta kasvavaa tulovirtaa sekä maltillista arvonnousua.

Pääomaintensiivinen paikallinen monopoli

Vesihuollon järjestäminen on luonnollisesti pääomaintensiivistä ja vaatii jatkuvia korvausinvestointeja. Vesilaitosten suurimmista haasteista onkin ikääntynyt infrastruktuuri. Pörssilistattujen vesilaitosten osakkeet ovatkin herkkiä korkomuutoksille.

Lisäksi viime vuosien kustannusinflaatio on ollut nopeampaa kuin hinnankorotukset, joita yksityiset vesilaitokset ovat voineet viedä myyntihintoihin säännellyssä liiketoiminnassa.

Pitkällä aikavälillä yksityisen vesilaitokset ovat tarjonneet sijoittajille erinomaisia tuottoja. Viimeaikaiset haasteet ovat kuitenkin johtaneet normalisoitumiseen vesiyhtiöiden arvostuskertoimissa, jotka karkasivat korkealle matalien korkojen aikana.

Keskikokoisen vesilaitoksen SJW Groupin (SJW) ja pienen The York Water Companyn (YORW) osakkeet ovat lasketelleet tämän vuoden aikana. SJW:n osakekurssi on laskenut vuoden alusta viidenneksen ja Yorkin kymmenyksen. Molempien yhtiöiden osakkeet ovat 20-25 prosenttia viiden vuoden takaista tasoa alempana.

SJW Groupin ja York Water Companyn osakekurssin kehitys pitkällä aikavälillä.

Vaikuttavat osinkohistoriat

Nykyinen SJW Group (SJW) on perustettu vuonna 1985, mutta sen omistamien vesilaitosten juuret ulottuvat paljon pidemmälle. Se on maksanut osinkoa 80 vuotta ja korottanut sitä lähes 60 vuoden ajan. Se käsittelee jätevettä ja toimittaa puhdasta vettä Kaliforniassa, Texasissa, Connecticutissa ja Mainessa. Viimeisen viidentoista vuoden aikana SJW on tehnyt yli 25 yritysostoa.

Yorkilla on vaikuttava historia. Se on perustettu vuonna 1816 ja yhtiö on maksanut osinkoa 208 vuoden ajan. York palvelee 210 000 ihmistä Pennsylvanian osavaltiossa. Sen liikevaihto on noin 75 miljoonaa dollaria, saman verran kuin Tampereen veden liikevaihto.

Osinkoa painottava sijoittaja suosisi SJW:tä korkeamman efektiivisen osinkotuoton ja ripeämmän osingon kasvun takia. SJW:n liiketoiminta on myös kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana Yorkia nopeammin. York on SJW:tä kannattavampi ja sillä on vähemmän velkaa. Näin se on turvallisempi valinta riskiä kaihtavalle.

SJW:n yritysarvo, markkina-arvo velkoineen, on kaksinkertainen markkina-arvoon nähden. Yorkilla on selkeästi vähemmän velkaa. Sen markkina-arvo on 500 miljoonaa dollaria ja yritysarvo 700 miljoonaa dollaria. Näin suurempi osa Yorkin tuottamasta arvosta menee osakkeenomistajan eikä velkojien taskuun. Alhaisempi velkaantuneisuus selittänee suuren osan osakkeiden välisestä kannattavuus- ja arvostuserosta.

Keskeinen ero yhtiöiden välillä on niiden koko maantieteellinen toiminta-alue. SJW on liikevaihdoltaan kymmenen kertaa Yorkia suurempi. SJW:n liikevaihdosta lähes 60 prosenttia tulee Kalifornian osavaltiosta. Kaliforniassa liiketoiminnalliset riskit liittyvät puhtaan veden saatavuuteen ja politiikkaan.

Yorkin ja SJW:n tuloskasvupotentiaali kumpuaa niiden kasvavista investoinneista. Sopimukset paikallishallinnon kanssa takaavat niille sopimuksessa määritellyn tuoton, mikäli inflaatio ei yllätä uudelleen.Investoinnit ovat luonnollisesti myös riski esimerkiksi kasvavien korkokulujen takia. REIT-yhtiöiden tapaan vesilaitokset rahoittavat kasvua laskemalla liikkeelle uusia osakkeita.

Sijoitus vesilaitokseen on kuin korkosijoitus, jonka tuotto kasvaa hiljalleen ajan myötä. Suhteellisen tasainen tuloskasvu mahdollistaa arvonnousun pitkällä aikavälillä. Molempien yhtiöiden osakkeet on arvostettu huomattavasti niiden keskimääräisiä historiallisia kertoimia matalammalle. Jos korot laskevat nykytasoltaan, voi arvostuskertoimien nousu tarjota lisävipua kurssikehitykseen.

Lue myös: Vesiosakkeet osana sijoitussalkkua – miten sijoittaja pääsee niihin mukaan?