Vuoden sijoittaja ei Helsingin pörssistä innostu – ”Puukkojen nappaaminen on veristä puuhaa”

Vuoden viimeinen pörssipäivä on ohi ja sijoitusvuoden 2024 osalta kirjankannet on laitettu kiinni. Moni Helsingin pörssiin sijoittanut osakesäästäjä joutuu nyt nuolemaan haavojaan, sillä lukuisat kotimaiset pörssiyhtiöt ovat tarjoilleet lähinnä katkeria pettymyksiä.

Helsingin pörssin portfolioindeksin osingot ja arvonmuutokset sisältävän portfolioindeksin kokonaistuotto oli ennen viimeistä pörssipäivää pyöreät nolla, kun samaan aikaan Yhdysvaltojen S&P 500 on tarjonnut 35 prosentin kokonaistuoton, teknologiapainotteinen Nasdaq vieläkin enemmän, peräti 41 prosenttia. Myös Euroopan laaja Euro Stoxx 600 on tuottanut 9,5 prosentin kokonaistuoton. Koko maailman MSCI World (ilman USA:aa) on tuottanut 12 prosenttia.

Toki menestyksiäkin Helsingin pörssistä löytyy, kuten esimerkiksi konepajayhtiöt Cargotec, Konecranes ja Wärtsilä. Myös aiempina vuosina pettymyksen tuonut Nokia on tuonut kelvollisen tuoton vuonna 2024.

Moni sijoittaja miettii varmasti nyt, miten Helsingin pörssiin tulisi suhtautua vuonna 2025. Onko nyt aika ostaa aiempaa edullisempia kotimaisia yhtiöitä tai koko indeksiä? Vai onko Helsingin pörssi jäänyt junasta esimerkiksi tekoälyn suhteen, tai ovatko geopoliittiset riskit liian iso riippakivi kotimaisille yhtiöille?

Inderesin analyytikko Juha Kinnunen näkee valoa ikkunassa.

”Minä jaksan uskoa, että aurinko nousee vielä Suomessa ja Hesulissakin”, hän toteaa artikkelissaan.

Kinnunen kertoo ostaneensa runsaasti Helsingin pörssin osakkeita viime kuukausina – ja aikoo ostan lisää, jos näillä arvostuksilla pystyy. Kinnunen uskoo, että Helsingin pörssistä löytyy nyt alihinnoiteltuja osakkeita.

”Omastakin seurannasta löytyy enemmän arvoa kuin miesmuistiin. Näen Hesulin keskimääräisen tuotto-odotuksen erittäin hyvänä, kunhan itärajalla on rauhallista. Ja jos ei ole, niin Hesulin kehitys ei ole prioriteettilistallani erityisen korkealla”, Kinnunen toteaa.

Analyytikko kertoo, että Helsingin pörssin taseperusteinen mediaani P/B-luku on vain 1,2x, kun 2000-luvun keskimääräinen taso ollut 1,7x.

Kotimaisten yhtiöiden kasvun avaimet hukassa

Vuoden Sijoittaja 2024 -yleisöäänestyksen voittanut anonyymi sijoittaja ”Pekka” ei Helsingin pörssin arvostustason laskusta huolimatta aio kotimaisiin osakkeisiin sijoittajaa. Pekka tunnetaan viestipalvelu X:ssä suosittuja sijoitusnäkemyksiään nimimerkillä @vontuchman jakavana aktiivisijoittajana.

Jokaisen Helsingin pörssiin sijoittavan (tai sinne sijoittamista harkitsevan, tai sinne sijoittaneille naureskelevan) kannattaa lukea Juhan ajatukset. 👇



Harkitsen itsekin Helsingin pörssiin sijoittamista taas pitkän tauon jälkeen. Muttia on kuitenkin useita, enkä taida… https://t.co/TdLK1hnALv — Pekka (@vontuchman) December 30, 2024

Pekka kertoo X:ssä pelkäävänsä, että suomalaiset pörssiyhtiöt yrittävät säästää itsensä hengiltä.

”Mielestäni nyt ei ole aika tavoitella (parempaa) kannattavuutta, vaan sijoittaa tulevaisuuteen”, hän toteaa. Pörssiyhtiöiden johdossa on aktiivisijoittajan mielestä erityisen tärkeää huomioida tekoälyn vaikutukset omaan alaan.

”Uskon itse, että olemme merkittävästi suuremman disruption edessä, kuin yhtiöiden johdossa tällä hetkellä ymmärretään.”

Toisin kuin kotimaisissa yhtiöissä, amerikkalaisyhtiöissä ei myöskään etukäteen mietitä mitään lomautuksia, hän toteaa.

Myös geopoliittiset riskit arveluttavat vuoden sijoittajaa.

”Usean suomalaisen yhtiön toimintaa on tukenut läheinen suhde Venäjään ennen sotaa. Se kultakaivos on nyt suljettu ja paluuta on mielestäni turha odottaa.”

Se on yksi syy, miksi Pekka suhtautuu epäilevästi ajatukseen, että esimerkiksi kotimaisten pörssiyhtiöiden laskeneet oman pääoman tuotot palautuisivat pitkän aikavälin keskiarvoon.

Eikä Nato-jäsenyydestäkään taida olla apua.

”Moni odotti, että Nato-jäsenyys herättäisi ulkomaisten sijoittajien mielenkiinnon, mutta kuinka siinä kävikään? Sijoittajat lähinnä ymmärsivät, miten vakava uhka itänaapurimme oikeasti on. Ja hybridisotaahan Nato ei estä, päinvastoin”, hän tuumaa.

Helsingin pörssistä puuttuu ”momentum”

Suurimmaksi ongelmaksi vuoden sijoittaja kokee kuitenkin Helsingin pörssin momentum-ilmiön puutteen. Sijoittamisessa momentum tarkoittaa arvopapereiden taipumusta jatkaa vallitsevaa trendiään. Tämän ilmiön mukaan nousussa olevat osakkeet todennäköisesti jatkavat nousuaan, kun taas laskussa olevat osakkeet jatkavat laskuaan. Momentum-sijoittamisessa hyödynnetään tätä ilmiötä ostamalla osakkeita, jotka ovat osoittaneet vahvaa nousutrendiä.

Pekka haluaa hyödyntää sijoittamisessaan momentum-ilmiötä.

”Minulla ei ole mitään tarvetta ostaa osakkeita absoluuttisilta pohjilta, mielestäni se on monen suomalaisen sijoittajan helmasynti. Rakastan itse yhtiöitä, jonka osakkeet ovat vahvassa nousukiidossa.”

Pitkään laskussa olleet useat kotimaiset yhtiöt saattavat olla niin sanottuja putoavia puukkoja, jotka vain jatkavat laskuaan. Näitä yhtiöitä aktiivisijoittaja haluaa välttää.

”Puukkojen nappaaminen on veristä puuhaa, johon sijoitan korkeintaan taskurahoja. Se vaatii myös paljon kärsivällisyyttä, sillä mörnimistä voi pahimmillaan joutua katselemaan vuositolkulla.”

”Tälläkin kertaa, ei kiitos, OMXH”, vuoden sijoittaja linjaa.