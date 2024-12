Näihin kolmeen osakkeeseen Warren Buffett upotti joulun alla 562 miljoonaa dollaria

Sijoittajaguru Warren Buffett ei ole viime aikoina ollut parrasvaloissa sijoituspäätöstensä kannalta. Vuoden 2024 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana hänen johtamansa sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway myi 133 miljardin dollarin arvosta osakkeita salkusta, jota hän hallinnoi yrityksen puolesta. Vaikka hän on tehnyt muutaman uuden oston tuona aikana, niiden yhteisarvo on vain 5,8 miljardia dollaria.

Koska monien osakkeiden hinnat ovat nousseet nopeammin kuin niiden taustalla olevat tulokset, osakkeiden arvostukset venyvät. Siten on yhä vaikeampaa löytää hyvää arvoa Wall Streetiltä. Jos sijoittaja harjoittaa kärsivällisyyttä ja pitää kiinni sijoitustavoitteistaan, on silti mahdollista löytää paljon sijoitusmahdollisuuksia.

Buffett löysi hiljattain kolme tällaista mahdollisuutta, ja hän upotti yli 500 miljoonaa dollaria näihin kolmeen yritykseen juuri joulun alla.

Kolme osaketta, joissa Warren Buffett näkee potentiaalia

Tänä vuonna epävakauden ja epävarmuuden leimaamien osakemarkkinoiden keskellä Buffett on tehnyt yritysostoja, jotka ovat herättäneet sijoittajien kiinnostuksen maailmanlaajuisesti. Berkshire Hathaway on lisännyt strategisesti osuuksiaan Occidental Petroleumissa, Sirius XM:ssä ja Verisignissa.

Buffetin sijoitusfilosofia, joka perustuu arvosijoittamisen periaatteisiin, on johdonmukaisesti keskittynyt yrityksiin, joilla on vahvat fundamentit, kilpailuetuja ja potentiaalia pitkän aikavälin kasvuun. Hänen kykynsä tunnistaa aliarvostetut omaisuuserät ja hyödyntää markkinoiden tehottomuutta on ollut hänen menestyksensä kulmakivi jo vuosikymmeniä.

Vuosi 2024 ei näytä olevan poikkeus, sillä Buffetin valinnat heijastivat huolellista markkinatrendien ja talouden indikaattoreiden analysointia.

Buffettin päätös vahvistaa asemia Occidental Petroleumissa, Sirius XM:ssä ja Verisignissa on varsin kiehtova nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Nämä investoinnit kattavat eri sektoreita energiasta mediaan ja Internet-infrastruktuuriin, mikä viittaa laaja-alaiseen lähestymistapaan talouden eri osa-alueiden hyödyntämisessä. Jokainen näistä yrityksistä näyttää olevan linjassa Buffettin mieltymyksen kanssa.

1. Occidental Petroleum

Buffett osti 8,9 miljoonaa lisää Occidental Petroleumin (NYSE: OXY) osaketta 17. ja 19. joulukuuta välisenä aikana SEC:lle tehtyjen hakemusten mukaan. Hän maksoi osakkeista yhteensä noin 409 miljoonaa dollaria.

Oston jälkeen Berkshire omistaa nyt noin 28,2 prosenttia Occidentalista, mutta Buffett on sanonut, ettei hänellä ole suunnitelmia hankkia enemmistöosakkuutta yrityksestä.

Silti Occidental on yksi Berkshiren suurimmista omistuksista tällä hetkellä. Sen lisäksi, että se omistaa 28,2 prosenttia yhtiön kantaosakkeista, se omistaa myös 8,3 miljardin dollarin arvosta yhtiön etuoikeutettuja osakkeita ja ansaitsee kahdeksan prosentin osinkoa. Nämä osakkeet sisältävät optiot ostaa jopa lähes 84 miljoonaa kantaosaketta 59,62 dollarin hintaan.

Buffett osti pitkään Occidentalin osakkeita aina, kun se kävi kauppaa alle hänen optioidensa hinnan. Hän on antanut Occidentalin luovuttaa etuoikeutettuja osakkeita ajan myötä samalla, kun hän nappaa sen kantaosakkeita alle optiohintansa. Mutta hän on selvästi pysynyt poissa Occidentalin osakkeista kesäkuusta lähtien, vaikka kauppa on käynyt kuukausia selvästi alle tämän hinnan.

Keskimääräisen osakehinnan ollessa 46 dollaria, Buffett näyttää ajattelevan, että nyt kannattaa lisätä asemaa Occidentalissa.

Occidental omistaa suuren osan maata Permin altaalla, joka on halvin öljyn ja maakaasun lähde Yhdysvalloissa. Leuto talvi yhdistettynä putkihäiriöihin johti kuitenkin merkittäviin maakaasun kuljetushintojen nousuun. Samaan aikaan öljyn hinta laski huomattavasti vuoden 2022 huipuistaan.

Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli odotettua parempi vahvan tuotantotason perusteella. Lisäksi johto esitti vuoden 2024 alussa odotuksia siitä, että kuljetushinnat laskevat merkittävästi, mikä johtaa 300-400 miljoonan dollarin suhteellisiin kustannussäästöihin vuodessa vuoden 2025 kolmannesta neljänneksestä alkaen.

Monet ovat kuitenkin kohottaneet kulmakarvojaan, sillä öljy-yrityksen osakkeiden hinnat ovat alhaisempia kuin koskaan, ja öljyn hinnan odotetaan laskevan ennestään vuonna 2025, kun Donald Trump astuu presidentin virkaan Yhdysvalloissa.

2. Sirius XM

Berkshire Hathaway on kerännyt osakkeita Sirius XM:stä (NASDAQ: SIRI) viime vuoden kolmannesta neljänneksestä lähtien. Yritys omisti aiemmin lähes miljardin dollarin arvosta yhtiön osakkeita.

Berkshire rakensi asemaansa ostamalla suoraan Sirius XM:n osakkeita, mutta se osti myös merkittäviä määriä Liberty Median osakkeita, jotka myytiin alennuksella Sirius XM:n osakkeiksi. Kun yhtiöt sulautuivat, Berkshire nappasi itselleen noin 2,5 miljardin dollarin arvoisen yrityksen. Ylimääräiset 107 miljoonaa dollaria, jotka se maksoi lähes viidestä miljoonasta osakkeesta, nostivat sen kokonaisosuuden yhtiössä 2,7 miljardiin dollariin.

Sirius XM:n johto jakoi vuoden 2025 näkymät sijoittajille aiemmin joulukuussa, mikä tuotti pettymyksen monille osakkeenomistajille. Se odottaa yhtiön tuottavan 8,5 miljardin dollarin liikevaihdon ja 2,6 miljardin dollarin käyttökatteen, jotka molemmat ovat laskua tästä vuodesta.

Toisaalta se odottaa vahvaa vapaata kassavirtaa, josta se käyttää suurimman osan velkojen maksamiseen. Johto odottaa vapaan kassavirran kasvavan 1,8 miljardiin dollariin pitkällä aikavälillä tilaajien noustessa 39 miljoonasta arvioituun 50 miljoonaan.

Monet näistä tilaajista voivat tulla sen vain sovellustarjouksesta, jota Sirius XM käyttää kilpaillakseen suoratoistopalvelujen kanssa. Se näkee myös uusia mahdollisuuksia podcasteissa ja täysin mainoksilla tuetussa palvelutarjonnassa. Investointien pieneneminen tukee myös kasvavaa vapaata kassavirtaa.

3. Verisign

Buffett osti Verisignin (NASDAQ: VRSN) osakkeita ensimmäisen kerran vuonna 2012. Hän jatkoi asemansa rakentamista vuoden 2014 puoliväliin asti, mutta ei ollut lisännyt sitä ennen kuin aiemmin tässä kuussa, kun hän sijoitti verkkotunnusrekisterin pitäjän osakkeisiin 45 miljoonan dollaria.

Viimeisin osto nostaa hänen kokonaisosuutensa yrityksestä 2,6 miljardiin dollariin, mikä on noin 13,6 prosenttia yhtiön osakkeista.

Verisign hallitsee .com- ja .net-verkkotunnusten rekisterioikeuksia. Se uudisti äskettäin entisen sopimuksen vuoteen 2030 asti, kun taas .net-sopimus on voimassa vuoden 2029 puoliväliin. Sopimus antaa Verisignille oikeuden korottaa .com- ja .net-verkkotunnusten hintaa sopimusten neljän viimeisen vuoden aikana seitsemän prosenttia ja 10 prosenttia.

Vaikka kilpailevien ylätason verkkotunnusten määrä kasvaa (verkkotunnuksen nimessä pisteen jälkeen tulevat kirjaimet), .com ja .net ovat edelleen ylivoimaisesti suosituimpia. Tämä asettaa Verisignin erittäin vahvaan asemaan, ja se todennäköisesti hyödyntää täysimääräisesti kykyään nostaa hintoja ajan myötä.

Verisignilla ei myöskään ole suurta riskiä sopimusten menettämisestä.

Niin kauan kuin se ylläpitää tiettyjä palvelutasoja ja tarjoaa kriittisen infrastruktuurin verkkotunnusjärjestelmälle, sen sopimukset uusiutuvat automaattisesti. Se on pystynyt tekemään juuri tämän siitä lähtien, kun se hankki oikeudet niihin vuonna 2000. Kun yhä useammat ihmiset ja yritykset rakentavat omia verkkosivustojaan, sen rekisteröintien vuosittaisen kasvun pitäisi olla pieni yhdistettynä rekisteröintimaksujen säännöllisiin korotuksiin.

Verisignin osakkeilla käydään tällä hetkellä noin 23-kertaista kauppaa analyytikoiden konsensusennusteen mukaan vuodelle 2025. Se on reilu hinta osakkeesta, jonka tulojen pitäisi kasvaa hitaasti ja tasaisesti ajan myötä.