Kontrasijoittaja: Tästä syystä Alphabet on ”itsestäänselvä” ostolappu

Kuten muutkin amerikkalaiset teknojätit ja mahtiseitsikon osakkeet, on Googlen omistava Alphabet ollut viime aikoina loistosijoitus. Osake on kirinyt pörssissä vuoden aikana lähes 41 prosenttia.

Eivätkä yhtiön tarjoamat mahdollisuudet sijoittajalle ole vieläkään ohi. Näin ainakin uskoo Oguz Erkan, analyytikkona toiminut sijoittaja ja sijoitusbloggari. Hänen sijoitussalkkunsa on tuottanut yli 47 prosenttia viimeisen vuoden aikana ja 24 prosenttia yli S&P 500 -osakeindeksin.

Erkan uskoo vankasti, että sijoittamisen ylituotto syntyy kolmesta tekijästä: perustavanlaatuisesta sijoittamisen tiedon hallinnasta, laajasta yleissivistyksestä liiketoiminnan, rahoituksen, kilpailun ja teknologian alueilla sekä tunnekurista, joka mahdollistaa strategian noudattamisen myös vaikeina hetkinä.

Kontrasijoittajaksi itseään tituleeraava Erkan etsii sijoituskohteikseen parhaita liiketoimintoja, ei osakkeita – ja ostamaan niitä houkuttelevin hinnoin.

”Liiketoiminnan tuntemus auttaa tunnistamaan ja analysoimaan kunkin yrityksen tärkeimmät tulosmittarit. Kilpailun ymmärtäminen mahdollistaa liiketoimintojen valinnan, joilla on laajat vallihaudat. Yrittäjyyskirjallisuuden hallinta taas auttaa tunnistamaan oikeat nuoret yritykset, joihin panostaa”, hän kertoo sivuillaan.

Yksi Erkanin suosikkiyhtiöistä tällä hetkellä on Alphabet.

”Alphabet on yksi suosikkivalinnoistani vuodelle 2025. Se on halvin tekoälyosake, jonka kaikki jättävät huomiotta”, hän toteaa viestipalvelu X:n ketjussaan.

$GOOG is one of my top picks for 2025.



It's the cheapest AI stock that everybody overlooks.



Here is my full investment thesis: 🧵 pic.twitter.com/5XPGA4o3CS