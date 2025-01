Analyysi: Harvia nousi suosta – Revenio, Qt ja Musti jäivät rannalle

Harvia on noussut eniten kasvuosakkeiden kurssirysähdyksen 2021-2022 jälkeen ja on lähellä vanhoja huippuja. Reveniolla ja Qt:llä huippuihin on pitkä matka.

Harvia korotti viime keväänä vuotuisen liikevaihdon kasvutavoitteen viidestä kymmeneen prosenttiin. Liikevoittomarginaalin tavoite pidettiin ennallaan 20 prosentissa. Kuva: Harvia Oyj, wood heated production

Kirjoitimme suomalaisista nopeasti pörssiarvoaan miljardiluokkaan kasvattaneista yhtiöistä käänteisen arvonmäärityksen näkökulmasta ensi kerran 18.8.2021 otsikolla Uusilta miljardiyhtiöiltä edellytetään armotonta tuloskasvua.

Tarkasteltavat yhtiöt olivat silloisessa markkina-arvojärjestyksessä Qt Group, Revenio Group, Harvia ja Musti Group. Tuolloin Qt:n markkina-arvo oli 3,6 miljardia (kurssi 145 e), Revenion 1,6 (60), Harvian 1,1 (57) ja Musti Groupin 1,0 miljardia euroa (30).

Qt on ohjelmistoyhtiö, joka lisensioi Qt-teknologiaa. Revenio toimittaa terveydenhuollon laitteita kuten silmänpainemittareita. Harvia on sauna- ja spa-tuotevalmistaja. Musti Group myy lemmikkiruokaa ja -tarvikkeita. Kaikki neljä yhtiötä toimivat kansainvälisesti.

Aurinkoisen pörssikesän 2021 jälkeen markkinaympäristö muuttui inflaation ja korkojen nousun myötä tyystin. Korkojen nousu tarkoitti, että erityisesti kasvuyhtiöiden kaukana olevien ennustettujen tuottojen nykyarvot laskivat voimakkaasti. Osaksi tästä syystä yhtiöiden pörssikurssit lähtivät rajuun laskuun.

Kuten kuvaajasta näkyy, ne osakkeet, jotka olivat nousseet eniten vuoden 2020 alusta syksyyn 2021, myös laskivat eniten kasvuosakkeiden kansainvälisessä kurssiryöpytyksessä. Loppuvuoden 2022 pohjatasoilta selvästi isoimpaan nousuun ja palautumiseen on kyennyt vertailunelikosta ainoastaan Harvia.

Erot osaketuotossa viiden vuoden aikajänteellä ovat kasvuyhtiönelikolla todella selkeitä. Ykkösenä on Harvia, hopealle yltää Qt Group, pronssi menee Mustille ja neljänneksi jää takavuosien tuottoisa osake Revenio. Kuva: Koyfin

Kirjoitimme uudestaan yhtiöistä elokuussa 2022, eli vuosi ensimmäisen jutun jälkeen, otsikolla Älä rakastu kasvuosakkeeseen – analyysissa Revenio, Qt, Harvia ja Musti.

Nelikon markkina-arvo oli laskenut 12 kuukaudessa 3,45 miljardia euroa eli 53 prosenttia. Revenion kurssi oli laskenut 25 prosenttia 45 euroon, Musti Groupin 32 prosenttia noin 20 euroon, Qt:n 65 prosenttia 50 euroon ja Harvian jopa 71 prosenttia 17 euroon.

Koko nelikolla myös liikevaihdon kasvu oli alkanut hidastua vuoden 2022 aikana verrattuna vuotta aiempaan kasvuvauhtiin.

Tuolloin oli jo Venäjän hyökkäyssota alkanut, mikä aiheutti energiakriisin Eurooppaan. Tämä vähensi erityisesti Harvian saunatuotteiden kysyntää. Jälkeenpäin voidaan sanoa, että kyseessä oli sijoittajien ylireagointi. Harvia on kansainvälinen monipuolisen tuotteiston omaava yhtiö, jolla on toimintaa myös Euroopan ulkopuolella.

Toisaalta sähkön hinnalla on taipumus palautua lähemmäs tavanomaista, kuten se seuraavana vuonna tekikin. Energiakriisin pituudesta toki emme voineet tietää, ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan onkin jo jatkunut lähes kolme vuotta.

Harvia kykeni vuonna 2024 uuteen kasvuun liikevaihdon laskettua sekä 2022 että 2023. On kiintoisaa, että P/E-arvostukset ovat lähentyneet kasvuyhtiöiden välillä toinen toisiaan. Kasvuyhtiöiden arvostustaso (P/E, hinta/tulos ja P/S, hinta/liikevaihto) on tavanomaista korkeampi.

Katsotaan nelikon liiketaloudellista tilannetta nyt. Olennainen luku korkealle arvostetuilla yhtiöillä on liikevaihdon kasvu. Se kertoo koruttomasti yhtiön kyvyn lunastaa kurssiin ladattuja kasvuodotuksia. Toki kasvun tulisi olla myös kannattavaa, eli myös tuloksen tulisi kasvaa liikevaihdon imussa.

Kasvun laadulla on niin ikään merkitystä. Orgaaninen ja systemaattinen kasvu on omistajan kannalta arvokkaampaa kuin isoilla osakeanneilla aikaan saatu yritysostokasvu.

Vuonna 2024 kovimpaan liikevaihdon kasvuun ylsivät Qt Group ja Harvia, kun Reveniolla ja Mustilla kasvu jäi alle 10 prosenttiin. Luvut ovat osin arvioita.

Kun katsotaan pidempää aikaväliä, vuodesta 2020 eniten liikevaihtoaan on kasvattanut Qt Group 161 prosenttia. Seuraavina tulevat Revenio 70 prosentin, Harvia 56 prosentin ja Musti Group 54 prosentin kasvullaan.

Harvia menetti liikevaihtoaan 2022 ja 2023, mutta on nyt kyennyt pääsemään takaisin uuteen kasvuun. Revenion liikevaihto polki paikallaan vuonna 2023 eikä kasvanut viime vuonnakaan merkittävästi. Siksi sen osakekaan ei ole palautunut juuri yhtään niistä iskuista, joita se muiden kasvuyhtiöiden kanssa sai pari kolme vuotta sitten.

Revenion arvostustaso oli aikanaan erittäin korkea, mutta niin oli Qt:nkin. Qt on kyennyt kasvattamaan liikevaihtoaan ja tulostaan systemaattisemmin ja sitä siltä edellytetään jatkossakin. Ei Reveniollekaan riitä paikallaan polkeminen!

Käänteisen arvonmäärityksen näkökulmasta voimakkainta tuloskasvua edellytetään Qt:lta. Harvian ja Revenion kursseihin on ladattu suunnilleen yhtenevä tuloskehitysvaade, koska markkina-arvotkin ovat lähellä toisiaan. Selitteissä analyysipäivän 28.1.2025 pörssikurssit, suluissa edellisen analyysin 31.8.2022 kurssit.

Nyt tehdyssä käänteisessä arvonmäärityksessä on käytetty samaa kahdeksan prosentin tuottovaatimusta kuin aiemmissa vastaavissa tarkasteluissa 2021 ja 2022. Kun viimeksi elokuussa 2022 sekä Qt:ltä että Reveniolta edellytettiin viiden vuoden jänteellä noin sadan miljoonan euron vuotuista nettotulosta, nyt Qt:ltä edellytetään vuonna 2029 noin 150 miljoonan euron nettotulosta.

Revenion ja Harvian kursseihin on ladattu samaiseen vuoteen mennessä 60-70 miljoonan euron vuositulos verojen jälkeen. Musti Groupia arvioitaessa on huomattava, että yhtiön kasvukehitys jatkuu yritysostojen ansiosta, mutta viimeksi päättynyt tilikausi oli tuloksellisesti tavallista heikompi. Yhtiöstä tehtiin loppuvuonna 2023 lunastustarjous ja sen myötä yli 80 prosenttia osakkeista on portugalilaisen Sonae-konsernin omistuksessa.

Nähdäkseni on positiivista, että arvostukset ovat tasapainottuneet. Qt:lta vaaditaan euromääräisesti voimakkainta tuloskasvua. Myös Harvialta vaaditaan jälleen selvää kaksinumeroista tuloskasvua lähivuosina, koska markkina-arvo on lähes kolminkertaistunut syksystä 2022.

Samalla Harvia on se nelikon yhtiö, jonka kurssi on palautunut lähimmäs kesän 2021 huipputasoja. Sinne on matkaa enää noin 20 prosenttia, vaikka yhtiön kuoppa syksyllä 2022 oli todella syvä.

Harvia korotti taloudellisia tavoitteitaan keväällä 2024. Yhtiön uusin, kesällä päätökseen saatu yritysosto on ThermaSol Steam Bath. Se on johtava premium-höyrysuihkujen ja -höyrysaunojen valmistaja Yhdysvalloissa. ThermaSolin liikevaihto 2023 oli 14,4 miljoonaa dollaria ja käyttökate 17,2 prosenttia. Vahvataseinen Harvia rahoitti yrityskaupan 20 miljoonan euron lainalla ja kassavaroilla.

Sijoittajan tehtäväksi jää lopulta arvioida, luottaako hän tuloskasvuun, jota kasvuyhtiöiltä edellytetään. Joka tapauksessa on tärkeä tietää, millaisia odotuksia yhtiöiden markkina-arvoihin on ladattu. Tämä selviää karkeasti myös P/E-luvusta.

Joskus arvoa realisoituu myös tilanteessa, jossa yhtiöstä tehdään ostotarjous. Usein kasvuyhtiöt itse ovat aktiivisia yritysostajia.

Korkotason normalisoituminen vuoden 2023 piikin jälkeen on kasvuyhtiöiden arvonmuodostuksen kannalta hyvä asia.

—

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.