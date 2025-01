Argentiinan presidentti Javier Milei on käynyt vuoden ajan taistelua maan korkeaa inflaatiota vastaan. Tulokset ovat lupaavia.

Argentiinan Javier Milei on laittanut tuulemaan – hyperinflaation vastainen taistelu näyttää toimivan

Argentiinan presidentti Javier Milei.

Argentiinan inflaatio on alentunut merkittävästi ja se herättää uutta optimismia vuodelle 2025. Vuosi 2024 päättyy inflaation ollessa 90 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2023

”Argentiinan talous päättää vuoden 2024 huomattavalla inflaation hidastumisella, mikä merkitsee käännekohtaa vuosien korkean hintavaihtelun jälkeen. INDEC:in viralliset tiedot vahvistavat vuosittaisen inflaatioprosentin olevan 117,8 prosenttia. Vaikka luku on edelleen korkea, se edustaa merkittävää, lähes 90 prosenttiyksikön laskua vuoteen 2023 verrattuna”, kertoo finanssitalo Pepperstonen tutkimusstrategi Quasar Elizundia.

Joulukuun inflaatio oli 2,7 prosenttia, hieman korkeampi kuin marraskuun 2,4 prosenttia, mutta alhaisempi kuin joidenkin analyytikoiden odottama 3,0 prosenttia. Tämä pieni nousu johtuu pääasiassa kausitekijöistä, erityisesti koulutuksen ja virkistyksen sektoreiden viiden prosentin noususta.

Kuitenkin Argentiinan ruokien ja juomien hinnat, jotka on keskeinen osa peruskulutuskoria, kasvoivat maltillisesti vain 0,9 prosenttia, mikä tasapainotti inflaatiopaineita merkittävästi.

Argentiinassa on käynnissä talouden koelaboratorio, jossa hyvin markkinamyönteisellä talouspolitiikalla pyritään saamaan inflaatio kuriin.

Argentiinan hallitus on mainostanut onnistumistaan inflaation taltuttamisessa tiukoilla toimenpiteillä, joilla on vähennetty keskuspankin rahan painamista ja leikattu julkisia menoja.

Argentiinan presidentti Javier Milei on käynyt tiukkaan inflaation vastaiseen taisteluun. Hän on kritisoinut voimakkaasti hyperinflaatiosta kärsineen maan keskuspankkia.

Aleneva inflaatio luo optimismia Argentiinassa

Inflaation alentuminen ylittää alkuperäiset ennusteet ja kertoo Milein hallinnon toteuttaman talouspolitiikan vaikutusta, Elizundia arvioi.

Inflaation laskeminen alle 120 prosenttiin vuonna 2024, verrattuna edellisen vuoden 211 prosentista, on merkittävä saavutus ja selvä osoitus talouspolitiikan toimivuudesta. Se lähettää vahvan viestin markkinoille ja lisää sijoittajien luottamusta.

Laskeva inflaatiokehitys luo Argentiinaan optimistisen näkymän vuodelle 2025, Elizundia uskoo. Kalenterivuoden ennusteet osoittavat, että kuluttajahintaindeksin neljännesvuosittainen kasvu pysyy noin 2,0 prosentissa vuoden alkukuukausina, ja vuositason inflaatio-odotukset ovat enää noin 30 prosenttia, kahden vuoden odotusten ollessa 20 prosenttia.

”Nämä ennusteet, vaikka ne ovat riippuvaisia sekä globaalista että paikallisesta talouskehityksestä, viittaavat laskutrendin vakiintumiseen ja talousstrategian uskottavuuden vahvistumiseen”, Elizundia toteaa.

Keskeinen tekijä Argentiinan inflaatiokehityksessä on ollut vahvan finanssipoliittisen ankkurin käyttöönotto, tutkimusstrategi uskoo.

”Tämä finanssikuri on antanut keskuspankille tarvittavat välineet tasapainottaa taseensa ja hallita paremmin inflaatio-odotuksia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Finanssipoliittinen vakaus nousee näin keskeiseksi tekijäksi inflaation vähentämisen kestävyyden ja Argentiinan talouden vahvistamisen kannalta.”

Vaikka saavutettu edistys on kiitettävää, on Elizundian mielestä tärkeää tunnustaa, että edessä on yhä pitkä tie.

”Sitoutuminen makrotaloudelliseen vakauteen ja vastuullisten politiikkojen toteuttamiseen on pidettävä Argentiinan ensisijaisena tavoitteena. Inflaation hidastumisen vakiinnuttaminen on olennaista kestävän ja oikeudenmukaisen talouskasvun perustan luomiseksi”, hän arvioi.

Edistysaskel inflaation vastaisessa taistelussa on positiivinen kehitys Milein hallinnolle, joka on asettanut ensisijaiseksi tavoitteekseen makrotalouden epätasapainon korjaamisen ja julkisen talouden palauttamisen.

Javier Milei on pitänyt lupauksensa

Heti virkaan astuttuaan vuoden 2023 marraskuussa Milei devalvoi kansallisen valuutan, peson, yli 50 prosenttia Yhdysvaltain dollariin nähden. Vaikka tämä tekee Argentiinan viennistä halvempaa ja kilpailukykyisempää, tuonti on nyt entistä kalliimpaa.

Uutistoimisto Bloomberg muistuttaa, että Argentiinan taloudessa on yhä runsaasti ongelmia. Silti sitä ei voida kiistää, että Milein ensimmäiset uudistukset ovat olleet sekä rohkeita että yllättävän onnistuneita.

Hän lupasi sodan byrokraatteja vastaan, rajut leikkaukset julkisiin menoihin ja liiallisen sääntelyn karsinnan – ja hän piti lupauksensa.

Vaikka Milein ohjelma syvensi aluksi taantumaa, tuotanto on sittemmin palautunut joulukuun 2023 tasolle, Bloomberg toteaa.

Useimmat ekonomistit odottavat nyt maltillista kasvua tälle vuodelle. Milei on sulkenut ministeriöitä, leikannut julkisia menoja ja muuttanut hallituksen budjettitasapainon alijäämästä ylijäämäiseksi.

Sijoittajat ovat vaikuttuneita: Argentiinan valtionvelasta vaadittu riskipreemio on laskenut dramaattisesti.

Kuka on Javier Milei?

Milei on argentiinalainen taloustieteilijä, poliitikko ja kirjailija, joka on tullut tunnetuksi erityisesti libertaarisista ja uusliberalistisista näkemyksistään. Milei on työskennellyt useissa taloudellisissa tutkimuslaitoksissa ja konsulttiyrityksissä.

Milei on tunnettu provokatiivisista ja suorapuheisista puheistaan, joissa hän usein kritisoi perinteistä poliittista eliittiä ja valtiovallan puuttumista talouteen. Milei perusti vuonna 2021 La Libertad Avanza -nimisen poliittisen liikkeen, jonka tavoitteena on edistää libertaaria ja vapaamarkkinatalouteen perustuvaa talouspolitiikkaa. Hänet valittiin kansanedustajaksi vuonna 2021.

Milei kannattaa pientä julkista sektoria ja vastustaa valtion puuttumista talouteen. Hänen mukaansa yksilönvapaudet ja markkinoiden vapaa toiminta ovat taloudellisen hyvinvoinnin perusta. Hän on usein arvostellut Argentiinan perinteisiä poliittisia puolueita ja niiden talouspolitiikkaa, syyttäen niitä korruptiosta ja taloudellisesta epäpätevyydestä.

Milei kutsuu itseään anarkokapitalistiksi. Anarkokapitalismi on poliittisen filosofian radikaali oppi, jossa valtioton, yksityistä omistusoikeutta ja vapaita markkinoita tukeva yhteiskunta takaa parhaiten vapauden ja hyvinvoinnin.

Milei on Bitcoinin ja kryptojen äänekäs kannattaja. Hänen mukaansa bitcoinissa on kyse ”rahan palauttamiseksi sen alkuperäiselle luojalle, yksityiselle sektorille”.

Bitcoinin rajallista tarjontaa korostaen hän pitää sitä turvallisempana vaihtoehtona perinteisille välineille, kuten kullalle tai hopealle.

Javier Milei on kiistelty hahmo Argentiinassa. Hänen suorapuheinen ja toisinaan aggressiivinen tyylinsä on herättänyt sekä ihailua että kritiikkiä. Kannattajiensa keskuudessa hänet nähdään uuden poliittisen suunnan edustajana, kun taas vastustajat pitävät häntä populistina ja äärimmäisyyksiä tavoittelevana hahmona.

Argentiinan talous ei suinkaan romahtanut näiden Milein radikaalien toimien seurauksena, vaan näyttää vahvistuneen.