Voittajajahdissa: Vuoden pelikirja arvosijoittajalle

Tammikuu on sopiva aika katsoa mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Mistä löytää tulevia voittajia ja kuinka välttää pahimmat karikot? Vuoden kurssirakettien on tapana vaihdella ja aivan viimeisimpien tekoälyuutisten takia tämän vuoden kurssivoittajat voivat löytyä muualta kuin niin kutsutusta mahtiseitsikosta.

Analyytikot odottavat S&P 500-indeksin nousevan tänä vuonna 11 prosenttia. Yhdysvalloissa tulosten odotetaan kasvavan hieman yli 12 prosenttia. Ekonomistit ovat myös optimistisia ja arvioivat taantuman todennäköisyydeksi 22 prosenttia. Odotukset ovat siis korkealla, ja yhdistettynä korkeaan arvostustasoon ne voivat tarjota otolliset lähtökohdat pettymyksille osakemarkkinoilla.

Toisen kautensa aloittanut Donald Trump peri yhden kaikkien aikojen kalleimmista osakemarkkinoista. Trumpin politiikka kohdistaa osakemarkkinoihin useita uhkia. Mahdolliset kauppatullit voivat päästää inflaation valloilleen ja pakottaa keskuspankin koronnostoihin, jotka puolestaan alentaisivat hyväksyttävää arvostustasoa.

Yksi ennustajien huolissa toistuva teema on Yhdysvaltain dollarin kohtalo. Saxo Bankin makrostrategi John Hardy esittää skenaarion, jossa deglobalisaatio vauhdittuu Yhdysvaltain ottaessa käyttöön tuontitulleja. BRICS-maat alkavat käydä kauppaa kultaan sidotulla digitaalisella valuutalla sekä juanilla ja EU-maat nojaavat voimakkaammin euroon.

Dollarin heikentyminen voi olla positiivista sekä kryptovaluutoille että kullan hinnalle, joka kehittyi vahvasti viime vuonna ja on tehnyt uusia ennätyksiä alkuvuoden aikana. Yli 40 prosenttia S&P 500-indeksin yhtiöiden liikevaihdosta tulee Yhdysvaltain ulkopuolelta. Vahva dollari ei ole amerikkalaisyrityksille hyväksi. Taantumalla Euroopassa tai Kiinassa olisi merkittävä kielteinen vaikutus amerikkalaisiin yhtiöihin. Vahva dollarikaan ei ole amerikkalaisyhtiöille hyväksi.

Muiden maiden vuoro vihdoin?

Salkunrakentajan analyytikko Henri Huovinen pohti eri makroindikaattoreiden valoittamana, tarjoaisivatko eurooppalaiset osakkeet tänä vuonna parempia tuottoja. Stoxx 600 -indeksin P/E-luku seuraavan 12 kuukauden tulosennusteilla on tällä hetkellä noin 14, kun S&P 500 -indeksin P/E-luku on 22. Analyytikot odottavat tuloskasvun olevan Euroopassa noin seitsemän prosenttia.

Myös Helsingin pörssin yhtiöiden odotetaan tekevän tuloskäännettä. Henri Elo laati listojen listan, jossa kotimaisista yhtiöistä viiden kärkeen nousivat Nordea, Aktia, Qt Group, Gofore ja Vaisala.

Arvostuserot Yhdysvaltojen ja muun maailman välillä on ollut puheenaihe jo pitkään. Amerikkalaiset yhtiöt ovat kiistatta laadukkaampia. S&P 500-indeksin viiden vuoden keskimääräinen sijoitetun pääoman tuotto (ROIC) on noin 25 prosenttia, kaksi kertaa enemmän kuin kaksi vuosikymmentä sitten. Goldman Sachsin mukaan amerikkalaisten yhtiöiden tuloskasvu on päihittänyt muun maailman 2,4-prosenttiyksiköllä vuodesta 1992 lähtien. Yhdysvalloista siis tuskin kannattaa olla kokonaan poissa.

Yllä mainittu arvostusero tuskin kapenee ellei amerikkalaisten yhtiöiden taloudellinen suorituskyky heikkene tai muun maailman parane. Useiden eri maiden pörssit treidaavat huomattavan edullisin kertoimin. Esimerkiksi Brasiliaan sijoittava ETF (IQQB) tarjoaa yli kuuden prosentin tuotto-osuuden ja sen omistusten keskimääräinen P/E-luku on 7,8. Myös Kolumbian, Puolan ja Hongkongin osakemarkkinat ovat CAPE-luvulla mitattuna edullisesti arvostettuja, ja viitseliäs sijoittaja voi tehdä niistä löytöjä.

Tekoäly tarvitsee valtavasti sähköä tai ehkäpä ei sittenkään

Investoinnit tekoälyyn ja datakeskuksiin kasvattavat kiihtyvästi sähkönkulutusta. Koska sähkön infrastruktuuriin on ali-investoitu pitkään, sähkön hinta nousee voimakkaasti kiihdyttäen inflaatiota. Saxo Bankin skenaariossa Yhdysvallat asettaa datakeskuksille lisäveron, jolla mahdollistetaan tuet investoinneille aurinko- ja kaasuvoimaan. Suomalaisyhtiöistä esimerkiksi Wärtsilä voi olla hyötyjä. Saxo Bank nimeää amerikkalaisen, suuriin infrahankkeisiin keskittyneen urakoitsijan, Fluorin (FLR). Lähestulkoon kaikki aurinkoenergiayhtiöt ovat olleet sijoittajien hylkimiä parin vuoden ajan.

Kirjailija ja yrittäjä Vikram Mansharamani puolestaan visioi, että kasvava kulutus johtaa laajoihin sähkökatkoihin ja yleinen mielipide kääntyy teknojättejä vastaan, kunnes ne ottavat käyttöön ydinvoimaa. Pitkällä aikavälillä uraanin talteenotto merivedestä kehittyy niin pitkälle, että sen tarjonta ylittää kysynnän. Aivan viimeisten uutisten perusteella kiinalaiset saattoivat jo löytää ratkaisun tekoälyn kehitystä jarruttavaan ongelmaan. Ensitietojen mukaan DeepSeek vaatii vähemmän laskentatehoa ja siten vähemmän sähköä.

Kylmiä ja kuumia toimialoja

Toimialoista terveydenhoito ja kulutustuotteet ovat olleet viime vuodet vaisuja indeksien kiriessä ylemmäksi. Vaikka laihdutuslääkkeitä valmistavat Novo Nordisk ja Eli Lilly ovat tarjonneet sijoittajille erinomaisia tuottoja, esimerkiksi MSCI World Healthcare indeksi on sahannut viimeiset kolme vuotta melkolailla paikoillaan. Motley Foolin mukaan esimerkiksi Pfizerin ja Johnson&Johnsonin arvostukset ovat alhaisimmalla tasolla vuosikymmeneen ja niiden osinkotuotot ovat korkeimmillaan vuosikymmeneen.

Lääkeyhtiöille väestön ikääntyminen on keskipitkällä aikavälillä myönteistä. Vuoteen 2030 mennessä amerikkalaiset babyboomerit ovat käikki vähintään 65 vuotiaita. Terveydenhuoltosektorilta on erityisen vaikea poimia voittajayhtiöitä, siksi sijoittaminen ETF:n, kuten iShares MSCI World Health Care Sector, kautta voi olla varteenotettava vaihtoehto.

Niin eurooppalaisten kuin amerikkalaisten kuluttajatuoteyhtiöiden osakekurssit ovat laskeneet voimakkaasti. Kurssilasku selittyy pitkälti kertoimien pienentymisellä mutta myös kasvunäkymien heikentymisellä ja paikoin tulosten laskulla. Kuluttajien ostovoima on heikentynyt eikä brändien voima markkinoinnin uudella aikakaudella ole enää entisellään. Yhtiöt kuten amerikkalaiset Kraft Heinz ja Campbell’s tai eurooppalaiset Nestle ja Heineken, ja monet muut, ovat houkuttelevasti arvostettuja ainakin historiaansa nähden.

Muita hyljeksittyjä toimialoja ovat esimerkiksi öljy- ja kannabisosakkeet. Motley Fool uskoo, että kannabisosakkeet saavat uuden nosteen, kun kannabis Yhdysvalloissa luokitellaan uudelleen vähemmän haitalliseksi nautintoaineeksi. Öljyn hinta on samalla tasolla kuin kaksikymmentä vuotta sitten sijoittaja Cody Shirk kirjoittaa uutiskirjeessään. Inflaatiokorjattuna öljyn hinta on siis huomattavasti alhaisempi tänään. Dollarin ostovoima on heikentynyt samassa ajassa 38 prosenttia. Öljy-yhtiöt arvostetaan tällä hetkellä keskimäärin 9-12 P/E-kertoimin.

Forbes listasi vuoden kuumimmiksi toimialoiksi tekoälyn, uusiutuvan energian ja energiavarastoinnin, terveydenhoidon, tietoturvan sekä teollisen automaation. Kaikki viisi kietoutuvat digitaalisuuden ympärille. Tekoälyllä pyritään kasvattamaan tehokkuutta mutta se lisää tietoturvariskejä, terveydenhoitoa ja teollista tuotantoa pyritään tehostamaan digitaalisilla työkaluilla ja yhteiskunta sähköistyy.

Forbes mainitsee monta yhtiötä Yhdysvalloista, mutta myös kotipörssistämme löytyy useita yhtiöitä, jotka ratsastavat näillä trendeillä: esimerkiksi Aiforia, Wärtsilä, WithSecure ja Valmet. Terveysteknologia puuttuu Helsingin pörssistä, mutta länsinaapurista yhtiöitä löytyy vino pino.