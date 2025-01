Atrian tytäryhtiö investoi uuteen aurinkopuistoon

A-Rehun Koskenkorvan tehtaan yhteyteen Ilmajoella investoidaan uusiutuvan energian tuotantoon. Tehtaan läheisyyteen rakennetaan kahden megawatin kokoinen aurinkovoimapuisto. Investointi kattaa tulevaisuudessa 10 prosenttia tehtaan vuositason sähköntarpeesta.

A-Rehu on pörssiyhtiö Atria-konserniin kuuluva kotieläinrehuja valmistava yhtiö.

Hankkeen rakennuslupa sai lainvoiman viime joulukuussa. Itikka osuuskunnan ja Lihakunnan toimitusjohtaja Ilkka Nykänen kertoo, että työt alkavat infratöillä vielä talven aikana ja puisto pyritään saamaan valmiiksi viimeistään heinäkuussa.

Aurinkovoimapuisto sijoittuu kolmen hehtaarin kokoiselle maa-alueelle tehtaan lähistölle. Hanke on saanut Business Finlandin myöntämää energiatukea. Investoinnista vastaa Itikka osuuskunta.

”Atria ja atrialaiset osuuskunnat ovat sitoutuneet kestävään kehitykseen ja hiilivapaaseen ruokaketjuun investoimalla merkittäviä summia uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen. Näillä investoinneilla pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja edistämään ympäristöystävällistä tuotantoa”, sanoo Ilkka Nykänen.

Atrialla on myös omalla tehdasalueella Nurmossa erittäin iso

aurinkopuisto. Yhtiön aurinkopuiston laajennusosa otettiin käyttöön keväällä 2023, ja

se lähes kaksinkertaisti aurinkosähkötuotannon Nurmossa. Laajennuksen

myötä aurinkosähkön tuotanto on noin yhdeksän gigawattituntia vuodessa, mikä

vastaa noin kahdeksan prosenttia Nurmon tehtaan sähkönkulutuksesta.

A-Rehu on suomalaisten tuottajien omistama rehuvalmistaja ja viljakaupan ammattilainen. A-Rehu on tärkeä osa Atrian jäljitettävää ketjua, jonka tehtävänä on tuottaa maailman puhtainta kotimaista ruokaa pellolta pöytään.

Eläinten rehustusratkaisuilla voidaan vaikuttaa merkittävästi eläinten hyvinvoinnin ja alkutuotantoketjun kannattavuuden ohella myös tuotannon ympäristövaikutuksiin. Atria kehittää näitä osa-alueita sekä omassa rehunvalmistuksessaan että ruokinta-, viljely- ja maankäyttöneuvonnallaan.

Tuotantoeläinten rehuissa käytettyihin raaka-aineisiin liittyvät eettiset kysymykset, kuten soijan käyttö, ohjaavat osaltaan A-Rehun rehuntuotantoa ja kehitystyötä. Soijan käytön vähentäminen ja siitä luopuminen yhdessä toimivien ja tehokkaiden rehustusratkaisujen ja hyvän eläinterveyden kanssa ovat avaintekijöitä tuotannon hiilijalanjäljen pienentämisessä.