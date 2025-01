Taloustieteilijä tyrmää Donald Trumpin suunnitelman bitcoin-reservistä ”typeränä ideana”

Donald Trumpin suunnitelmat bitcoinin suhteen ovat herättäneet paljon huomiota hänen vaalivoittonsa jälkeen. Trump on kertonut aikeistaan tehdä Yhdysvalloista ”maailman kryptopääkaupunki” ja bitcoin-louhinnan keskus. Lisäksi hän on esittänyt ajatuksen kansallisesta bitcoin-reservin perustamisesta ”strategiseksi varannoksi”.

Senaattori Cynthia Lummis on ehdottanut lakia strategisen Bitcoin-varannon perustamiseksi. Suunnitelman mukaan Yhdysvaltain hallitus ostaisi miljoona bitcoinia ja säilyttäisi niitä vähintään 20 vuotta.

Trumpin hallinnon odotetaan nimittävän kryptomyönteisiä henkilöitä avainasemiin, kuten Goody Guillénin mahdollinen nimittäminen Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission uudeksi puheenjohtajaksi.

Sijoittajat odottavat, että Trumpin hallinto toteuttaa kryptovaluuttoja suosivaa politiikkaa. Se voisi johtaa alan kevyempään sääntelyyn ja bitcoinin aseman vahvistumiseen merkittävänä omaisuuseränä rahoitusmarkkinoilla.

Finanssitalo deVere Groupin toimitusjohtaja Nigel Green kertoo sijoittajakirjeessään yllättävän ennusteen kuluvalle vuodelle. Hän uskoo, että Yhdysvallat tulee hankkimaan vuoden aikana jopa 300 000–400 000 Bitcoinia osana strategista Bitcoin-reserviä.

Tämä toimenpide vahvistaisi dollarin asemaa maailmanvaluuttana ja käynnistäisi samalla historiallisen Bitcoinin noususuhdanteen, hän toteaa.

Greenin mukaan strategisen Bitcoin-varannon perustaminen on lähes väistämätöntä.

Green on aiemmin korostanut strategisten Bitcoin-varantojen etuja esimerkiksi Yhdysvalloille ja Iso-Britannialle, painottaen niiden roolia talouksien turvaamisessa globaaleilta epävarmuuksilta.

Johns Hopkinsin yliopiston sovelletun taloustieteen professori Steve Hanke on tyystin toisella kannalla. Viestipalvelu X:ssä hän varoittaa ongelmista, joihin bitcoinin käyttö reservivaluuttana voisi johtaa. Tällainen toimenpide voisi vaikuttaa negatiivisesti talouteen, hän varoittaa.

Hanken mukaan säästöjen ohjaaminen digitaalisiin varoihin, kuten Bitcoiniin, vahingoittaisi talouden tuottavuutta ja kasvua.

”Bitcoiniin ohjatut säästöt eivät rakenna tehtaita, luo työpaikkoja tai edistä innovaatioita”, hän toteaa.

A US BITCOIN STRATEGIC RESERVE = A STUPID IDEA.



Savings funneled into Bitcoin aren't building factories, creating jobs, or driving innovation. pic.twitter.com/VaH0p7Y835