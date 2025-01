Sijoitusammattilainen: DeepSeek tuo ”historiallisen käännekohdan” teknologisen vallan tasapainoon

DeepSeekin nousu on sijoittajille sekä varoitus että mahdollisuus.

Kiinalainen tekoäly-yhtiö DeepSeek esitteli päivitetyn tekoälymallinsa viime viikolla ja ilmoitti sen olevan kilpailukykyinen OpenAI:n teknologian kanssa. Innostus ja hämmästely markkina- ja teknologiakommentaattoreiden keskuudessa on ollut sen jälkeen melkoinen.

Kohua DeepSeekin ympärillä aiheuttavat erityisesti viikonlopun aikana julkaissut raportit, joissa kerrottiin tuotteen olevan kustannustehokas ja toimivan heikompitasoisilla siruilla kuin mitä esimerkiksi amerikkalaiset OpenAI tai Googlen Gemini.

DeepSeek horjuttaa yleisesti hyväksyttyjä käsityksiä Yhdysvaltain ylivoimasta tekoälyssä ja Washingtonin vientirajoitusten tehokkuudesta, jotka kohdistuvat Kiinan edistyneisiin siru- ja tekoälykykyihin.

Globaalin finanssitalo deVere Groupin toimitusjohtaja Nigel Green arvioi, että DeepSeek haastaa Piilaakson johtoaseman, häiritsee globaalia teknologiakenttää ja muokkaa tekoälykilpailun suuntaa.

”Tämän innovaation lanseeraus korostaa historiallista käännekohtaa teknologisen vallan tasapainossa. Yhdysvaltojen suuret teknologiayritykset, joita on pitkään pidetty voittamattomina, kohtaavat nyt uskottavaa ja voimistuvaa kilpailua Kiinasta.”

Kyberturvayhtiöt hyötyvät uudesta tilanteesta

Greenen mukaan sijoittajille tämä on sekä varoitus että mahdollisuus. Nyt on aika uudelleen arvioida perinteiset teknologiainvestoinnit ja etsiä uusia kasvun alueita, hän lataa.

DeepSeekin nopea nousu, sen uraauurtavien tekoälymallien hallitessa nyt Applen iPhone-latauslistoja, korostaa paitsi innovaatiota myös digitaalisten ekosysteemien kasvavaa haavoittuvuutta. Kun tekoäly kehittyy yhä monimutkaisemmaksi, myös mahdolliset riskit kasvavat, mikä tekee kyberturvallisuudesta kriittisen osan teknologista tulevaisuutta.

”Kyberturvallisuusosakkeet ovat asemassa hyötyäkseen tästä kehityksestä,” sanoo Nigel Green.

”Tekoälyn nousu lisää tarvetta suojata arkaluonteisia tietoja ja kriittistä infrastruktuuria. Kun hallitukset ja yritykset kiirehtivät integroimaan näitä teknologioita, ne kääntyvät yhä enemmän kyberturvallisuuden tarjoajien puoleen turvatakseen toimintansa. Tämä sektori ei ole enää vain puolustusta – se on kasvumoottori maailmassa, jota määrittää kiihtyvä teknologinen kilpailu.”

Tullit ja Yhdysvaltojen taloudellisten uhkien heikkenevä voima

Tekoälyläpimurron vaikutukset ulottuvat kauas teknologian ulkopuolelle, geopoliittisuuteen ja globaaliin kauppaan.

Jo vuosien ajan Yhdysvallat on luottanut tulleihin ja taloudelliseen painostukseen ylläpitääkseen valta-asemaansa. DeepSeekin nousu osoittaa kuitenkin tämän lähestymistavan rajat, Green selittää.

”Kiinan teknologiset edistysaskeleet, erityisesti tekoälyn alalla, heikentävät Yhdysvaltojen kykyä käyttää tulleja globaalin ylivallan välineenä. Vallan tasapaino on muuttumassa, ja Washingtonin on ymmärrettävä, ettei se voi enää aina sanella ehtoja Pekingille samalla tavalla kuin ennen. Tällä uudella todellisuudella on laajalle ulottuvia vaikutuksia sekä sijoittajille että päättäjille.”

DeepSeekin nousu korostaa globaalin tekoälykilpailun kiihtyvää tahtia, ja Kiina on nyt vakiinnuttanut asemansa vakavasti otettavana kilpailijana. Tämä ei koske vain yksittäistä yritystä, vaan se edustaa suurempaa trendiä, joka tulee määrittelemään globaalin talousmaiseman uudelleen.

”Tämä on selkein merkki siitä, mihin tulevaisuus on menossa,” sanoo Nigel Green.

”Tekoäly tulee olemaan aikamme määrittelevä teknologia, ja kilpailu sen hallitsemisesta muovaa globaaleja markkinoita tulevina vuosikymmeninä. Sijoittajien täytyy ottaa globaali näkökulma, keskittyen nouseviin teknologioihin, kyberturvallisuuteen ja markkinoihin, jotka ajavat innovaatiota.”

Mahtiseitsikon voittokulku ei ole enää itsestäänselvyys

Samaan aikaan Yhdysvaltojen suuret teknologiayhtiöt kohtaavat kasvavaa painetta, kun niiden voittojen kasvu hidastuu. Yritykset kuten Alphabet, Meta ja Apple joutuvat vastaamaan kysymykseen siitä, pystyvätkö ne säilyttämään vahvan asemansa markkinoilla, kun DeepSeekin kaltaiswia uusia kilpailijoita nousee esiin.

”Perinteiset teknologiayritykset eivät ole enää taattuja voittajia”, arvioi deVere Groupin toimitusjohtaja.

”Huomion on nyt siirryttävä sektoreihin ja alueisiin, jotka ajavat seuraavaa innovaation aaltoa. Tämä koskee paitsi tekoälyä myös sen tukemiseen ja suojaamiseen tarvittavaa kriittistä infrastruktuuria.”

Globaaleille markkinoille panostavalle sijoittajille viesti on selvä: tartu tämän teknologisen muutoksen tuomiin mahdollisuuksiin tai riskeeraa jääväsi jälkeen.

”Tämän päivän kehitykset eivät ole irrallisia – ne ovat vasta ensimmäiset aallot valtavasta muutoksesta”, Nigel Green uskoo.

Nordean päästrategi Antti Saari arvioi viestipalvelu X:ssä, mitä merkitystä DeepSeekillä on tekoälykilpailussa.

”Kyse ei nähdäkseni ole siitä, että markkinoille on nyt tullut joku uusi, parempi kielimalli, joka syrjäyttää nykyiset (pidän todennäköisenä, että tämä mahdollisuus torpataan sääntelyllä), vaan siitä, että tehokkaamman, vähemmän resursseja vaativan mallin luominen onnistuu”, hän toteaa.

Saaren mukaan DeepSeekin esiinmarssi on pitkällä tähtäimellä hyvä uutinen. Mitä tehokkaampia ja vähemmän resursseja vaativia näistä uusista malleista tulee, sitä edullisemmin ja paremmin niiden tuomista tuottavuusparannuksista käyttäjät pääsevät hyötymään.