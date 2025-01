Kiinalainen DeepSeek uhmaa USA:n teknojättien ylivaltaa tekoälyn kehittämisessä

Yhdysvalloissa suurimpiin teknojätteihin painottuvan Nasdaq 100:n indeksifutuurit ovat reippaassa yli kahden prosentin laskussa. Syynä on ilmeisesti kiinalainen tekoäly-yhtiö DeepSeek, joka esitteli päivitetyn tekoälymallinsa viime viikolla ja ilmoitti sen olevan kilpailukykyinen OpenAI:n teknologian kanssa.

Kohua DeepSeekin ympärillä aiheuttavat erityisesti viikonlopun aikana julkaissut raportit, joissa kerrottiin tuotteen olevan kustannustehokas ja toimivan heikompitasoisilla siruilla kuin mitä esimerkiksi amerikkalaiset OpenAI tai Googlen Gemini.

DeepSeekin tutkijat kirjoittivat viime kuussa julkaistussa artikkelissa, että DeepSeek koulutettiin Nvidian vanhemmilla ja vähemmän kehittyneillä H800-siruilla, ja tekoälymallin koulutuskustannukset olivat alle kuusi miljoonaa dollaria.

DeepSeek-tekoälysovelluksen kehittäjät kertovat sen olevan parhaimmistoa avoimen lähdekoodin mallien joukossa ja kilpailevan edistyneimpien suljetun lähdekoodin mallien kanssa maailmanlaajuisesti.

Vertailun vuoksi: OpenAI perustettiin 10 vuotta sitten, sillä on 4 500 työntekijää ja se on kerännyt 6,6 miljardia dollaria pääomaa, kun taas DeepSeek perustettiin alle kaksi vuotta sitten, sillä on 200 työntekijää, ja se kehitettiin alle 10 miljoonalla dollarilla.

DeepSeek horjuttaa yleisesti hyväksyttyjä käsityksiä Yhdysvaltain ylivoimasta tekoälyssä ja Washingtonin vientirajoitusten tehokkuudesta, jotka kohdistuvat Kiinan edistyneisiin siru- ja tekoälykykyihin.

DeepSeekin tuote on “syvästi ongelmallinen sille oletukselle, että Silicon Valley on tehnyt merkittäviä pääomakuluja ja operatiivisia investointeja tekoälytrendiä varten, ja että tämä olisi oikea lähestymistapa”, toteaa uutistoimisto Bloombergille Nirgunan Tiruchelvam, kuluttaja- ja internetsektorin johtaja singaporelaisessa Aletheia Capitalissa.

”Se kyseenalaistaa ne valtavat resurssit, jotka on omistettu tekoälylle”, hän kertoo.

China has created one of the world’s best AI models for only $6 million, as opposed to the billions spent by Facebook, Google, Microsoft etc.



And DeepSeek is open-sourced, while the US models are proprietary and secretive—exposing the West’s bloated, profit-driven approach to… pic.twitter.com/jzpQd3ZXbl